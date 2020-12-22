Хорошее дело, спасение слонёнка

По словам мужчины, за 26 лет работы спасателем ему приходилось не раз спасать жизни, но только людям. Чтобы правильно сделать массаж сердца, мужчина представил себе, где оно может находиться у животного.

В видео, которое распространилось в социальных сетях в Таиланде, видно, как Мана делает массаж сердца двумя руками маленькому слонику, лежащему на боку, пока его коллеги в нескольких метрах от него лечат ошеломленного и раненого мотоциклиста.

«Это мой инстинкт - спасать жизни, но я все время волновался, потому что слышу, как мать и другие слоны зовут ребенка», - сказал Мана. «Я предположил, где будет находиться сердце слона, основываясь на теории человека и видеоролике, который я видел в Интернете. Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал» - рассказал Шриват.

Слонёнок встал примерно через 10 минут и был доставлен в другое место для лечения, а затем был возвращен на место аварии в надежде воссоединиться со своей матерью.

По словам Маны, слоны вскоре вернулись, когда мать услышала крик своего ребенка.

Спасатель из Таиланда Mana Srivate за 26 лет своей работы провел десятки попыток реанимации, но никогда раньше на слоне.