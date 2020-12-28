Ваш айфон ерунда, а вот радио-шляпа «Марсианин» в 1922 году было реально круто

Сейчас символом "крутости" у молодежи является торчащий из кармана Apple iPhone последний модели. Символом трагедии является он же, но только c раздавленным по неосторожности экраном.
В начале 20х годов прошлого века, когда радиотехника только делала первые шаги, по Лондону разгуливал молодой джентльмен Дэй, уши которого были закрыты странными штуками, которые шнуром были привязаны к шляпе!
×
Тогда первые радиостанции только-только начали работать и многие лондонцы еще радиоприемник в глаза не видели, а вот мистер Дэй уже мог себе позволить портативный радиоприемник для прогулок. История сохранила фотографию этого энтузиаста радиотехники:
Поиски подробностей про конструкцию радиоприемника -шляпы ничего не дали. Я до последнего надеялся, что это хотя бы одноламповый радиоприемник, но увы, это все таки был детекторный радиоприемник. Огромную радиолампу и батареи накала и анода разместить в шляпе было не реально. Первый переносной ламповый приемник сделал Эдвин Говард Армстронг только через год и выглядел он далеко не компактно:
Впрочем идея "шляпафона" на этом не заглохла. В 1931 году инженер из Берлина подал заявку на патент своего изобретения-"Радио-шляпы". По мнению изобретателя от радио-шляпы сплошные удобства: "можно слушать воскресную проповедь во время езды на автомобиле или игры в гольф, получать доходность фондового рынка во время игры в мяч и т.д." Несомненно поражает воображение антенна, натянутая между двух опор на шляпе-даже трудно представить на какую длину волны она рассчитана)))
К теме "говорящей шляпы" вновь вернулись в 1949 году: фирма Merri-Lei Corporation наладила производство даже не шляпы, а целой радио-панамы «Man from Mars» (Человек с Марса, т.е. Марсианин).
Схема радиоприемника собрана на двух пальчиковых лампах. Ручка настройки на радиостанцию расположена на панаме между радиоламп, а ручка регулятора громкости вынесена на футляр для батареек. Дизайнеры очень постарались: "рога" из радиоламп и рамочная антенна внушают фантастичность конструкции. С внутренней стороны конструкция выглядит так:
Надеюсь эти провода и детали закрывались изоляционным материалом, ибо получить в темечко 60-80 вольт анодного напряжения удовольствие не из приятных.
"Панамафон" продавался по цене 8 долларов и пользовался успехом несколько лет. Даже после снятия с производства, спрос на б/у был очень высок, аж до середины 50х.
Казалось бы, век чудаков и безумных конструкций уже позади, давно у всех в смартфонах есть и проигрыватели и радио, но это китайским братьям не указ. Они по прежнему продолжают предлагать новые модели: Всем известны защитные наушники при шумных работах. Зачем слушать тишину-надо слушать радио!
"Панамафон" продавался по цене 8 долларов и пользовался успехом несколько лет. Даже после снятия с производства, спрос на б/у был очень высок, аж до середины 50х.
Казалось бы, век чудаков и безумных конструкций уже позади, давно у всех в смартфонах есть и проигрыватели и радио, но это китайским братьям не указ. Они по прежнему продолжают предлагать новые модели: Всем известны защитные наушники при шумных работах. Зачем слушать тишину-надо слушать радио!
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько стоили первые карманные радиоприемники
- Тюбики — прошлый век: как космическая еда поменялась со времен СССР
- Почему болотная трясина засасывает?
- Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути
- Как золотые жуки помогают физикам
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...