Со своим нельзя: на Занзибаре за фрукты с напитками наших туристов выставили из отеля

При этом во многих местных отелях с туристов берут наличными при выезде только по одному доллару за сутки. Дело в том, что часть гостиниц просто включает больший из сборов в стоимость своих услуг.

Но не Waikiki Zanzibar resort...

Получается, что перед теми из отдыхающих, кого в турагентстве не предупредили о дополнительных расходах (или кто прослушал эти предупреждения), замаячила перспектива отдать за 10-дневный отдых пары дополнительные $180. Согласитесь, сюрприз не из приятных?