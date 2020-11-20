Жители села Лох Саратовской области решили развивать туризм

Турист не мамонт, подумали лоховчане и замутили бизнес. Местные жители рассказали, что разводить лохов - это прекрасное занятие. И прибыльное (кто бы сомневался). Ведь лошком раньше называли речную форель.
Жители небольшого села Лох, расположенного в Саратовской области, решили заняться развитием туризма. В интервью телеканалу "ОТР" лоховчане рассказали, что они проводят не только экскурсии, но и могут предложить туристам продукты собственного производства - такие как мед, сыр и молоко. А для любителей экстрима на пасеке есть специальное помещение, где можно поспать с пчелами.
"Там ульи, в улье сетка металлическая снизу и сверху. Человека не ужалит, там люди спят. Во-первых, чувствуешь запах пчелиного улья, это хорошо, вибрация. Ты лежишь, а они работают, жужжат", - рассказал местный пчеловод Геннадий Моторин.
Другой житель, Юрий Карамзин, построил на своем участке парк неправильных скульптур, на который уже даже есть отзывы на сайте "Отзовик".
Прайса по прогулке среди странных стальных "монументов" нет. Юрий берет с посетителей столько, сколько они готовы выложить.
Зато на экскурсию по селу и окрестностям есть твердый ценник - 1000 рублей с человека. По словам экскурсовода Сергея Кислина, в селе раньше разводили лохов. Отсюда и название.
"Реально, разводить лохов – это было разводить речную форель. Речная форель после нереста была настолько ослабленная, что ее можно было ловить руками." - рассказал Сергей.
В этом году село посетили 16 тысяч человек, которые для небольшого населенного пункта оставили здесь приличные деньги.
Сейчас лоховчане вместе с волонтерами из Саратова и Энгельса восстанавливают местный заброшенный храм. В общем, в селе есть на что посмотреть. И лоховчане двигаются в правильном направлении.
Источник:
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