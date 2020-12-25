За 26 лет работы спасателем житель Таиланда по имени Мана Шривате много раз реанимировал людей, но ни разу - слонов. До недавнего времени. Его попросили помочь, когда увидели на дороге в восточной провинции Чантабури сбитого мотоциклом слоненка. Мотоциклист врезался в малыша, пока тот переходил дорогу со своей семьей - в итоге пострадали и слоник, и мотоциклист.