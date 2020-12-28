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Ваш айфон ерунда, а вот радио-шляпа «Марсианин» в 1922 году было реально круто

Ваш айфон ерунда, а вот радио-шляпа «Марсианин» в 1922 году было реально круто (10 фото)

Автор:
28 декабря 2020 10:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Марсианин   интересно   радио   радио-шляпа   факты   фото   шляпы   
305
10
Сейчас символом "крутости" у молодежи является торчащий из кармана Apple iPhone последний модели. Символом трагедии является он же, но только c раздавленным по неосторожности экраном.
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Метки: Марсианин   интересно   радио   радио-шляпа   факты   фото   шляпы   
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Евгений Полчаса назад
Ваш айфон ерунда, а вот радио-шляпа «Марсианин» в 1922 году было реально круто
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