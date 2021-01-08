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Возмездие и гвозди: заочная казнь и проклятие для тех, кого не поймали

Возмездие и гвозди: заочная казнь и проклятие для тех, кого не поймали (18 фото)

Автор:
08 января 2021 13:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   гвозди   духи   наказание   нконди   преступление   проклятие   шаман   
917
18

Все мы слышали про разные способы наведения порчи на людей - сглаз, вуду и прочее-прочее, чем люди пользуются для тех, кто им как-то перешел дорогу. Но слышали ли вы об удаленном наказании с помощью магии, шаманов и гвоздей?

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Метки: Исторические факты   гвозди   духи   наказание   нконди   преступление   проклятие   шаман   
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Lynx 40 минут назад
Резчики по дереву не бедствовали.
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Едондер пуп 10 минут назад
На Фишках практикуется заминусить посты за последние 5 лет в наказание автору за инакомыслие. Похоже, в принципе)))
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