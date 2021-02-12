В Калифорнии снятие презерватива во время секса без согласия партнера расценят как насилие

Такой законопроект в парламент был внесен сторонницей движения #MeToo в минувший понедельник. Если он будет принят, осмелившихся снять кондом во время акта ждет суровое наказание. Как же быть, если презерватив слетит случайно?
В США хватает странных законов, касающихся секса. Взять хотя бы тот, что действует на территории штата Техас. "Закон о непристойных устройствах" запрещает иметь свыше шести секс-игрушек (кстати, на оружие подобных ограничений нет). Или закон штата Небраска, согласно которому не удастся заключить брачный союз, если один из пары страдает венерическим заболеванием.
Список странных законов вскоре может пополниться новым, который будет действовать на территории Калифорнии.
Список странных законов вскоре может пополниться новым, который будет действовать на территории Калифорнии.
В настоящее время Гражданский кодекс этого штата квалифицирует сексуальное насилие как акт, совершаемый человеком с целью причинения вреда или оскорбительный контакт вопреки воли партнера. Теперь в законопроект AB 453 будет добавлено положение, в котором говорится, что если человек не дал устного согласия на снятие презерватива во время секса, то таковой может расцениваться как насилие.
Кристина Гарсия
Примечательно, что автор законопроекта Кристина Гарсия - сторонница и активная участница движения #MeToo, активно критиковала коллег-мужчин за ненадлежащее отношение к женщинам. В 2018 году она попала на собственные грабли, когда сотрудник законодательного органа Даниэль Фиерро обвинил Кристину в заигрывании против его воли, которое выражалось в прикосновениях во время благотворительной игры в софтбол. Гарсия на фоне переживаний даже ушла тогда в трехмесячный отпуск по собственному желанию. Однако волновалась она напрасно: расследование опровергло утверждение Фиерро и показало, что женщина вела себя как обычно принято в софтболе, а касания рукой ягодиц или гениталий партнера, если и были, то непреднамеренные.
И хотя здравомыслящие люди понимали, что окажись Гарсия потерпевшей в подобной ситуации, суд удовлетворил бы ее иск, но заявителю-мужчине не повезло.
И хотя здравомыслящие люди понимали, что окажись Гарсия потерпевшей в подобной ситуации, суд удовлетворил бы ее иск, но заявителю-мужчине не повезло.
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Что основатель, что активистка - те еще красотки, друг друга стоят.
Вот основательница #meetoo:
" Как дела?" "Да, презервативы рвутся". "А у меня гнутся."
Товарищ спрашивает.