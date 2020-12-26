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Антропологическая заметка о российском селе и пример Джастаса Уолкера

Антропологическая заметка о российском селе и пример Джастаса Уолкера (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 11:39
Метки: Джастас Уолкер   здравый смысл   село   
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Кратко так, для понимания насколько люди могут быть апатичными, спесивыми и сами для себя вредными.
Курганская область, село Чебаки и вокруг ещё четыре деревни. У них есть проблема - нет воды водопроводной. Зато есть целое озеро прямо у села. Населения во всех пяти пунктах с трудом 800 человек, то бишь реально ради них тянуть за бесплатно никто ничего не должен. А дальше я просто их же процитирую, этих дикарей.

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Метки: Джастас Уолкер   здравый смысл   село   
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Corvus Corax Час назад
Таки шо, в селах/дворах нет колодцев? Не верю! (с)
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29k
Korolev 40 минут назад
Антропологическая заметка о российском селе и пример Джастаса Уолкера
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3k
magic32 2 часа назад
"то, что 800 морд" - за это жирный минус, чёрт ты помойный
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста magic32 Час назад
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Удивляет иногда вой жильцов многоквартирных домов о том, что государство не отремонтировало им лифт, крышу, подвал, коммуникации, благоустройство, подъезд.
При этом неоднократно видел, как ЗА ОДНУ НОЧЬ уничтожается вновь построенная за муниципальные деньги детская площадка (Краснодар, Комсомольский микрорайон)
Я живу в частном доме, и никакое государство ничем не помогало ни в газификации, ни водопроводом, ни электричеством, ни благоустройством.
.
Никогда.
.
Изложенное в посте нытье людей, которым ЛЕНЬ прокопать колодец или пробурить скважину в частном секторе - просто неинтересно
Тем паче, ныть будет ну максимум - десяток уродов (иначе не назовешь)
Остальной народ спокойно сделает все сам.
Для сведения: в Новороссийске народ, чтобы "сделать воду" бурит у себя В СКАЛЕ скважины по 70-100 метров
Поверьте, это не 10 т.руб стоит..... - скалу неделю бурить бурстанком
Ничего, не ноют.
Городского водопровода в новых районах отродясь не было, весь многоэтажный город получает воду 2 часа утром, и 2 часа вечером.
унитазы из ковшика смывает
О чем недавно Путин письмо жительницы и прочитал.....
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1k
ых Броненосец Потелкам Час назад
Там вода на 140-200 метров. Пробурить скважину от 1000 руб/метр. Не оправдываю тех, кто стирает в озере, но и не стоит быть таким категоричным в суждениях о том, о чем не имеешь представления. По зарплатам там просто нищета, работы толком нет. Я не буду рассматривать Новороссийск, ибо там я не был, а в Курганской области я был, там у нас было 10 объектов, разбросанных по всей области - печальное зрелище.
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Izrin Maria 46 минут назад
Государство или существа забравшие себе собственность, созданную российскими людьми за 20-й век? Может стоит разделить их и нас. Ибо государство и Абрамович с Ходорковским - это абсолютно разные люди.

Лично я и мои дети и мои родители ничего у вышеупомянутых старушек не забирали.

Мои предки также куячили от зари до зари в колхозе и на заводе, на фронте и в тылу.

Отчего-ж я должен вашим старушкам стал?
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7k
Izrin Maria ых 14 минут назад
Где есть озеро, там есть и "верхняя" вода. Не обязательно лезть под водостоойкие слои, можно собрать воду над ними. Обычно выше 10-15 метров.
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1k
ых Izrin Maria 11 минут назад
Верховодки не хватает, там если лето засушливое, ее совсем не будет, зеркало у озера раза в полтора меньше становится.
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7k
Izrin Maria ых 9 минут назад
Я со своего колодца по 100 - 120 вёдер вытаскивала, во время засухи.
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