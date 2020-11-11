Со своим нельзя: на Занзибаре за фрукты с напитками наших туристов выставили из отеля

К концу 2020 года российским путешественникам доступно очень немного зарубежных мест отдыха, особенно пляжных. И любители жаркого климата с белоснежными экзотическими пляжами обратили внимание на Танзанию, которой нынче принадлежит курортный остров Занзибар. На месте же оказалось, что не все готовы соблюдать иноземные порядки...
Чтобы добраться до этих райских картинок, российским туристам нужно еще оплатить при въезде на Занзибар туристам стоимость визы - $50.
Кроме того, с каждого постояльца отеля взимаются два местных налога: "туристический" и "на инфраструктуру", то есть еще $1 + $8 в сутки сверх стоимости тура. Это известие очень огорчило гостей небольшого отеля Waikiki Zanzibar resort, и они начали возмущаться.
×
При этом во многих местных отелях с туристов берут наличными при выезде только по одному доллару за сутки. Дело в том, что часть гостиниц просто включает больший из сборов в стоимость своих услуг.
Но не Waikiki Zanzibar resort...
Получается, что перед теми из отдыхающих, кого в турагентстве не предупредили о дополнительных расходах (или кто прослушал эти предупреждения), замаячила перспектива отдать за 10-дневный отдых пары дополнительные $180. Согласитесь, сюрприз не из приятных?
Но не Waikiki Zanzibar resort...
Получается, что перед теми из отдыхающих, кого в турагентстве не предупредили о дополнительных расходах (или кто прослушал эти предупреждения), замаячила перспектива отдать за 10-дневный отдых пары дополнительные $180. Согласитесь, сюрприз не из приятных?
Обстановка в гостинице накалилась. И вскоре российских туристов возмутил еще и запрет проносить на территорию отеля купленные на улице фрукты и бутылки с напитками. Такое правило было всегда, но поначалу на его соблюдение смотрели сквозь пальцы...
В итоге владелец отеля потребовал, чтобы возмущенные россияне покинули гостиницу и пригрозил им полицией.
В итоге владелец отеля потребовал, чтобы возмущенные россияне покинули гостиницу и пригрозил им полицией.
Кстати, в чате для отдыхающих на Занзибаре другие гости того же отеля пишут, что приносят в номера и еду, и воду, просто делают это незаметно...
Источник:
Ссылки по теме:
- Удивительные вихревые кольца в океане
- Список стран для отдыха сотрудников МВД заметно урезали
- Охранник кафе во Вьетнаме локтем успокоил неадекватного туриста
- Чем наши туристы - на курортах и не только - поражают иностранцев
- В России надумали запретить Booking.com
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Можно подключить все друзей и знакомых и понизить рейтинг отеля.
Поверьте, отель потеряет в разы больше!