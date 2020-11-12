Дальневосточных селян попросили собрать 893 тысячи на теплый туалет

Инициативные товарищи призывают жителей села Матвеевка скинуться на обустройство современного санузла: "Тёплый общественный туалет нужен и важен, это прежде всего наше здоровье и здоровье подрастающего поколения".
Село это расположено не в глуши, а в ближайшем пригороде Хабаровска: Матвеевка граничит с местным аэропортом и городским кладбищем, и живет там около трех тысяч человек. В селе стоит похожее на барак здание, а в нем работают отделение почты, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, и спортзал, где дети занимаются в секции армейского рукопашного боя, и библиотека. И этому социально значимому объекту очень не хватает человеческого отхожего места...
"Как так получилось, что в здании, где в секциях занимаются дети, на сцене занимаются творческие коллективы, а в ФАП приходят больные, нет туалета – вопрос открытый. И где при этом моет руки тот же фельдшер?" - задались вопросом в соцсетях?
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Ну, собственно, туалет у "социально значимого объекта" имеется - вот такой.
"Врач руки не в туалете же моет. В кабинете у него стоит умывальник с подогревом. Вода привозная. Есть биотуалет. Так как в Матвеевке амбулатория, пациенты там не лежат", - цитируют ответ главврача Хабаровской районной больницы Юлии Маленьких "ДВ-новости".
"Врач руки не в туалете же моет. В кабинете у него стоит умывальник с подогревом. Вода привозная. Есть биотуалет. Так как в Матвеевке амбулатория, пациенты там не лежат", - цитируют ответ главврача Хабаровской районной больницы Юлии Маленьких "ДВ-новости".
Вот, всё посчитано: 893 387 рублей на теплый сортир. Или "893 387 тысяч рублей", как в этом обращении???
Оказывается, всё началось с тренингового центра, в котором сформировали несколько команд: "Наша - в ней десять человек самых разных профессий: и учителя, и инженеры, и врачи, и торговые представители - называется "Вселенная". Так назвались, потому что было интересно заниматься вопросами экологии, культуры. Мы дошли до последнего и самого сложного этапа игры, когда за два месяца должны создать реальный, большой, общественно полезный проект. Какой - выбираем сами. Узнали о проблеме в Матвеевке и подумали: "А почему бы и не "да"?" - рассказывает участница тренинга Ольга.
Пока этим энтузиастам удалось провести выделение земли под постройку, составить смету и план строительства. Нашли компанию, которая дарит современный септик, привезен песок, но необходимого еще очень много. И средств не хватает...
Оказывается, всё началось с тренингового центра, в котором сформировали несколько команд: "Наша - в ней десять человек самых разных профессий: и учителя, и инженеры, и врачи, и торговые представители - называется "Вселенная". Так назвались, потому что было интересно заниматься вопросами экологии, культуры. Мы дошли до последнего и самого сложного этапа игры, когда за два месяца должны создать реальный, большой, общественно полезный проект. Какой - выбираем сами. Узнали о проблеме в Матвеевке и подумали: "А почему бы и не "да"?" - рассказывает участница тренинга Ольга.
Пока этим энтузиастам удалось провести выделение земли под постройку, составить смету и план строительства. Нашли компанию, которая дарит современный септик, привезен песок, но необходимого еще очень много. И средств не хватает...
В общем за довольно солидную сумму селянам обещают возвести вот такой домик-санузел с двумя-тремя кабинками. Если стоимость его все-таки под 900 тысяч, не 900 миллионов, как на этой бумаге, то в принципе по 300 рублей с жителя - и туалет будет. Причем уже к 20 декабря - таковы сроки реализации соцпроекта.
Вот только многие из селян уверены, что изыскать средства на такую постройку должны не сами жители, с миру по нитке, а местные власти.
"Новости ядерной сверхдержавы! Сбор средств на туалет для фельдшерского пункта, где он по умолчанию должен быть. А министр здравоохранения при этом за посетителей кафе в Комсомольске-на-Амуре переживает", - делится житель Матвеевки Роман Пшеничников.
Вот только многие из селян уверены, что изыскать средства на такую постройку должны не сами жители, с миру по нитке, а местные власти.
"Новости ядерной сверхдержавы! Сбор средств на туалет для фельдшерского пункта, где он по умолчанию должен быть. А министр здравоохранения при этом за посетителей кафе в Комсомольске-на-Амуре переживает", - делится житель Матвеевки Роман Пшеничников.
Мнения комментаторов этой новости, как водится, разделились
А как по-вашему: обязаны ли власти обеспечивать жителей села общественными удобствами или это не их забота?
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Но вы вполне можете подтираться лопухом в канаве. Вам подходит по уровню развития.
я вырос в казахском райцентре на 20тыс населения.
у нас было в совецкое время 3 школы. 1 школа искусств, я закончил.баян.были балетт и художники /скульптура кроме всех музыкинструментов(с интернатом для талантливых детей с периферии и тд. это +- 100 км, если кто не понимает расстояния Казахстана), 1 детско юношеская спортшкола, с кучей секций, я там тоже был, на бокс. лАвров не собрал. 2 училища 1 техникум. Завод и куча предприятий. + постоянный движуха КазахстаноУзбекистан виа Урал
на весь этот шалман, я могу впомнить(с трудом) 2 туалета тупо с дырками в полу в городе.
один в центре - пешеходная зона, один в на вокзале.
в всех учреждениях есть свои.(пусть и не все утеплённые)
я лично не припомню шоб были у меня с этой темой проблема!
сейчас там, наверное, 5 тыс населения - мы уехали, кому оно надо то жопо там?
сдесь нам представляют какой-то село. в таких же жопенях на 3 жителя. где есть один сортир, в который никто и срать-то не ходит.
стон то в чём? срать негде? так иди медведя в тайге обосри, ёпта..
ну и нафига мне это знать???
и шо за говно тут на фихах?
ну и пиши в этот залупинск шо ты всрався у них)))
Дешево и сердито.
Неужели в се так плохо там, у вас?
Вроде все прекрасно
Если в этой деревне нет нефтяной вышки, и предприятий с серьёзной базой налогов, а только жители, то будьте уверены - она ,,дотационная,,.
И деньги которые им выделяют должны идти строго на определённые вещи и проекты, и под страхом... никуда больше.
Администрация может или много лет добиваться чтобы их включили в программу ,,тёплая уборная сёлам,, или вот так же пойти по дворам с кружкой, как эти активисты.
C'est La Vie))
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Они почти лярд хотят собрать на сортир?