Люди заметили на дороге в тайской провинции Чантабури сбитого мотоциклом слоненка. Малыш без движения лежал на асфальте, и казалось, был мертв, но рядом вовремя оказались сотрудники скорой помощи. Хотя им еще не приходилось реанимировать слонов, один из них бросился спасать маленькую жизнь..
За 26 лет работы спасателем житель Таиланда по имени Мана Шривате много раз реанимировал людей, но ни разу - слонов. До недавнего времени. Его попросили помочь, когда увидели на дороге в восточной провинции Чантабури сбитого мотоциклом слоненка. Мотоциклист врезался в малыша, пока тот переходил дорогу со своей семьей - в итоге пострадали и слоник, и мотоциклист.
На кадрах видео с места происшествия видно, как Шривате пытается спасти жизнь слоненка с помощью сердечно-легочной реанимации. В это время его коллеги в нескольких метрах от него помогают раненому мотоциклисту. "Я предположил, где находится сердце слона, основываясь на ролике, который я посмотрел перед этим," - рассказывает спасатель.
Через несколько минут случилось чудо - слоненок зашевелился: "Спасать жизни - мой инстинкт, но я так волновался во время этой процедуры, особенно слыша крики мамы-слонихи и других слонов неподалеку. Я чуть ли не заплакал, когда слоненок начал подавать признаки жизни и зашевелился," - продолжает Шривате.
Жизнь малыша была спасена! После этого его отвезли в центр спасения животных, где его здоровье восстановили, и уже через некоторое время привезли обратно, чтобы он встретился с мамой и сородичами. Мать-слониха быстро узнала своего малыша, и он спокойно пошел к своей семье.
Видео со спасением слоненка
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