По омским улицам пробежался северный олень

Владелица оленя из конного клуба «Карусель» рассказала журналистам, что зверь просто испугался собак.

— Собаки дворовые погнали, и он у нас убежал. Выбежал на Масленникова, вокруг парка пробежал и с другой стороны парка забежал, со стороны котлована. Собаки его гоняли по кругу. Люди все звонили, они нас ориентировали. Огромное им спасибо! Мы на лошади за ним, он за лошадью пошел, — рассказала Наталья Вихорева.

