Возмездие и гвозди: заочная казнь и проклятие для тех, кого не поймали

Все мы слышали про разные способы наведения порчи на людей - сглаз, вуду и прочее-прочее, чем люди пользуются для тех, кто им как-то перешел дорогу. Но слышали ли вы об удаленном наказании с помощью магии, шаманов и гвоздей?
Нконди (множественное число варьируется от минконди , зинконди или нинконди ) - религиозные идолы, созданные народом Конго в регионе Конго
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Это фигуры, которые использовались, как и во многих иных подобных ритуалах для того, чтобы заставить человека страдать
Шаман племени вырезал фигурку, максимально похожую на того, кого хотели истребить, на кладбище вбирал в фигуру дух, а затем отдавал для растерзания возмущенному гражданину
Конечно, многие применяли подобные фигур для того. чтобы нанести вред гадкому соседу, изменщику и т.п.
Подобные фигурки иногда делались в форме вождя и выставлялись на краю деревни, тем самым защищая ее
А еще внутрь подобных фигур закладывали (обычно в районе живот) лекарство и вбивали гвозди, молясь о выздоровлении члена семьи
Воры, насильники, убийцы, избежавшие наказания по каким-то причинам, подвергались пытке гвоздями на расстоянии
В фигуру вбирался весь народный гнев, всего племени, а не желание какого-то одного обиженного индивида
Считалось, что коллективное наказание, где каждый из членов вбивал несколько гвоздей в преступника, должно обязательно покарать его, не зависимо от того, где он находится
Это своего рода Немезиды конголезцев, духи возмездия, карающие за нарушения общественных и моральных порядков
Обряд называется «кома нлока» и заключается во вбивании гвоздей в фетиш с призывами к пробуждению и возмездию.
Авторский пост
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