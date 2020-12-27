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В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей

В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей (5 фото)

Автор:
27 декабря 2020 21:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: китай   наказание   преступление   суды   тяжкое преступление   уголовная ответственность   
905
5
В Поднебесной снизили возраст уголовной ответственности до 12 лет. Ранее за тяжкое преступление могли посадить за решетку ребенка только с 14 лет, а тех, кто младше отправляли в коррекционное учреждение. "А не пора ли у нас сделать тоже самое?" - задаются вопросом в Сети.
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Метки: китай   наказание   преступление   суды   тяжкое преступление   уголовная ответственность   
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72k
Броненосец Потелкам Час назад
Однозначно - ЗА !
В классе у моей младшей дочери был ублюдок, который НОГАМИ бил девочек в живот.
Мальчиков не трогал.
Несколько девочек оказались в больнице - ушибы внутренних органов.
12 лет ублюдку, семья алкашей.
НИЧЕГО ни школа, ни РайОНО не могли поделать.
Перевел дочь в другую школу, пока не покалечил мне ребенка.
Ни о какой учебе в этом классе речь вообще не шла.....
Наше государство не может и не желает защищать нормальных детей от подобных ублюдков, которые прекрасно знают, что до 14 лет можно делать вообще все, что угодно.
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708
Серый Мех 7 минут назад
К уголовной ответственности надо взрослое окружение привлекать, а детей на принудительную коррекцию, то бишь воспитание при привлечении психологов, психиатров. Иначе толку не будет.
Окружение растит таких детей, окружение и к ответсвенности.
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3k
Protivogaz Серый Мех 2 минуты назад
+ к вашему - поднимать экономику надо как в Китае и создавать в стране условия, чтобы дети нормальными росли и не было неблагополучных семей.
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−51
Бубенчики 18 минут назад
А в Москве 13 летний черножопик совершил 4 изнасилования, включая удавление 8 летней девочки.
Но он чеченец. Ему можно
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32k
parallax 23 минуты назад
Китайцы молодцы. До винта им все международные конвеции и меморандумы. Они поступают так, как считают правильным и нужным. С террористами, убийцами, казнокрадами вообще не церемонятся. Ни каких соплей с геями, транссексуалами, трансгендерами и т.п. не наказывают, но и не стелятся. У этой страны есть будущее.
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0
Роман Полчаса назад
Проблема в том что посадить еще далеко не значит исправить, а часто наоборот превратить в рецидивиста и приобщить к АУЕ и прочей тематике. Мне лично непонятно, одно, почему раньше(сильно раньше) тюрьмы были действительно тюрьмы, люди буквально гнили в одиночных казематах десятилетиями, в полном одиночестве и полутьме.
Сейчас из аналогов только карцер. Лучше бы вместо колоний с понятиями, жизни в сообществе с иерархией и людьми, людей за тяжкие статьи содержали в одиночных карцерах, при меньших сроках. Отсидеть в карцере одиночке, без общения с людьми, прогулок и работы в разы страшнее и суровее, чем сидеть всю жизнь в колонии, особенно для самых конченных кому еще и носки стирать более слабые будут
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21k
turyst Роман 12 минут назад
Не. "Одиночка" не "исправит", максимум - запугает.
А если совсем там башню снесёт?

Лучше - трудовое "воспитание" на, реально тяжёлых и опасных, работах.
А не "руковички шить".
Каторга, по сути.

Нанес обществу урон - отработал, да ещё и с бооольшим запасом.

А то, что за фигня получается, ещё и кормят зеков за счёт народа (налогов).

Честные люди, здоровье в шахтах оставляют, а они "руковички".
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1k
max Час назад
Обидно что китайцы додумались до этого раньше нас.
Обидно что наши до этого никогда не додумаются, и малолетние падонки, будут пользоваться привилегий " онижедети".
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