Антропологическая заметка о российском селе и пример Джастаса Уолкера

Финиш... 30 лет 800 человек, а в иные годы не больше 400 не могут договорится о том что:



1 - А давайте пожалуйста не будем стирать в озере вещи! А то пить нечего!

2 - А давайте поставим насосную станцию в озеро, оплатим фильтры и будем их менять и протянем водопровод в виде колонок по улице!



30 лет не способны это решить. Жалко? 30 лет они не могут адаптироваться к простейшему факту - теперь нет социализма, он разорился. Именно потому что много убыточных вещей делал по всей стране. В том числе не заставлял платить за водопроводы и электросети.



Тот же Джастас Уолкер с нуля дважды строил ферму в России, одна в Красноярском крае, вторая в Алтайском крае. Оба раза голое поле, никаких сетей, подводок, вообще ничего. И делал он всё своими руками, плюс иногда нанимал ненадолго местных. На Алтае вообще выбрал место, которое с одной стороны имеет внутри территории реку, с другой эта река перекрывает дорогу к людям. И он сам построил мост, ну само собой наняв людей чуток. В общем он один сделал дважды то, что 800 морд не могут сделать живя почти в таких же условиях.