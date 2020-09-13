Красивые и без запросов, или "Мисс сельская местность 2020"

Героини данной подборки не избалованы дорогими бутиками и ресторанами. Но они изо всех сил стараются выглядеть красиво и эффектно, чтобы долгожданные принцы на белых мерседесах забрали их к себе в город.
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