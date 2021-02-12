В Калифорнии снятие презерватива во время секса без согласия партнера расценят как насилие

Примечательно, что автор законопроекта Кристина Гарсия - сторонница и активная участница движения #MeToo, активно критиковала коллег-мужчин за ненадлежащее отношение к женщинам. В 2018 году она попала на собственные грабли, когда сотрудник законодательного органа Даниэль Фиерро обвинил Кристину в заигрывании против его воли, которое выражалось в прикосновениях во время благотворительной игры в софтбол. Гарсия на фоне переживаний даже ушла тогда в трехмесячный отпуск по собственному желанию. Однако волновалась она напрасно: расследование опровергло утверждение Фиерро и показало, что женщина вела себя как обычно принято в софтболе, а касания рукой ягодиц или гениталий партнера, если и были, то непреднамеренные.

И хотя здравомыслящие люди понимали, что окажись Гарсия потерпевшей в подобной ситуации, суд удовлетворил бы ее иск, но заявителю-мужчине не повезло.