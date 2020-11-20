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О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки

О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки (16 фото)

Автор:
20 ноября 2020 17:10
Сообщество : Юмор
Метки: банк   деньги   долг   кредит   мем   прикол   юмор   
671
16
Практические любой россиян либо брал когда-то кредит, либо сейчас находится в зависимости от банка. Герои данной подборки решили высмеять свое не очень комфортное положение в мемах. Что тут сказать, получилось у них это просто замечательно.
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Метки: банк   деньги   долг   кредит   мем   прикол   юмор   
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