Кэррот — «волшебный» олень со стрелой, торчащей из головы

В течение 3-х лет он неоднократно возвращался к дому пары, осиротев ещё в юном возрасте, после чего его вырастил олень по прозвищу Потейто (Potato, рус.: Картошка).



Правда в этом году пару олень шокировал, поскольку из его головы торчала стрела.



И хотя Кэррот (рус.: Морковка), кажется, не обращает внимания на большой стержень, который проходит через макушку его головы и выходит из его правой стороны головы, этот порядок вещей действительно сильно расстроил многих, в том числе и чету Карвер.



После того, как они заметили, что их постоянный посетитель был ранен, фотограф дикой природы миссис Карвер организовала кампанию в социальных сетях, чтобы спасти животное.