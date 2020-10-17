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Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно

Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно (4 фото)

Автор:
17 октября 2020 14:53
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   олени   олень   опасно   фото   
1258
4
Во время фотосессии в лондонском Ричмонд-парке женщина решила сделать фото с диким местным обитателем - оленем. Правда, закончилось это совсем не радужно, а в больнице с несколькими травмами. Британская полиция предупредила, что не все олени - милые и невинные Бэмби, и лучше не нарушать их личное пространство.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   олени   олень   опасно   фото   
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10  комментариев
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160
Шпут 2 часа назад
А по мойму отличная фотосессия, но всю жизнь память
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2k
Дарвин и аморальная премия 54 секунды назад
Оленю не понравился запах рыбки от нек
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4k
Olga Raudis Час назад
Вообще-то у оленя в брачном периоде на башке должны быть рога
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425
laptignu Olga Raudis 38 минут назад
Да, а еще яйца.
Это самка не потерпела конкуренции.
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39k
Максим Т. Час назад
Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно
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46k
alertol Час назад
Зверь он всегда зверь, будь то брачный или небрачный олень или пудель. Даже ваш домашний попугайчик может клюнуть вас (пусть и не со зла, но если он может, то сделает вам больно)
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46k
alertol Час назад
И да.

Я часто общаюсь с агрессивными животными, была даже крыса которая просто до крови грызла всех людей, хозяев любила а гостям по одежде забиралась к шее и хотела прогрызть, руками её если остановить то прогрызала пальцы так что кровь рекой текла.

Кошка одна даже своих хозяев кусала и царапала, в семье из 2-х родителей и 2-х детей только младший ребёнок чувствовал себя в безопасности, на остальных просто как тигрица нападала и пыталась разорвать на куски.

Что у них в голове сложно понять (хотя и не невозможно) в случае с кошкой оказалось что она просто защищала младшего ребёнка даже от его родителей... (усыновила)
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2k
Варяг 2 часа назад
Брачный период...олень явно захотел взаимности...
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18k
Слепой Пью Варяг Час назад
На фото не олень, а оленуха. Приревновала к своему рогатому, видимо, было за что.
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3k
Sanar Слепой Пью Час назад
На фото вообще косуля.
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