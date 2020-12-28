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По омским улицам пробежался северный олень

По омским улицам пробежался северный олень (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 13:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересны   олени   омск   россии   фото   чудо   
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"Наверное бежит в страну оленью": так отреагировали омичи на оленя, который появился на омской улице 28 декабря. Кто-то назвал этого оленя новогодним чудом, но правда оказалась прозаичнее. Зверь просто сбежал от хозяев.

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Метки: видео   животные   интересны   олени   омск   россии   фото   чудо   
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5  комментариев
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464k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Со мной лесной олень,
По моему хотению,
И мчит меня олень
В свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Он мчит меня туда, лесной олень.
Он мчит меня туда, лесной олень.
Он мчит меня туда, лесной олень.
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4k
Александр Иванов 43 минуты назад
У нас в Самаре по одной из главных улиц, Московскому шоссе, в последнее время раза 2-3 дикие кабаны гонялись.
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212
EM Час назад
Красивый!
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40k
Соломей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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255
Миша Час назад
Ну всё, теперь Санта на гномиках приедет.

Ну всё, теперь Санта на гномиках приедет.
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