Китайские врачи попались на незаконной продаже органов

В Китае громкий скандал: за решетку угодили шесть врачей, занимавших высокие должности в государственных больницах города Бенгпу. Медики осуждены за незаконную продажу органов пациентов на черном рынке.
В отчете говорится, что осужденные медики, пользуясь своим высоким должностным положением в государственных больницах, убеждали родственников погибших подписать фальшивые официальные соглашения о донорстве органов. Затем они извлекали органы жертв автомобильных аварий прямо на месте происшествия, в машине скорой помощи, после чего продавали их заказчикам за наличные.
Схема была хорошо отработана: по ней успели продать органы 11 человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях или от кровоизлияния в мозг.
Схема была хорошо отработана: по ней успели продать органы 11 человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях или от кровоизлияния в мозг.
Один из врачей-преступников - Хуан Синьли
Алчные медики были осуждены за повреждение трупов и заключены в тюрьму на срок от 10 до 28 месяцев.
В отчете утверждается, что хирургическими операциями руководили двое медиков, Хуан Синьли и Лу Сен. Ранее они занимались закупкой донорских органов для своих больниц.
После того, как органы жертв аварий извлекались в машине скорой помощи, Хуан Синьли - ведущий врач больницы Drum Tower Hospital в Нанкине - обычно развозил их по различным больницам. Там их использовали в операциях по трансплантации.
В отчете утверждается, что хирургическими операциями руководили двое медиков, Хуан Синьли и Лу Сен. Ранее они занимались закупкой донорских органов для своих больниц.
После того, как органы жертв аварий извлекались в машине скорой помощи, Хуан Синьли - ведущий врач больницы Drum Tower Hospital в Нанкине - обычно развозил их по различным больницам. Там их использовали в операциях по трансплантации.
Незаконная схема вскрылась после того, как сын одной из погибших пациентов заявил о том, что печень и почка его матери были "пожертвованы" в день ее смерти без ее согласия. Он понял, что что-то не так, когда не смог найти имя своей матери в официальном реестре доноров органов страны. Встревоженный мужчина сообщил о случившемся в органы здравоохранения и в полицию.
Также стало известно, что семья этого человека получила от "банды медиков" 200 000 юаней (2,2 млн руб.) Однако следствие считает, что незаконная прибыль от продажи органов была неизмеримо выше.
Также стало известно, что семья этого человека получила от "банды медиков" 200 000 юаней (2,2 млн руб.) Однако следствие считает, что незаконная прибыль от продажи органов была неизмеримо выше.
Янг Суксон, еще один член "банды медиков", работал в Народной больнице округа Хуайюань
Дело было рассмотрено судом округа Хуайюань в июле, и поданные после вынесения приговора апелляции недавно были отклонены.
Хуан Синьли был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения, а Вонг - еще один врач - к двум годам заключения. Янг Суксон, который отвечал за поиск источников органов и работал в Народной больнице округа Хуайюань, получил срок в два года и два месяца, а врач по фамилии Лу проведет за решеткой год. Также в "банду медиков" входит Хуан Чаоян, поставщик медицинского оборудования, и Оу Ян, владелец поддельной машины скорой помощи. Они получили 10 и 13 месяцев тюремного заключения соответственно.
Обвинения в извлечении органов выдвигались против китайских врачей на протяжении десятилетий, но на этот раз нашлись весомые доказательства и его удалось довести до суда.
Хуан Синьли был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения, а Вонг - еще один врач - к двум годам заключения. Янг Суксон, который отвечал за поиск источников органов и работал в Народной больнице округа Хуайюань, получил срок в два года и два месяца, а врач по фамилии Лу проведет за решеткой год. Также в "банду медиков" входит Хуан Чаоян, поставщик медицинского оборудования, и Оу Ян, владелец поддельной машины скорой помощи. Они получили 10 и 13 месяцев тюремного заключения соответственно.
Обвинения в извлечении органов выдвигались против китайских врачей на протяжении десятилетий, но на этот раз нашлись весомые доказательства и его удалось довести до суда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Китайскому миллиардеру запретили роскошную жизнь
- После лечения от коронавируса китайские врачи стали темнокожими
- Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя
- Мальчик жаловался на боли в горле – причиной оказался паразит
- Врач из Уханя рассказала, как обнаружили первых пациентов с COVID-19
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
- Ой вей, какое там! Ви только посмотрите на эти шрамы! Они пустили меня на органы! Теперь с моим аппендиксом ходит какой-то олигарх!