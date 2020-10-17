Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно

Во время фотосессии в лондонском Ричмонд-парке женщина решила сделать фото с диким местным обитателем - оленем. Правда, закончилось это совсем не радужно, а в больнице с несколькими травмами. Британская полиция предупредила, что не все олени - милые и невинные Бэмби, и лучше не нарушать их личное пространство.
Во время фотосессии в Ричмонд-парке, на юго-западе Лондона, женщина решила подойти к дикому оленю, чтобы с ним сфотографироваться. Однако, олень оказался против вмешательства в свое личное пространство - он напал на женщину, толкнув ее сзади, и прижав копытами к земле.
Женщина получила травму поясницы, и ее увезли на скорой. После инцидента британская полиция опубликовала этот снимок, предупреждая людей держаться на расстоянии от оленей, ведь не все они - милые и невинные Бэмби. "Этот снимок, сделанный 11 октября в Ричмонд-парке, демонстрирует, почему вам нужно держаться на расстоянии 50 метров от оленей. Они дикие животные и могут нанести вам травмы," - написали представители Royal Parks Police в Твиттере.
Кроме того, пострадавшая явно не учла, что осенью у оленей начинается брачный период, и в это время они могут быть агрессивными. В борьбе за внимание самок, самцы часто конфликтуют и сцепляются рогами. Именно поэтому рекомендуется держаться от них на безопасном расстоянии, а особенно в этот период.
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Это самка не потерпела конкуренции.
Я часто общаюсь с агрессивными животными, была даже крыса которая просто до крови грызла всех людей, хозяев любила а гостям по одежде забиралась к шее и хотела прогрызть, руками её если остановить то прогрызала пальцы так что кровь рекой текла.
Кошка одна даже своих хозяев кусала и царапала, в семье из 2-х родителей и 2-х детей только младший ребёнок чувствовал себя в безопасности, на остальных просто как тигрица нападала и пыталась разорвать на куски.
Что у них в голове сложно понять (хотя и не невозможно) в случае с кошкой оказалось что она просто защищала младшего ребёнка даже от его родителей... (усыновила)