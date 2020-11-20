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Жители села Лох Саратовской области решили развивать туризм

Жители села Лох Саратовской области решили развивать туризм (15 фото)

Автор:
20 ноября 2020 19:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Саратовская область   бизнес   лох   россия   село   туризм   
486
15

Турист не мамонт, подумали лоховчане и замутили бизнес. Местные жители рассказали, что разводить лохов - это прекрасное занятие. И прибыльное (кто бы сомневался). Ведь лошком раньше называли речную форель.

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Метки: Саратовская область   бизнес   лох   россия   село   туризм   
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2  комментария
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Александр Час назад
Свидетельствую: замечательное село, природа великолепная, приветливые селяне. Есть места для рекреации. Очень хорошо на майских. А для тех, кто не знает, в пещере по преданию золото зарыто.
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Караганда 16 минут назад
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Dionysus
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