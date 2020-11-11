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Со своим нельзя: на Занзибаре за фрукты с напитками наших туристов выставили из отеля

Со своим нельзя: на Занзибаре за фрукты с напитками наших туристов выставили из отеля (6 фото)

Автор:
11 ноября 2020 15:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Отель   вода   занзибар   конфликт   океан   отпуск   танзания   турист   
1780
6
К концу 2020 года российским путешественникам доступно очень немного зарубежных мест отдыха, особенно пляжных. И любители жаркого климата с белоснежными экзотическими пляжами обратили внимание на Танзанию, которой нынче принадлежит курортный остров Занзибар. На месте же оказалось, что не все готовы соблюдать иноземные порядки...
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Метки: Отель   вода   занзибар   конфликт   океан   отпуск   танзания   турист   
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941
Алексей Астин Час назад
НАХЕР ЭТО ВСЁ!!! КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ!!!
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8k
Mikhail Минуту назад
я вам больше расскажу про "ныряние с дельфинами" на Занзибаре. обычное дело, что вы всплываете после погружения с аквалангом, а вашего катера нет - им с берега сообщили, что набралась новая группа, и катер ушёл за этой новой группой туристов. и вы с десятком таких же идиотов болтаетесь в двадцати км от берега в Индийском океане. нам хватило сил доплыть до другого видимого на горизонте катера другой схожей фирмы, и уговорить взять нас на борт (не за бесплатно конечно). у одного парня свело ногу, и мы его тащили по очереди. потом на все наши претензии арабы (они занимаются этим бизнесом) делали вид что не понимают по английски, хотя до этого вполне понимали, когда брали с нас деньги за экскурсию к дельфинам. и кстати ни одни дельфин, сука, не помог тонущим. сказки всё это что они людям помогают
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7k
Star Link 4 минуты назад
Мой совет: каждому челу оставить на трипадвайзере негативный комент+ поставить 1 стар.
Можно подключить все друзей и знакомых и понизить рейтинг отеля.
Поверьте, отель потеряет в разы больше!
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5k
sivanov1079 43 минуты назад
Да много ли там "тагильцев"? Сам тур туда не 3 коп. 3 звезды неделя на двоих от135к плюс 16к налоги плюс 9ч перелет И НЕЛЬЗЯ СО СВОИМИ ФРУКТАМИ? Не лохи, а клиенты...
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54k
7guest 46 минут назад
А "Арабески" когда то пели, что на Занзибаре всё очень хорошо.
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4k
Sanar 55 минут назад
Два раза был в Каруме, не понимаю их ценообразования, больше не понимаю людей которые туда за деньги отдыхать едут.
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1k
Alexes Sanar 41 минуту назад
Одного раза не хватило?
На самом деле всё просто - спрос рождает предложения. Раз готовы ехать за эту сумму, зачем снижать?
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4k
Sanar Alexes 36 минут назад
Я по работе без семьи был, со своими даже и не рыпнусь туда лететь, я считаю что не плохо зарабатываю, но этот отдых реально дорого и нет смысла, песок из плюсов и океан, всё.
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99
vova old Час назад
вот всегда найдутся рабы которые всё понимают? $180 за 10 дней только налоги, да в мире полно мест где весь отдых 180 обойдётса? афигевшие обезьяны хотят вытянуть все деньги? создайте такую антирекламу чтоб никто не ехал. М:АЫ в маями можно в отель с едой, а в занзибаре нельзя, так нафуй тот занзибар. сидите сами на пальмах
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338
Остап Ива́нович. Час назад
Ужас как запад отвратителен!..
Ужас как запад отвратителен!..
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88
Умница-красавица Час назад
Гавно это ваш Занзибар. Отдыхайте на курортах Краснодарского края по системе кэшбэк с картой Мир. И будет вам счастье. За такие денжищи на рожи ихние черные смотреть, совсем ошалели!
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