Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка

Позже один из свидетелей отвёл потерпевших в ближайшее кафе, чтобы они выпили воды и успокоились. Там 50-летняя женщина призналась, что недавно перенесла операцию, и ей не стоило так бегать. По её словам, она так разозлилась, что не могла сдержаться. А когда пришла себя поблагодарила Бога, что у вора не было оружия.

Запись видеонаблюдения разошлась по соцсетям и вызвала большой резонанс в Бразилии. Многие люди хвалили женщину и писали, что не смогли бы так поступить.



Да, тяжела жизнь бандитов в Бразилии! Если попадёшься, то простые граждане живого места на тебе не оставят.