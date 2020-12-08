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Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка

Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 12:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бразилия   дочь   кража   мама   погоня   телефон   
5603
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В Бразилии в начале декабря мама и дочка ходили за покупками, а потом вызвали такси. И именно в этот момент парень на велосипеде выхватил телефон у девочки.

Источник:

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Метки: бразилия   дочь   кража   мама   погоня   телефон   
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24  комментария
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1k
Михаил Час назад
Судя по многочисленным видео ограблений из Бразилии грабителям там вообще ничего не перепадает кроме телесных повреждений.
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392
... 24 минуты назад
пи.зда нигеру, чуть на нитки не распустили)
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293
Владимир Полчаса назад
Чуть не разорвали

Чуть не разорвали
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506
Алексей Андреев Полчаса назад
Украл, отхватил люлей от пострадавших, в тюрьму. Романтика.
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12k
Иван Полчаса назад
Да, тяжела жизнь бандитов в Бразилии! Если попадёшься, то простые граждане живого места на тебе не оставят.
_____________________
подозреваю, и у нас тоже от)(уярят такого 3,14дараса - только в путь
и отпинают еще
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1k
No pasaran 38 минут назад
Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка
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31k
parallax 47 минут назад
Думаю оружие ему б не помогло, даже если бы и было.
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3k
ишты Час назад
Это ему еще повезло, могли и велик отобрать.
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30k
Опаньки Час назад
ушли вне зоны обзора камеры

судя по стране, следующее включение камеры на странице АДОК )
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1k
Alexes Час назад
Надо было ещё руки ему отрубить и сразу на "фишки" в адок выложить... для них это норма
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30k
Опаньки Alexes Час назад
"для них" это для Фишек?
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9
Евпатий Час назад
В Бразилии свободное ношение оружия. Как батон..
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−119
nabaal Час назад
Даа а Вор поблагодарил бога что у мамы не было оружия
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9
Евпатий Час назад
У нас легально ношение оружия гражданами. Уличной преступности нет.
Литва
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9
Евпатий Цыц тут у меня Полчаса назад
С неотвратимостью все хорошо
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9
Евпатий Mamin Sibiriak Полчаса назад
Ты тут сколько лет живёшь?
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9
Евпатий qwer 24 минуты назад
Где?
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415
qwer Евпатий 12 минут назад
В профиле написано где я живу, в Вильнюсе.
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20k
Батончик с маком Евпатий 11 минут назад
когда у вас этого дерьма на улицах не будет, тогда и выё.бывайся своей недорезаной литвой
когда у вас этого дерьма на улицах не будет, тогда и выё.бывайся своей недорезаной литвой
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Повезло ему ещё, могло и газовым баллоном прилететь...
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