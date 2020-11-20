Жители села Лох Саратовской области решили развивать туризм

Жители небольшого села Лох, расположенного в Саратовской области, решили заняться развитием туризма. В интервью телеканалу "ОТР" лоховчане рассказали, что они проводят не только экскурсии, но и могут предложить туристам продукты собственного производства - такие как мед, сыр и молоко. А для любителей экстрима на пасеке есть специальное помещение, где можно поспать с пчелами.





"Там ульи, в улье сетка металлическая снизу и сверху. Человека не ужалит, там люди спят. Во-первых, чувствуешь запах пчелиного улья, это хорошо, вибрация. Ты лежишь, а они работают, жужжат", - рассказал местный пчеловод Геннадий Моторин.