О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки

Практические любой россиян либо брал когда-то кредит, либо сейчас находится в зависимости от банка. Герои данной подборки решили высмеять свое не очень комфортное положение в мемах. Что тут сказать, получилось у них это просто замечательно.

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1. Ну как, узнаете себя? 0 Источник:

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2. Стоит только начать... 0 Источник:

3. Жиза 0 Источник:

4. Серьезно, актеров из подобной рекламы нужно отдавать под суд 0 Источник:

5. Кредит на свадьбу - классика современности 0 Источник:

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7. Иногда отношения не выдерживают кредитной нагрузки 0 Источник:

8. Банки, шах и мат! 0 Источник:

9. От кредитов польза все же есть! 0 Источник:

10. И смех и грех 0 Источник:

11. Интересно, а подтверждать доход нужно? 0 Источник:

12. Колитесь, кто тоже так делал? 0 Источник:

13. Проблемы счастливых обладателей iPhone 12 0 Источник:

14. Какими страшилками пугали вас в детстве? 0 Источник: