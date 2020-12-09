Как выглядели девушки Бонда в фильмах, и какими они стали сейчас

Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел в далёком 1962 году, и за это время успел смениться не один агент 007. Роль Бонда примерили на себя Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Но куда чаще исполнителей роли агента менялись его спутницы. Подруг и напарниц Бонда играли самые разные актрисы, и вот как некоторые из них изменились с момента появления в бондиане.