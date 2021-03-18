"Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19

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Как вы знаете, в мире полным ходом идет прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Отзывы о побочных эффектах разные - это многих о останавливает переде тем, чтобы сходить в поликлинику за "антидотом". В этом посте вы узнаете о некоторых, не совсем стандартных побочках, о которых рассказали люди в интернете.
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13. Отношение к вакцинации может быть разное, но есть факты
Общение вживую без смартфонов -— Пророк 🇺🇦 (@gerbitsy) March 18, 2021
побочный эффект вакцины https://t.co/p7aApTNCQI
14. А вы сделали/будете делать вакцину?
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А вот теща у меня прививаться боится - у нее в деревне дох*я знатоков, которые утверждают, что это все для чипизации и уничтожения населения, что от вакцины люди мрут миллионами ...
НЕ прививайтесь, "знатоки".
Премия Дарвина ждет вас.