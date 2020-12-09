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Китайские врачи попались на незаконной продаже органов

Китайские врачи попались на незаконной продаже органов (4 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: врачи   донорство органов   китай   медики виноваты   преступная группа   скандал   суд   транспланталогия   
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В Китае громкий скандал: за решетку угодили шесть врачей, занимавших высокие должности в государственных больницах города Бенгпу. Медики осуждены за незаконную продажу органов пациентов на черном рынке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: врачи   донорство органов   китай   медики виноваты   преступная группа   скандал   суд   транспланталогия   
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5  комментариев
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
наказание должно быть адекватным преступлению. надо было их не за решётку, а на операционный стол чтоб выпотрошить
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804
Константин Батончик с маком Час назад
сам то адекватен? они кого-то убили? больные люди получили органы, родственники доноров - деньги. врачи - маржу. ну наварились незаконно, за это под нож? норм наказание, вполне
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487
LisA 16 минут назад
- Рабинович, зачем вы судитесь с больницей? Они же спасли вам жизнь!
- Ой вей, какое там! Ви только посмотрите на эти шрамы! Они пустили меня на органы! Теперь с моим аппендиксом ходит какой-то олигарх!
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9k
Денис Трубочкин 47 минут назад
чет срока какие-то детские...
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6k
Garpia121 Час назад
Не удивлена. Этот народец полностью без совести, все ради наживы. Ядовитые игрушки, поддельные опасные продукты питания, убийство и истязание животных. Китайское уже стало нарицательным.
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