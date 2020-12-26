Петербургские оперативники задержали очередных «сотрудников банка». Состав группы интернациональный

Оперативники «заказного» отдела угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали очередных лже-сотрудников банка.
Полиция потревожила семерых мужчин и девушку в разных районах города вечером 25 декабря.
Полиция потревожила семерых мужчин и девушку в разных районах города вечером 25 декабря.
Как сообщает издание 47news, в квартирах задержанных при обысках были найдены многочисленные незарегистрированные sim-карты и банковские карты. Коллективу вменяют кражи с электронных банковских счетов. Речь о схемах, когда по телефону клиентам банков представляются сотрудниками кредитной организации и, пугая тем, что их взламывают, заставляют перевести сбережения на указанные счета, либо продиктовать данные карты и коды из sms-сообщений. На счету задержанной группы электронные кражи пока на 1,2 млн рублей. Но это пока только начало следственных действий.
×
Координатором полицейские считают 33-летнего Эльсевара Джафарова. Он родился в Азербайджане, а в последнее время жил на окраине Петербурга, в Металлострое. По предварительным данным, на нем был рекрутинг и распределение доходов. На странице в соцсетях Эльсевар указал, что в 2013 году окончил факультет актерского искусства и режиссуры петербургского Института театрального искусства. В начале декабря он жаловался подписчикам на финансовые проблемы.
Пересчитывал деньги, по данным оперативников, 27-летний Александр Корнев, ранее работавший на стройке. Он якобы нашёл 31-летнего Игоря Штеймана, 23-летнего Александра Лупеко и 20-летнего Алексея Ильина, которые могли звонить клиентам от имени банков. Примерно тот же функционал был у 32-летнего уроженца Череповца Дмитрия Афанасьева.
Пересчитывал деньги, по данным оперативников, 27-летний Александр Корнев, ранее работавший на стройке. Он якобы нашёл 31-летнего Игоря Штеймана, 23-летнего Александра Лупеко и 20-летнего Алексея Ильина, которые могли звонить клиентам от имени банков. Примерно тот же функционал был у 32-летнего уроженца Череповца Дмитрия Афанасьева.
По данным полиции, после обзвона клиентов банков группа выезжала к терминалам и снимала наличные в торговом комплексе «Мега Дыбенко», на улице Бабушкина, Богатырском и проспекте Луначарского. Пластик им выдавал 30-летний петербуржец Георгий. Наличка уходила на карту 19-летней Полины, она будто бы раскидывала деньги по счетам, сдавала ежедневные отчеты. Безопасность обеспечивал 31-летний спортсмен Абдула из Дагестана.
Полиция вышла на предполагаемых мошенников после серии очередных звонков в декабре. Оперативники отследили, куда уходят деньги, узнали владельца карты, а затем послушали переговоры. Установить конечных руководителей будет сложнее — те общаются по закрытым каналам.
Полиция вышла на предполагаемых мошенников после серии очередных звонков в декабре. Оперативники отследили, куда уходят деньги, узнали владельца карты, а затем послушали переговоры. Установить конечных руководителей будет сложнее — те общаются по закрытым каналам.
Тоже в декабре: Отдел «К» в Петербурге схватил за хвост преступную группу банковских менеджеров. Голова осталась на Украине
Специальный отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий, задержал в Петербурге преступную группу, обиравшую пенсионеров.
Петербургские оперативники взяли шестерых подозреваемых в рамках широкомасштабных мероприятий по выявлению мошенников, похищающих деньги с карт под видом банковских работников.
Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, шестёрка мужчин была задержана тремя днями ранее. Всем от 32 до 37 лет. Группа, по версии оперативников, действовала с января 2020 года. Один из задержанных установил связь с неизвестными украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представляясь менеджерами банков. Обманом они получали от доверчивых людей реквизиты карт и информацию о кодах подтверждения операций. В дальнейшем эти коды использовались для покупок в ряде интернет-магазинов («Ситилинк», «M-Видео», «Связной»). В основном злоумышленники покупали последние айфоны. Покупки злоумышленники забирали в петербургских пунктах выдачи.
Кроме этого, часть денег переводилась на подконтрольные расчетные счета ООО и ИП для обналичивания. Организатором схемы полиция считает некоего Шаповалова. Мол, именно он собрал людей (пока оперативники насчитали около 12 человек), которые занимались обналом, похищением денег, получением покупок в пунктах выдачи. Люди, которые ходили за айфонами, кстати, назывались «дропами», перед походом их инструктировали.
Были проведены обыски по местам жительств фигурантов и в их офисе в бизнес-центре на улице Решетникова, 15. Полиция изъяла деньги, телефоны с установленным мессенджером Telegram, в котором нашлись интересные переписки, банковские карты, оформленные на подставных лиц, sim-карты, телефоны, 40 печатей юрлиц.
Петербургские оперативники взяли шестерых подозреваемых в рамках широкомасштабных мероприятий по выявлению мошенников, похищающих деньги с карт под видом банковских работников.
Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, шестёрка мужчин была задержана тремя днями ранее. Всем от 32 до 37 лет. Группа, по версии оперативников, действовала с января 2020 года. Один из задержанных установил связь с неизвестными украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представляясь менеджерами банков. Обманом они получали от доверчивых людей реквизиты карт и информацию о кодах подтверждения операций. В дальнейшем эти коды использовались для покупок в ряде интернет-магазинов («Ситилинк», «M-Видео», «Связной»). В основном злоумышленники покупали последние айфоны. Покупки злоумышленники забирали в петербургских пунктах выдачи.
Кроме этого, часть денег переводилась на подконтрольные расчетные счета ООО и ИП для обналичивания. Организатором схемы полиция считает некоего Шаповалова. Мол, именно он собрал людей (пока оперативники насчитали около 12 человек), которые занимались обналом, похищением денег, получением покупок в пунктах выдачи. Люди, которые ходили за айфонами, кстати, назывались «дропами», перед походом их инструктировали.
Были проведены обыски по местам жительств фигурантов и в их офисе в бизнес-центре на улице Решетникова, 15. Полиция изъяла деньги, телефоны с установленным мессенджером Telegram, в котором нашлись интересные переписки, банковские карты, оформленные на подставных лиц, sim-карты, телефоны, 40 печатей юрлиц.
Источник:
Ссылки по теме:
- Новые схемы развода на деньги по телефону и почте
- О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки
- Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам?
- Четырёхлетняя девочка спустила все папины накопления на мошенников
- Как надо отвечать телефонным мошенникам
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...