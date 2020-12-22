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Хорошее дело, спасение слонёнка

Хорошее дело, спасение слонёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 21:53
Сообщество : Животные
Метки: авария   массаж сердца   слон   слонёнок   тайланд   
238
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В Таиланде местный спасатель Мана Шриват возвращался домой после работы и увидел сбитого мотоциклом слоненка. Мужчина остановился и начал делать животному непрямой массаж сердца.

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Метки: авария   массаж сердца   слон   слонёнок   тайланд   
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8k
Александр 6 часов назад
А с мотоциклистом что?
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Sterling Malory Archer Александр 4 часа назад
Слон съел, вместе с мотоциклом!
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13k
куджо 2 часа назад
Я если сломан позвоночник, массаж как делают?
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1k
Isakov Sergey 3 часа назад
Ёп! Качать ребёнка, мотоциклиста...
Но качать слонёнка!!! Я бы не додумался.
Респект мужику. Слоновьего ребёнка вернул к жизни!
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6k
Nikita 3 часа назад
Ну, место в Раю для него уже забронировано
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