Ваш айфон ерунда, а вот радио-шляпа «Марсианин» в 1922 году было реально круто

Надеюсь эти провода и детали закрывались изоляционным материалом, ибо получить в темечко 60-80 вольт анодного напряжения удовольствие не из приятных.



"Панамафон" продавался по цене 8 долларов и пользовался успехом несколько лет. Даже после снятия с производства, спрос на б/у был очень высок, аж до середины 50х.



Казалось бы, век чудаков и безумных конструкций уже позади, давно у всех в смартфонах есть и проигрыватели и радио, но это китайским братьям не указ. Они по прежнему продолжают предлагать новые модели: Всем известны защитные наушники при шумных работах. Зачем слушать тишину-надо слушать радио!