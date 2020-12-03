Илья Резник раскритиковал российский шоу-бизнес

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"– Заканчиваю четвертый том «Жития Святых». Все книги надиктованы Господом Богом и выпускаются с благословения Святейшего Патриарха Кирилла. Готовится к выпуску большая детская книга «Солнечная кошка» в издательстве «Вече», у моего друга Сергея Николаевича, с которым познакомил меня Юрий Михайлович Лужков. Это 700 страниц с моими сказками, баснями, поэмами и стихотворениями. Наш товарищ Владимир Березин познакомил с замечательным художником Владиславом Агафоновым, он сделал потрясающие рисунки к сказкам. Кстати, недавно вышла интерактивная книга-раскраска в 3D-измерении для детей «Сотворение мира» с моим голосом. Написан третий том духовной поэзии «Библейские притчи», сейчас ждем финансирования, чтобы ее выпустить."
Источник: https://sobesednik.ru/shou-biznes/20201130-ilya-reznik-alla-spasaet-menyahttps://sobesednik.ru/shou-biznes/20201130-ilya-reznik-alla-spasaet-menya
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