По омским улицам пробежался северный олень

"Наверное бежит в страну оленью": так отреагировали омичи на оленя, который появился на омской улице 28 декабря. Кто-то назвал этого оленя новогодним чудом, но правда оказалась прозаичнее. Зверь просто сбежал от хозяев.
29 декабря омичи заметили бегущего по виадуку, соединяющему улицу Лизы Чайкиной и Космический проспект, северного оленя. Зверь бежал без страха перед машинами и двигался в сторону парка 30-летия ВЛКСМ. Как выяснилось позже, олень просто сбежал из упряжки.
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Владелица оленя из конного клуба «Карусель» рассказала журналистам, что зверь просто испугался собак.
— Собаки дворовые погнали, и он у нас убежал. Выбежал на Масленникова, вокруг парка пробежал и с другой стороны парка забежал, со стороны котлована. Собаки его гоняли по кругу. Люди все звонили, они нас ориентировали. Огромное им спасибо! Мы на лошади за ним, он за лошадью пошел, — рассказала Наталья Вихорева.
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По моему хотению,
И мчит меня олень
В свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Он мчит меня туда, лесной олень.
Он мчит меня туда, лесной олень.
Он мчит меня туда, лесной олень.