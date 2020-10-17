Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно

Женщина получила травму поясницы, и ее увезли на скорой. После инцидента британская полиция опубликовала этот снимок, предупреждая людей держаться на расстоянии от оленей, ведь не все они - милые и невинные Бэмби. "Этот снимок, сделанный 11 октября в Ричмонд-парке, демонстрирует, почему вам нужно держаться на расстоянии 50 метров от оленей. Они дикие животные и могут нанести вам травмы," - написали представители Royal Parks Police в Твиттере.