Красивые и без запросов, или "Мисс сельская местность 2020"

Героини данной подборки не избалованы дорогими бутиками и ресторанами. Но они изо всех сил стараются выглядеть красиво и эффектно, чтобы долгожданные принцы на белых мерседесах забрали их к себе в город.

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1. Минимум макияжа и красивая улыбка - это все про них 0 Источник:

2. Чистые эмоции, которые не переплюнуть городским девушкам 0 Источник:

3. Вот она - чудесная русская природа 0 Источник:

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5. Да, далеко не Мальдивы, но разве в этом суть? 0 Источник:

6. Ну что, уже начали влюбляться в героинь этого поста? 0 Источник:

7. Наносить макияж они тоже умеют... если необходимо 0 Источник:

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9. У этих красивых девушек большое будущее - факт 0 Источник:

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