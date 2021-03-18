"Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19

Как вы знаете, в мире полным ходом идет прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Отзывы о побочных эффектах разные - это многих о останавливает переде тем, чтобы сходить в поликлинику за "антидотом". В этом посте вы узнаете о некоторых, не совсем стандартных побочках, о которых рассказали люди в интернете.

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1. Температура, озноб, головная боль - это классика жанра 0 Источник:

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4. Да, упадок сил и апатия тоже в списке самых популярных последствий прививки 0 Источник:

5. И ТОП самых необычных прививок открывает... 0 Источник:

6. Про чипирование не шутил только ленивый 0 Источник:

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8. И смех и грех 0 Источник:

9. На сайтах с отзывами огромное количество постов в стиле "Проверено на себе" 0 Источник:

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11. Твое лицо, когда прочитал весь список возможных побочек 0 Источник:

12. Кто-то не верит в новые вакцины, отдавая предпочтение старым 0 Источник:

13. Отношение к вакцинации может быть разное, но есть факты Общение вживую без смартфонов -

побочный эффект вакцины https://t.co/p7aApTNCQI — Пророк 🇺🇦 (@gerbitsy) March 18, 2021