Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой

10,8 млн рублей из городского бюджета потратили на 10 помпезных скамеек, 10 вазонов и 5 урн - но владивостокцы не оценили затею. Поскольку эти гранитные изделия действительно больше всего напоминают надгробные памятники. Вот их и украсили венками с траурными лентами, еще и эпитафию написали...
Когда на площади Борцам за власть Советов в центре приморской столицы, развернулись работы по благоустройству, никто не ожидал увидеть такое: лавочки темного гранита, а подле них и подобные урны. Как будто только что вышедшие из конторы по оказанию ритуальных услуг.
Озадаченные горожане завозмущались в соцсетях:
«Кладбищенская эстетика рулит... Те, кто догадался поставить вот это, чем думали? Сами пробовали сидеть на граните осенью или зимой?!»
«То бордюры. То колумбарии. То пластиковые гигантские горшки. Теперь вот это...»
«Кладбищенская эстетика рулит... Те, кто догадался поставить вот это, чем думали? Сами пробовали сидеть на граните осенью или зимой?!»
«То бордюры. То колумбарии. То пластиковые гигантские горшки. Теперь вот это...»
Жители города устроили похороны эстетики: разложили на скамейках по две гвоздики, а урны украсили венками с траурными лентами "от благодарных жителей Владивостока" и "от комфортной городской среды". В общем, превратили это место в своеобразный памятник безвкусице и утраченному здравому смыслу...
А вот и эпитафия:
«Владивостоку дана свыше неповторимая природная красота. Склоны его сопок могли быть покрыты аккуратными скверами, а на вершинах, с уютных видовых площадок, можно было бы любоваться восходящим из золотистого моря солнцем. Его пешеходные улицы могли утопать в аромате цветущих деревьев, а изумрудные лианы – подчёркивать колорит старых двориков. Длинные набережные могли стать прекрасным местом для велосипедных прогулок и пробежек. Но, как оказалось в 2020 году, понятие красоты не универсально. Своеобразное видение красоты порождает кадки из фанеры на колёсиках, аляповатые вазоны сомнительного цвета и скамейки, каждая из которых соревнуется в стремлении быть более дорогой и менее удобной. Красота Владивостока убита. Здесь её надгробный камень».
«Владивостоку дана свыше неповторимая природная красота. Склоны его сопок могли быть покрыты аккуратными скверами, а на вершинах, с уютных видовых площадок, можно было бы любоваться восходящим из золотистого моря солнцем. Его пешеходные улицы могли утопать в аромате цветущих деревьев, а изумрудные лианы – подчёркивать колорит старых двориков. Длинные набережные могли стать прекрасным местом для велосипедных прогулок и пробежек. Но, как оказалось в 2020 году, понятие красоты не универсально. Своеобразное видение красоты порождает кадки из фанеры на колёсиках, аляповатые вазоны сомнительного цвета и скамейки, каждая из которых соревнуется в стремлении быть более дорогой и менее удобной. Красота Владивостока убита. Здесь её надгробный камень».
«Лучше бы деревья и кустарники посадили, а то горшковая порнография какая-то, ничего живого»
Летом жителей Владивостока неприятно поразили расставленные по газонам напротив краевой администрации гигантские вазоны мрачных оттенков. В соцсетях их сравнивали с ночными горшками и похоронными урнами из колумбария. Власти тем временем планировали разместить на городских улицах 250 таких объектов. А дождались таких вот комментариев:
«Не надо делать из моего любимого города сарай»;
«Да лучше ничего не делать, чем на унитазы эти смотреть прямо в центре»;
«Я в шоке, это очень грубо. Не вкусно»...
«Не надо делать из моего любимого города сарай»;
«Да лучше ничего не делать, чем на унитазы эти смотреть прямо в центре»;
«Я в шоке, это очень грубо. Не вкусно»...
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