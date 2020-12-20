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Кэррот — «волшебный» олень со стрелой, торчащей из головы

Кэррот — «волшебный» олень со стрелой, торчащей из головы (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2020 09:39
Сообщество : Животные
Метки: Кэррот   в мире   видео   животные   история   олень   стрела   удивительно   фото   
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Жители северной части Онтарио были шокированы, когда снова увидели дружелюбного оленя, живущего по соседству, только на этот раз со стрелой в голове.

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Метки: Кэррот   в мире   видео   животные   история   олень   стрела   удивительно   фото   
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8  комментариев
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348
DarkSkat Час назад
Я конечно все понимаю, люди делают добра животному и все такое, но блин, как же смешно читать, что люди шлют сообщения с поддержкой в социальную сеть оленю
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453
Hypnosis 4 минуты назад
Я всегда считал охотников больными на голову уродами
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406
Роман 9 минут назад
у нас в стране таких половина населения - тоже в башке полно безопасный полостей, и, что самое примечательное - все как один кто чиновник, кто в полиции, кто в армии
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30k
Лесли 🥰 45 минут назад
Когда уже разрешат стрелять из лука в людей дол*бо*е*бов??))))
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6k
Pillin Alex Лесли 🥰 15 минут назад
Если разрешат купишь блочный лук или обычный? :)
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12k
Роберт Шекли Час назад
"Позже полиция и представители местного министерства природных ресурсов предприняли попытку отрезать длинную часть стрелы внизу, в итоге, после усыпления оленя, они смогли это сделать."
Надо написать "после введения общего наркоза"
У "усыпления" немного другой смысл. Я уж было немного распереживался
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39k
Максим Т. Час назад
МАрковка, говоришь...
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30k
Лесли 🥰 Максим Т. 42 минуты назад
А что не так? Кэррот это - морковка)))
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