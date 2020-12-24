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В Киеве заявили о планах сорвать проект по опреснению воды в Крыму

В Киеве заявили о планах сорвать проект по опреснению воды в Крыму (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 22:02
Метки: воды   крым   опреснение   фашисты   
619
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1
Фашизма на Украине нет - заявляют фашисты на Украине.

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Метки: воды   крым   опреснение   фашисты   
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992
uuid Час назад
Крым вернется вна окраину в любом случае. Хохлы хоть и тупые, но всеж поумнее рашкаванцев. Та вообще генетические рабы. Выбирать питерского вора президентом это надо быть конченым тупарем)))))))))
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2k
mtonaka 12 минут назад
Разве это не повод начать "гуманитарную" операцию по принуждению...? Мне кажется, что то, что делают эти умалишенные, попахивает геноцидом!!!
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4
Pypiko 24 минуты назад
Фашист - это тот, кто хочет мешать опреснять. Надо внести правку в википедию.
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564
GoInDown 42 минуты назад
На...й вы про них вспоминаете, это уже прошлое, никому не интересное, зачем прошлое баломутить.., что хотят пусть делают, хоть на голове ходят.
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277
vmsoroka 44 минуты назад
уже 6 год все обещают что построят опреснители.... уже вроде по израэльским технологиям должны были 2-3 года назад начать строить.
Но пока у Аксенова получается только планы строить...
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8k
albedo vmsoroka 42 минуты назад
Ссылку можно, что 6 лет назад собирались строить опреснители?
Или опять ла ла ла.
Потому что сперва надо было построить электростанции.
Их построили.
Теперь опреснители.
Кстати - строить будут за счет бюджета России. И это правильно.
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277
vmsoroka albedo Полчаса назад
Пожалуйста - 2018 год Пробная опреснительная установка в селе Каменка Первомайского района – пилотный проект, на который правительство Республики Крым возлагает большие надежды.
https://sevastopol.su/news/chto-meshaet-krymu-opresnyat-voduhttps://sevastopol.su/news/chto-meshaet-krymu-opresnyat-vodu
а разговоры начались сразу после перекрытия северо-крымского канала
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277
vmsoroka albedo Полчаса назад
2015 - В Крыму займутся промышленным опреснением воды
https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602
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8k
albedo vmsoroka Полчаса назад
2015 - В Крыму займутся промышленным опреснением воды
https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602https://krym.aif.ru/society/jkh/1464602
=====================
Вы прочитали заголовок, но не прочитали статью.
В ней речь О ПРЕДЛОЖЕНИИ УЧЕНЫХ строить опреснители.
А ФЦП предусматривала иные способы.
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8k
albedo vmsoroka Полчаса назад
https://sevastopol.su/news/chto-meshaet-krymu-opresnyat-voduhttps://sevastopol.su/news/chto-meshaet-krymu-opresnyat-vodu
----------------------
Ну так ее же построили.
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8k
albedo Час назад
Все, что надо знать о властях Украины.
Все, что надо знать о властях Украины.
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9k
KOSTELLO Час назад
Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма

Ай яй яй! Что же делать будем теперь?
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Нужно высыпать в истоке Днепра пару вагонов пургена...
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4
Сергей Час назад
Собака лает, караван идёт
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8k
Sasa Час назад
Кулеба идиот! Это не унижение человека чтоб обидеть, а медицинское заключение...
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