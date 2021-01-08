Возмездие и гвозди: заочная казнь и проклятие для тех, кого не поймали

Все мы слышали про разные способы наведения порчи на людей - сглаз, вуду и прочее-прочее, чем люди пользуются для тех, кто им как-то перешел дорогу. Но слышали ли вы об удаленном наказании с помощью магии, шаманов и гвоздей?