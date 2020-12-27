В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей

В Поднебесной снизили возраст уголовной ответственности до 12 лет. Ранее за тяжкое преступление могли посадить за решетку ребенка только с 14 лет, а тех, кто младше отправляли в коррекционное учреждение. "А не пора ли у нас сделать тоже самое?" - задаются вопросом в Сети.
В Китае приняли поправку, согласно которой дети с 12 до 14 лет могут наравне со взрослыми нести уголовную ответственность за ряд тяжких преступлений: предумышленные убийства, преднамеренное нанесение телесных повреждений, которые привели к смерти, за тяжелые увечья, которые они нанесли с человеку с особой жестокостью. Закон вступит в силу с 1 марта будущего года. В настоящее же время минимальная возрастная граница, за которую подростки могут нести наказание по угловной статье, составляет 14 лет. Тинейджеров могут осудить за изнасилование, за предумышленное убийство и ограбление.
Однако преступность в Китае, как и по всему миру, молодеет, и жители Поднебесной возмущены небывало мягкими наказаниями подростков, совершивших тяжелые преступления. Так, 13-летнего мальчика, который убил девочку, не смогли посадить за решетку и в качестве наказания отправили его на три года в коррекционное учреждение. С марта 2021 года подобные случаи повлекут за собой уголовное наказание с отбыванием в специальных тюрьмах.
В соцсетях к этой новости отнеслись с настороженностью. Одни пользователи отметили, что Россия,к сожалению, тоже может перенять подобный опыт, другие, напротив, были бы за такие законы. А как вы считаете, уважаемые фишкяне?
В соцсетях к этой новости отнеслись с настороженностью. Одни пользователи отметили, что Россия,к сожалению, тоже может перенять подобный опыт, другие, напротив, были бы за такие законы. А как вы считаете, уважаемые фишкяне?
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Совершенно правильно, дошло, что АУЕ отсюда ноги растут, безнаказанность рождает насилие, отсутствие воспитания рождает сознание на уровне инстинктов.— Александр (@9c5jad) December 27, 2020
Нам бы тоже не мешало.Молодняк борзеет без предела порой.— Друг (@cgFMTQdiL8jeuvM) December 27, 2020
Т.е. воровать, забивать ногами до инвалидности слабых, делать закладки наркотиков до 14 лет можно и тебя даже в спец.учреждение для недорослей нельзя определить? Оножедеть? Так что ли? Китай всегда будет сильнейшей в мире империей,потому что не оглядывается, а как там у других.— Наталья Сибирская (@tank8087) December 27, 2020
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В классе у моей младшей дочери был ублюдок, который НОГАМИ бил девочек в живот.
Мальчиков не трогал.
Несколько девочек оказались в больнице - ушибы внутренних органов.
12 лет ублюдку, семья алкашей.
НИЧЕГО ни школа, ни РайОНО не могли поделать.
Перевел дочь в другую школу, пока не покалечил мне ребенка.
Ни о какой учебе в этом классе речь вообще не шла.....
Наше государство не может и не желает защищать нормальных детей от подобных ублюдков, которые прекрасно знают, что до 14 лет можно делать вообще все, что угодно.
Окружение растит таких детей, окружение и к ответсвенности.
Но он чеченец. Ему можно
Сейчас из аналогов только карцер. Лучше бы вместо колоний с понятиями, жизни в сообществе с иерархией и людьми, людей за тяжкие статьи содержали в одиночных карцерах, при меньших сроках. Отсидеть в карцере одиночке, без общения с людьми, прогулок и работы в разы страшнее и суровее, чем сидеть всю жизнь в колонии, особенно для самых конченных кому еще и носки стирать более слабые будут
А если совсем там башню снесёт?
Лучше - трудовое "воспитание" на, реально тяжёлых и опасных, работах.
А не "руковички шить".
Каторга, по сути.
Нанес обществу урон - отработал, да ещё и с бооольшим запасом.
А то, что за фигня получается, ещё и кормят зеков за счёт народа (налогов).
Честные люди, здоровье в шахтах оставляют, а они "руковички".
Обидно что наши до этого никогда не додумаются, и малолетние падонки, будут пользоваться привилегий " онижедети".