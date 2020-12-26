Петербургские оперативники задержали очередных «сотрудников банка». Состав группы интернациональный

Специальный отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий, задержал в Петербурге преступную группу, обиравшую пенсионеров.

Петербургские оперативники взяли шестерых подозреваемых в рамках широкомасштабных мероприятий по выявлению мошенников, похищающих деньги с карт под видом банковских работников.



Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, шестёрка мужчин была задержана тремя днями ранее. Всем от 32 до 37 лет. Группа, по версии оперативников, действовала с января 2020 года. Один из задержанных установил связь с неизвестными украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представляясь менеджерами банков. Обманом они получали от доверчивых людей реквизиты карт и информацию о кодах подтверждения операций. В дальнейшем эти коды использовались для покупок в ряде интернет-магазинов («Ситилинк», «M-Видео», «Связной»). В основном злоумышленники покупали последние айфоны. Покупки злоумышленники забирали в петербургских пунктах выдачи.

Кроме этого, часть денег переводилась на подконтрольные расчетные счета ООО и ИП для обналичивания. Организатором схемы полиция считает некоего Шаповалова. Мол, именно он собрал людей (пока оперативники насчитали около 12 человек), которые занимались обналом, похищением денег, получением покупок в пунктах выдачи. Люди, которые ходили за айфонами, кстати, назывались «дропами», перед походом их инструктировали.

Были проведены обыски по местам жительств фигурантов и в их офисе в бизнес-центре на улице Решетникова, 15. Полиция изъяла деньги, телефоны с установленным мессенджером Telegram, в котором нашлись интересные переписки, банковские карты, оформленные на подставных лиц, sim-карты, телефоны, 40 печатей юрлиц.