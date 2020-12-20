Кэррот — «волшебный» олень со стрелой, торчащей из головы

Жители северной части Онтарио были шокированы, когда снова увидели дружелюбного оленя, живущего по соседству, только на этот раз со стрелой в голове.
Олень, которого местные жители ласково называют «Кэррот-Волшебный олень», с 2017 года навещает Ли-Энн Карвер (Lee-Anne Carver), её мужа и других жителей города Кенора, Канада.
В течение 3-х лет он неоднократно возвращался к дому пары, осиротев ещё в юном возрасте, после чего его вырастил олень по прозвищу Потейто (Potato, рус.: Картошка).
Правда в этом году пару олень шокировал, поскольку из его головы торчала стрела.
И хотя Кэррот (рус.: Морковка), кажется, не обращает внимания на большой стержень, который проходит через макушку его головы и выходит из его правой стороны головы, этот порядок вещей действительно сильно расстроил многих, в том числе и чету Карвер.
После того, как они заметили, что их постоянный посетитель был ранен, фотограф дикой природы миссис Карвер организовала кампанию в социальных сетях, чтобы спасти животное.
Правда в этом году пару олень шокировал, поскольку из его головы торчала стрела.
И хотя Кэррот (рус.: Морковка), кажется, не обращает внимания на большой стержень, который проходит через макушку его головы и выходит из его правой стороны головы, этот порядок вещей действительно сильно расстроил многих, в том числе и чету Карвер.
После того, как они заметили, что их постоянный посетитель был ранен, фотограф дикой природы миссис Карвер организовала кампанию в социальных сетях, чтобы спасти животное.
На своей странице в Facebook она описала оленя как «нежное и дружелюбное» животное, которое «никому не причиняло вреда и многим приносило абсолютную радость»
При осмотре животного было выявлено, что никакой крови и признаков инфекции у существа не было, после этого они позвонили местным представителям власти.
Те в свою очередь заверили пару, что не будут убивать Кэррота, однако другие специалисты предположили, что извлечение из головы оленя данной стрелы может привести к необратимым последствиям.
Те в свою очередь заверили пару, что не будут убивать Кэррота, однако другие специалисты предположили, что извлечение из головы оленя данной стрелы может привести к необратимым последствиям.
Как сообщает The Guardian, сейчас стрела, похоже, стопорит кровотечение, при этом её удаление может привести к инфекции — если у оленя останется открытая рана.
Позже полиция и представители местного министерства природных ресурсов предприняли попытку отрезать длинную часть стрелы внизу, в итоге, после усыпления оленя, они смогли это сделать.
Теперь остаётся лишь надеяться на то, что оставшийся кусок снаряда выпадет сам в ближайшие несколько месяцев.
Позже полиция и представители местного министерства природных ресурсов предприняли попытку отрезать длинную часть стрелы внизу, в итоге, после усыпления оленя, они смогли это сделать.
Теперь остаётся лишь надеяться на то, что оставшийся кусок снаряда выпадет сам в ближайшие несколько месяцев.
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Надо написать "после введения общего наркоза"
У "усыпления" немного другой смысл. Я уж было немного распереживался