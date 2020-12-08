Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка

В Бразилии в начале декабря мама и дочка ходили за покупками, а потом вызвали такси. И именно в этот момент парень на велосипеде выхватил телефон у девочки.
50-летняя мама и 15-летняя дочка растерялись буквально на доли секунд и сразу же кинулись в погоню за велосипедистом.
Мама швырнула в него зонт, а вор поскользнулся на мокром асфальте и упал с велосипеда. Лихие "девчата" стали бить бедолагу и к ним присоединились свидетели ограбления.
Мама швырнула в него зонт, а вор поскользнулся на мокром асфальте и упал с велосипеда. Лихие "девчата" стали бить бедолагу и к ним присоединились свидетели ограбления.
Позже один из свидетелей отвёл потерпевших в ближайшее кафе, чтобы они выпили воды и успокоились. Там 50-летняя женщина призналась, что недавно перенесла операцию, и ей не стоило так бегать. По её словам, она так разозлилась, что не могла сдержаться. А когда пришла себя поблагодарила Бога, что у вора не было оружия.
Запись видеонаблюдения разошлась по соцсетям и вызвала большой резонанс в Бразилии. Многие люди хвалили женщину и писали, что не смогли бы так поступить.
Да, тяжела жизнь бандитов в Бразилии! Если попадёшься, то простые граждане живого места на тебе не оставят.
Запись видеонаблюдения разошлась по соцсетям и вызвала большой резонанс в Бразилии. Многие люди хвалили женщину и писали, что не смогли бы так поступить.
Да, тяжела жизнь бандитов в Бразилии! Если попадёшься, то простые граждане живого места на тебе не оставят.
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подозреваю, и у нас тоже от)(уярят такого 3,14дараса - только в путь и отпинают еще
судя по стране, следующее включение камеры на странице АДОК )
Литва