В Киеве заявили о планах сорвать проект по опреснению воды в Крыму

Фашизма на Украине нет - заявляют фашисты на Украине.
Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.
Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.
"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией.
Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.
Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.
А как вы думаете, запрет доступа к воде, который реализуют укрофашисты вопреки резолюции ООН - это нормально?
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Метки: воды крым опреснение фашисты
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Но пока у Аксенова получается только планы строить...
Или опять ла ла ла.
Потому что сперва надо было построить электростанции.
Их построили.
Теперь опреснители.
Кстати - строить будут за счет бюджета России. И это правильно.
https://sevastopol.su/news/chto-meshaet-krymu-opresnyat-voduhttps://sevastopol.su/news/chto-meshaet-krymu-opresnyat-vodu
а разговоры начались сразу после перекрытия северо-крымского канала
https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602
https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602
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Вы прочитали заголовок, но не прочитали статью.
В ней речь О ПРЕДЛОЖЕНИИ УЧЕНЫХ строить опреснители.
А ФЦП предусматривала иные способы.
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Ну так ее же построили.
Ай яй яй! Что же делать будем теперь?