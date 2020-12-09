Как выглядели девушки Бонда в фильмах, и какими они стали сейчас

За полвека своей экранной истории «бондиана» пережила немало перемен, но одно в ней осталось неизменным. Где бы Джеймс Бонд ни сражался с мировым злом, его всегда окружали обворожительные красотки.
Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел в далёком 1962 году, и за это время успел смениться не один агент 007. Роль Бонда примерили на себя Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Но куда чаще исполнителей роли агента менялись его спутницы. Подруг и напарниц Бонда играли самые разные актрисы, и вот как некоторые из них изменились с момента появления в бондиане.
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2. Леа Сейду (35 лет)
Француженка появлялась в фильме «007: Спектр», а теперь возвращается к своей роли уже в фильме «Не время умирать».
3. Ольга Куриленко (41 год)
Актриса появилась в «Кванте милосердия» 2008 года в роли Камиллы Монтес.
4. Ева Грин (40 лет)
Француженка появилась в двадцать первом фильме бондианы, «Казино «Рояль» 2006 года.
6. Хэлли Берри (54 года)
Актриса появилась в фильме «Умри, но не сейчас» в роли агента американской спецслужбы АНБ по прозвищу Джинкс.
7. Софи Марсо (54 года)
Француженка сыграла в «И целого мира мало» — девятнадцатом фильме бондианы, который вышел в 1999 году.
8. Дениз Ричардс (49 лет)
Дениз исполнила роль девушки Бонда в фильме «И целого мира мало».
10. Фамке Янссен (56 лет)
Нидерландско-американская актриса снялась в фильме «Золотой глаз» 1995 года, где исполнила роль бывшего советского лётчика-испытателя Ксении Онатопп.
11. Изабелла Скорупко (50 лет)
Актриса появилась в фильме «Золотой глаз» в роли программиста Натальи Семёновой.
13. Мэриам д’Або (59 лет)
Британская актриса появилась в фильме «Искры из глаз» 1987 года в роли снайпера Кары Милови.
14. Таня Робертс (65 лет)
Таня Робертс появилась в «Вид на убийство» — четырнадцатом фильме бондианы, который вышел в 1985 году. Там она сыграла Стейси Саттон, внучку нефтяного магната.
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