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Дальневосточных селян попросили собрать 893 тысячи на теплый туалет

Дальневосточных селян попросили собрать 893 тысячи на теплый туалет (7 фото)

Автор:
12 ноября 2020 00:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Дальний Восток   благоустройство   власти   деньги   самоуправление   село   туалет   
709
7
Инициативные товарищи призывают жителей села Матвеевка скинуться на обустройство современного санузла: "Тёплый общественный туалет нужен и важен, это прежде всего наше здоровье и здоровье подрастающего поколения".
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Метки: Дальний Восток   благоустройство   власти   деньги   самоуправление   село   туалет   
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18  комментариев
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706
Сапоги Илона Маска 3 часа назад
Автор, обязательно держи нас в курсе, что там с постройкой сральника. Интересно же, чёрт возьми.
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3k
Мих Сапоги Илона Маска 2 часа назад
Как ни странно, наличие благоустроенных отхожих мест в том числе определяет уровень развития цивилизации и культуры.
Но вы вполне можете подтираться лопухом в канаве. Вам подходит по уровню развития.
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1k
superfox47 11 минут назад
Строение 6*2 метра за 900 косарей ?
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526
Nane First NameLast superfox47 2 минуты назад
На двух фото чётко видна надпись "893 387 тысяч рублей" = 893 387 000 рублей - чуток до миллиарда не хватает. Как такое Илону Маску? Ему такие бюджеты за сортир и не снились
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18k
pssst 24 минуты назад
Макдак пусть откроют.
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−92
Андрей Аксаментов Полчаса назад
Главное чтобы не забыли заплатить налоги и все откаты со своих туалетов! Кто приедет трактор и раскатает незаконные постройки к зуям!
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11k
Erorist 41 минуту назад
В принципе, я думаю, что каждый населенный пункт может вот так вот с помощью референдумов и общага вообще все что угодно у себя строить... Но тогда вопрос, зачем нужна громада бюрократов, чиновников и т. д., которые тянут себе налоги и прочие выплаты? Так что туалет должны построить за средства власти этого населенного пункта. Только вот будет сразу цена другая, тендер выиграют нужные люди, попилят всё и построят недоразумение.
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−88
im240 43 минуты назад
900 штук за сортир? что-то как-то не бюджетно..
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44k
Albert GER Час назад
фишкяне, вот честно:

я вырос в казахском райцентре на 20тыс населения.
у нас было в совецкое время 3 школы. 1 школа искусств, я закончил.баян.были балетт и художники /скульптура кроме всех музыкинструментов(с интернатом для талантливых детей с периферии и тд. это +- 100 км, если кто не понимает расстояния Казахстана), 1 детско юношеская спортшкола, с кучей секций, я там тоже был, на бокс. лАвров не собрал. 2 училища 1 техникум. Завод и куча предприятий. + постоянный движуха КазахстаноУзбекистан виа Урал
на весь этот шалман, я могу впомнить(с трудом) 2 туалета тупо с дырками в полу в городе.
один в центре - пешеходная зона, один в на вокзале.
в всех учреждениях есть свои.(пусть и не все утеплённые)
я лично не припомню шоб были у меня с этой темой проблема!
сейчас там, наверное, 5 тыс населения - мы уехали, кому оно надо то жопо там?

сдесь нам представляют какой-то село. в таких же жопенях на 3 жителя. где есть один сортир, в который никто и срать-то не ходит.
стон то в чём? срать негде? так иди медведя в тайге обосри, ёпта..
ну и нафига мне это знать???
и шо за говно тут на фихах?
ну и пиши в этот залупинск шо ты всрався у них)))
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653
Uggla 2 часа назад
Всяко в жизни было.
Дешево и сердито.
Неужели в се так плохо там, у вас?

Всяко в жизни было. Дешево и сердито. Неужели в се так плохо там, у вас?
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653
Uggla Час назад
- из соседнего поста:
Вроде все прекрасно

- из соседнего поста: Вроде все прекрасно
- из соседнего поста: Вроде все прекрасно
- из соседнего поста: Вроде все прекрасно
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526
Nane First NameLast Uggla 59 минут назад
То то я смотрю, что все депутаты и чинушки строго на ведро ходят. Из солидарности. Да у них в уборных и ванна с горячей водой есть минимум.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
там поди трёхкомнатные квартиру в эту цену
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7k
Клёст 3 часа назад
,,...что изыскать средства на такую постройку должны не сами жители, с миру по нитке, а местные власти...,,

Если в этой деревне нет нефтяной вышки, и предприятий с серьёзной базой налогов, а только жители, то будьте уверены - она ,,дотационная,,.
И деньги которые им выделяют должны идти строго на определённые вещи и проекты, и под страхом... никуда больше.
Администрация может или много лет добиваться чтобы их включили в программу ,,тёплая уборная сёлам,, или вот так же пойти по дворам с кружкой, как эти активисты.
C'est La Vie))
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526
Nane First NameLast 3 часа назад
Автор, поправочка. На фото указано "ДЛЯ КОГО?" Для персонала и 5-ти социально-значимых групп. Т.е. если не персонал и не льготник - не то что ссыкнуть не дадут, даже помыть руки не пустят. А бабки хотят со всех подряд содрать.
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526
Nane First NameLast 3 часа назад
893 387 тысяч рублей
----------------
Они почти лярд хотят собрать на сортир?
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3k
Pterodactyl 3 часа назад
"А как по-вашему: обязаны ли власти обеспечивать жителей села общественными удобствами или это не их забота?"
Блин ну сколько можно как дети малые. Власть никогда такими вещами не занималась и заниматься не будет. Вот узнать бесплатные там секции или нет это пожалуйста. А то вдруг налоги мимо.
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6
Ворошиловский Конноводолаз 3 часа назад
Где-где? В .изде. Там и тепло
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