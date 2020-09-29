Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой

А вот и эпитафия:

«Владивостоку дана свыше неповторимая природная красота. Склоны его сопок могли быть покрыты аккуратными скверами, а на вершинах, с уютных видовых площадок, можно было бы любоваться восходящим из золотистого моря солнцем. Его пешеходные улицы могли утопать в аромате цветущих деревьев, а изумрудные лианы – подчёркивать колорит старых двориков. Длинные набережные могли стать прекрасным местом для велосипедных прогулок и пробежек. Но, как оказалось в 2020 году, понятие красоты не универсально. Своеобразное видение красоты порождает кадки из фанеры на колёсиках, аляповатые вазоны сомнительного цвета и скамейки, каждая из которых соревнуется в стремлении быть более дорогой и менее удобной. Красота Владивостока убита. Здесь её надгробный камень».