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Петербургские оперативники задержали очередных «сотрудников банка». Состав группы интернациональный

Петербургские оперативники задержали очередных «сотрудников банка». Состав группы интернациональный (4 фото)

Автор:
26 декабря 2020 09:02
Сообщество : Криминал
Метки: банк   мошенники   телефоны   
428
4
Оперативники «заказного» отдела угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали очередных лже-сотрудников банка.
Полиция потревожила семерых мужчин и девушку в разных районах города вечером 25 декабря.
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Метки: банк   мошенники   телефоны   
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5  комментариев
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203
Alexander 3 часа назад
какие ясные и добрые славянские лица)
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23k
MatveiVainrub Полчаса назад
Ха -- вот такую афёру попытались прокрутить в Израиле ... Не работает эта хрень в еврейском государстве .
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Rus77 MatveiVainrub 18 минут назад
https://isrcrime.co.il/category/news/moshenniki/https://isrcrime.co.il/category/news/moshenniki/
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2k
Serg 3 часа назад
Сжечь их всех публично.
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