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Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой

Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой (7 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: благоустройство   владивосток   власти   здравый смысл   кладбище   скамейки   урны   эстетика   
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10,8 млн рублей из городского бюджета потратили на 10 помпезных скамеек, 10 вазонов и 5 урн - но владивостокцы не оценили затею. Поскольку эти гранитные изделия действительно больше всего напоминают надгробные памятники. Вот их и украсили венками с траурными лентами, еще и эпитафию написали...

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Метки: благоустройство   владивосток   власти   здравый смысл   кладбище   скамейки   урны   эстетика   
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11  комментариев
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6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
А чем думали "дизайнеры", делая скамейки из камня?
Заработать себе цистит и простатит?
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Алксандр Шевченко 2 минуты назад
Не мешайте осваивать бюджет, его и так не много.
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7k
harlamov 22 минуты назад
Дело Сергей Бордюрыча живет и процветает.
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9k
Денис Полчаса назад
Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой
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44k
Albert GER 37 минут назад
нам бы их проблемы...
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24
Ушлый 37 минут назад
Молодцы
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6k
Пафнутий Час назад
А ведь у всего этого убожества есть Аффтырь, и человек оплативший его потуги на искусство.
Вот их бы и надо, как говорится - "За ушко и на солнышко". А то они видать очень стеснительные, и предпочитают не подписывать свои "творения".
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10k
Toxictofa 2 часа назад
Походу у мера Владивостока "кладбищенский бизнес" простаивал)
Решил реализовать ресурсы с прибылью. Слава богу, плиты без гравировки использовали.
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2k
Alexbux1 Toxictofa 57 минут назад
Закупил в надежде на массовый мор от короны ,а неоправдалось. А товар то встал, пичаль беда....
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