В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей

Однако преступность в Китае, как и по всему миру, молодеет, и жители Поднебесной возмущены небывало мягкими наказаниями подростков, совершивших тяжелые преступления. Так, 13-летнего мальчика, который убил девочку, не смогли посадить за решетку и в качестве наказания отправили его на три года в коррекционное учреждение. С марта 2021 года подобные случаи повлекут за собой уголовное наказание с отбыванием в специальных тюрьмах.

В соцсетях к этой новости отнеслись с настороженностью. Одни пользователи отметили, что Россия,к сожалению, тоже может перенять подобный опыт, другие, напротив, были бы за такие законы. А как вы считаете, уважаемые фишкяне?