Антропологическая заметка о российском селе и пример Джастаса Уолкера

Кратко так, для понимания насколько люди могут быть апатичными, спесивыми и сами для себя вредными.
Курганская область, село Чебаки и вокруг ещё четыре деревни. У них есть проблема - нет воды водопроводной. Зато есть целое озеро прямо у села. Населения во всех пяти пунктах с трудом 800 человек, то бишь реально ради них тянуть за бесплатно никто ничего не должен. А дальше я просто их же процитирую, этих дикарей.
Курганская область, село Чебаки и вокруг ещё четыре деревни. У них есть проблема - нет воды водопроводной. Зато есть целое озеро прямо у села. Населения во всех пяти пунктах с трудом 800 человек, то бишь реально ради них тянуть за бесплатно никто ничего не должен. А дальше я просто их же процитирую, этих дикарей.
1 - «Уже 30 лет долбим лед зимой, а летом бочки ставим под водостоки, так и запасаемся», — говорит Руслан, один из местных жителей.
2 - Озерная вода, считает Ксения, тоже неплохая, но пить ее лучше зимой, пока не начался сезон стирок. Вещи — в основном ковры и паласы — стирают в том же озере.
2 - Озерная вода, считает Ксения, тоже неплохая, но пить ее лучше зимой, пока не начался сезон стирок. Вещи — в основном ковры и паласы — стирают в том же озере.
https://www.znak.com/2020-12-25/lyudi_rubyat_led_na_ozerah_chtoby_napitsya_reportazh_iz_kurganskoy_glubinki_gde_vlasti_prodali_vodop
Финиш... 30 лет 800 человек, а в иные годы не больше 400 не могут договорится о том что:
1 - А давайте пожалуйста не будем стирать в озере вещи! А то пить нечего!
2 - А давайте поставим насосную станцию в озеро, оплатим фильтры и будем их менять и протянем водопровод в виде колонок по улице!
30 лет не способны это решить. Жалко? 30 лет они не могут адаптироваться к простейшему факту - теперь нет социализма, он разорился. Именно потому что много убыточных вещей делал по всей стране. В том числе не заставлял платить за водопроводы и электросети.
Тот же Джастас Уолкер с нуля дважды строил ферму в России, одна в Красноярском крае, вторая в Алтайском крае. Оба раза голое поле, никаких сетей, подводок, вообще ничего. И делал он всё своими руками, плюс иногда нанимал ненадолго местных. На Алтае вообще выбрал место, которое с одной стороны имеет внутри территории реку, с другой эта река перекрывает дорогу к людям. И он сам построил мост, ну само собой наняв людей чуток. В общем он один сделал дважды то, что 800 морд не могут сделать живя почти в таких же условиях.
1 - А давайте пожалуйста не будем стирать в озере вещи! А то пить нечего!
2 - А давайте поставим насосную станцию в озеро, оплатим фильтры и будем их менять и протянем водопровод в виде колонок по улице!
30 лет не способны это решить. Жалко? 30 лет они не могут адаптироваться к простейшему факту - теперь нет социализма, он разорился. Именно потому что много убыточных вещей делал по всей стране. В том числе не заставлял платить за водопроводы и электросети.
Тот же Джастас Уолкер с нуля дважды строил ферму в России, одна в Красноярском крае, вторая в Алтайском крае. Оба раза голое поле, никаких сетей, подводок, вообще ничего. И делал он всё своими руками, плюс иногда нанимал ненадолго местных. На Алтае вообще выбрал место, которое с одной стороны имеет внутри территории реку, с другой эта река перекрывает дорогу к людям. И он сам построил мост, ну само собой наняв людей чуток. В общем он один сделал дважды то, что 800 морд не могут сделать живя почти в таких же условиях.
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Метки: Джастас Уолкер здравый смысл село
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При этом неоднократно видел, как ЗА ОДНУ НОЧЬ уничтожается вновь построенная за муниципальные деньги детская площадка (Краснодар, Комсомольский микрорайон)
Я живу в частном доме, и никакое государство ничем не помогало ни в газификации, ни водопроводом, ни электричеством, ни благоустройством.
.
Никогда.
.
Изложенное в посте нытье людей, которым ЛЕНЬ прокопать колодец или пробурить скважину в частном секторе - просто неинтересно
Тем паче, ныть будет ну максимум - десяток уродов (иначе не назовешь)
Остальной народ спокойно сделает все сам.
Для сведения: в Новороссийске народ, чтобы "сделать воду" бурит у себя В СКАЛЕ скважины по 70-100 метров
Поверьте, это не 10 т.руб стоит..... - скалу неделю бурить бурстанком
Ничего, не ноют.
Городского водопровода в новых районах отродясь не было, весь многоэтажный город получает воду 2 часа утром, и 2 часа вечером.
унитазы из ковшика смывает
О чем недавно Путин письмо жительницы и прочитал.....
Лично я и мои дети и мои родители ничего у вышеупомянутых старушек не забирали.
Мои предки также куячили от зари до зари в колхозе и на заводе, на фронте и в тылу.
Отчего-ж я должен вашим старушкам стал?