FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 598 постов • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В Калифорнии снятие презерватива во время секса без согласия партнера расценят как насилие

В Калифорнии снятие презерватива во время секса без согласия партнера расценят как насилие (4 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: #MeToo   Гарсия   законопроект   калифорния   наказание   презерватив   преступление   секс   
1291
4
Такой законопроект в парламент был внесен сторонницей движения #MeToo в минувший понедельник. Если он будет принят, осмелившихся снять кондом во время акта ждет суровое наказание. Как же быть, если презерватив слетит случайно?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: #MeToo   Гарсия   законопроект   калифорния   наказание   презерватив   преступление   секс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Какой к хренам презерватив? Я бы к такой без ОЗК не рискнул бы приблизиться...
Что основатель, что активистка - те еще красотки, друг друга стоят.
Вот основательница #meetoo:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
1k
Gusev 7 минут назад
Встречаются два друга. Один спрашивает
" Как дела?" "Да, презервативы рвутся". "А у меня гнутся."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−78
vova old 23 минуты назад
американские законодатели достаточно тупые вместо того чтобы открыть книжку почитать что такой закон есть почти везде она сама себя рекламирует. Кстати как выглядит такой секс? Милый я кончаю, подожди я решил снять презерватив! Кстати если кто помнит ассанжа судят по еще менее внятного поводу подослали 2 баб в гостиницу Швейцарию которые ему предложили секс, чем он занялся , через 20 лет одна заявила что у неё было ощущение что презерватив порвался, она сказала ассанжу а он вместо мгновенной остановки ещё про инерции развитое качнулся раза три .Вот это и мой приписали как изнасиловали .так что ничего нового
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
anatolis Полчаса назад
а куни что через платочек мутить, а за грудь в перчатках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Михаил Полчаса назад
Закон о шести секс-игрушках в Техасе был направлен против торговцев и рекламщиков и пропагандистов секс-игрушек. Сейчас отменён как антиконституционный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
Лучший Друг 41 минуту назад
Ну в США давно изнасилование без презерватива это отягчающее обстоятельство. Чем вызвано, не знаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Лесли 🥰 53 минуты назад
Т.е насиловать маньяк только в презике может и это будет нормально?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig 55 минут назад
Как презерватив может слетать случайно? Мне много лет и я использовал наверное вагон разных видов... Единственный вариант это если секас такой унылый, что у мужика в процессе падает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654k
Result Автор поста Herr Mannelig 54 минуты назад
Если подобран не по размеру. Слишком маленький слетает от интенсивных движений, слишком большой - сам по себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Михаил Result 42 минуты назад
Ну-ну, поделись своим феерическим опытом слетевших призиков. У меня за всю жизнь НИ ОДИН НЕ СЛЕТЕЛ, а я пользовал и огромные штатовские, и умеренные английские, и сверхтонкие японские, и тесные немецкие. Я вообще не парюсь насчёт размера, беру те где коробка нравится, и порядок, ты знаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
2k
Vlamir 58 минут назад
Наличие презерватива должно быть подтверждено либо фотографиями до и после, либо подписями на презервативе двух свидетелей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Час назад
А нотариально заверенный документ не нужен?
Товарищ спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654k
Result Автор поста Великий Кормчий Час назад
Не, пока устное разрешение. А там, может, и до письменного, заверенного у нотариуса дойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex 2 часа назад
Сраные феменистки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654886



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
3
52
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину
2
508
По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину
﻿
Набирающие популярность в сообществах
За что и почему люди наказывали вещи?
1
8
За что и почему люди наказывали вещи?
Реплика Ferrari F40, которая очень старается имитировать икону из Маранелло
0
2
Реплика Ferrari F40, которая очень старается имитировать икону из Маранелло
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
21

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#кино#СССР#люди#собака#девушки#прикольные#полиция
#Юмор#история#прикол#подборка#аварии#сша#в мире#дети#Россия#авария дня
#интересно#интересное#дтп#приколы#авто аварии#шоу бизнес#автомобили#автомир#кот#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться