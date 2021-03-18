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"Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19

"Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19 (14 фото)

Автор:
18 марта 2021 14:13
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Вакцина   карантин   коронавирус   отзывы   пандемия   побочка   
2398
14
Как вы знаете, в мире полным ходом идет прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Отзывы о побочных эффектах разные - это многих о останавливает переде тем, чтобы сходить в поликлинику за "антидотом". В этом посте вы узнаете о некоторых, не совсем стандартных побочках, о которых рассказали люди в интернете.
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Метки: covid19   Вакцина   карантин   коронавирус   отзывы   пандемия   побочка   
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505
Эльза Вайнц Час назад
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223
Сергей Белый 6 минут назад
У меня и без вакцины такие побочки каждый день..
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4k
Webworks 10 минут назад
Прививался 2 месяца назад. Только в первый день лёгкий коматозец (да и то, это может потому что я бухал накануне) и дискомфорт в месте укола. Потом ничего. При этом знаю людей, которые по 3-4 дня температурили после укола. Так что всё сугубо индивидуально.
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11k
Элитный тигр 11 минут назад
Обе прививки прошли ВООБЩЕ без побочек. У супруги, (она у меня вообще нежная женщина, после рюмки водки целый день с похмелья страдает) после первой прививки чуть поболела рука, после второй - вообще ничего.
А вот теща у меня прививаться боится - у нее в деревне дох*я знатоков, которые утверждают, что это все для чипизации и уничтожения населения, что от вакцины люди мрут миллионами ...
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
Опять агитация за прививки....
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16k
Flying Dutchmen. Час назад
Вдруг захотелось выйти на работу. Побочка, однако...
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27k
Fat Lynx Flying Dutchmen. 55 минут назад
охничоси!
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6k
Majul Час назад
Естесственный отбор никто не отменял.

НЕ прививайтесь, "знатоки".

Премия Дарвина ждет вас.
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5k
Владимир Час назад
Проверено на себе. После первого укола пропал вкус алкоголя. После второго перестал пьянеть. Зачем я прививался???? Потерян смысл бухать.
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Эльза Вайнц Час назад
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Эльза Вайнц Час назад
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Эльза Вайнц Час назад
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434
Monher Час назад
Не не ходите, не прививайтесь. Зачем? Вы же умные, образованные люди. Пусть другие прививаются, вон в европе много желающих на нашу вакцину. Центр Гамалея свои труды на разработку отобьет.
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Monher Час назад
Да! Сам я привился, пока бесплатно, думаю что через какое-то время, придётся платить
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