Китайские врачи попались на незаконной продаже органов

Дело было рассмотрено судом округа Хуайюань в июле, и поданные после вынесения приговора апелляции недавно были отклонены.



Хуан Синьли был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения, а Вонг - еще один врач - к двум годам заключения. Янг Суксон, который отвечал за поиск источников органов и работал в Народной больнице округа Хуайюань, получил срок в два года и два месяца, а врач по фамилии Лу проведет за решеткой год. Также в "банду медиков" входит Хуан Чаоян, поставщик медицинского оборудования, и Оу Ян, владелец поддельной машины скорой помощи. Они получили 10 и 13 месяцев тюремного заключения соответственно.



Обвинения в извлечении органов выдвигались против китайских врачей на протяжении десятилетий, но на этот раз нашлись весомые доказательства и его удалось довести до суда.