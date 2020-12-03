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Илья Резник раскритиковал российский шоу-бизнес

Илья Резник раскритиковал российский шоу-бизнес (2 фото)

Автор:
03 декабря 2020 11:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: деньги   знаменитости   илья резник   короткопост   позор   попрошайки   шоу бизнес   
528
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Из-за пандемии артисты обращаются к властям за поддержкой.

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Метки: деньги   знаменитости   илья резник   короткопост   позор   попрошайки   шоу бизнес   
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2k
Andy 41 минуту назад
Илья Резник раскритиковал российский шоу-бизнес
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4k
Sanar 40 минут назад
Ясен пень, хрена ему бы ссать при кормушке:

"– Заканчиваю четвертый том «Жития Святых». Все книги надиктованы Господом Богом и выпускаются с благословения Святейшего Патриарха Кирилла. Готовится к выпуску большая детская книга «Солнечная кошка» в издательстве «Вече», у моего друга Сергея Николаевича, с которым познакомил меня Юрий Михайлович Лужков. Это 700 страниц с моими сказками, баснями, поэмами и стихотворениями. Наш товарищ Владимир Березин познакомил с замечательным художником Владиславом Агафоновым, он сделал потрясающие рисунки к сказкам. Кстати, недавно вышла интерактивная книга-раскраска в 3D-измерении для детей «Сотворение мира» с моим голосом. Написан третий том духовной поэзии «Библейские притчи», сейчас ждем финансирования, чтобы ее выпустить."

Источник: https://sobesednik.ru/shou-biznes/20201130-ilya-reznik-alla-spasaet-menyahttps://sobesednik.ru/shou-biznes/20201130-ilya-reznik-alla-spasaet-menya
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