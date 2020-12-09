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Как выглядели девушки Бонда в фильмах, и какими они стали сейчас

Как выглядели девушки Бонда в фильмах, и какими они стали сейчас (16 фото)

Автор:
09 декабря 2020 09:41
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   девушки бонда   джеймс бонд   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1919
16
За полвека своей экранной истории «бондиана» пережила немало перемен, но одно в ней осталось неизменным. Где бы Джеймс Бонд ни сражался с мировым злом, его всегда окружали обворожительные красотки.
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Метки: актрисы   девушки бонда   джеймс бонд   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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Eltiftel 11 минут назад
Хели Бэри выцвела чтоль?
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