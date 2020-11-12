Дальневосточных селян попросили собрать 893 тысячи на теплый туалет

В общем за довольно солидную сумму селянам обещают возвести вот такой домик-санузел с двумя-тремя кабинками. Если стоимость его все-таки под 900 тысяч, не 900 миллионов, как на этой бумаге, то в принципе по 300 рублей с жителя - и туалет будет. Причем уже к 20 декабря - таковы сроки реализации соцпроекта.

Вот только многие из селян уверены, что изыскать средства на такую постройку должны не сами жители, с миру по нитке, а местные власти.

"Новости ядерной сверхдержавы! Сбор средств на туалет для фельдшерского пункта, где он по умолчанию должен быть. А министр здравоохранения при этом за посетителей кафе в Комсомольске-на-Амуре переживает", - делится житель Матвеевки Роман Пшеничников.