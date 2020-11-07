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Зловещие воды: река в центре Кемерова окрасилась в цвет то ли киселя, то ли крови

Зловещие воды: река в центре Кемерова окрасилась в цвет то ли киселя, то ли крови (9 фото)

Автор:
07 ноября 2020 14:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Кто виноват   вода   кемерово   кузбасс   река   экология   
1807
9
Жители столицы Кузбасса вчера активно делились снимками реки Искитимки, которая внезапно "покраснела" и приобрела багрово-красный окрас. Специалисты до сих выясняют, что это за загрязнение, и кто в нём виноват...
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Метки: Кто виноват   вода   кемерово   кузбасс   река   экология   
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27  комментариев
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591
luber0206 2 часа назад
Это все водоросли! Такие же как на Камчатке.
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851
Педигри 2 минуты назад
Красный цвет может быть из-за оксида меди. А это очень херово.
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760
Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Багровые реки так сказать
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1k
zenon 51 минуту назад
Кисельные реки, замученные берега.
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−3
Князь Курбский 51 минуту назад
И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда

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−3
Князь Курбский 52 минуты назад
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО НЕ ДЛЯ ОТ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФИШЕК, ПУТИНА И ХЕРОЯ РОССИИ ГНОЙНОГО ПСА И ВОНЮЧЕЙ СВИНЬИ КАДЫРОВА Кадыров какие אуи предпочитает? Собачьи, как у его папки(незабываемым вкус детства), или свинячьи(повседневная привычка купонного туземного царька), как у Прямо отсюда
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3k
Александр Князь Курбский Полчаса назад
Опять лекарства на пропустил?
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−7
Князь Курбский Час назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:

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Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
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29k
Mamin Sibiriak Князь Курбский Час назад
<<< Пора кому-то начинать >>>
Ну так давай, начинай, а мы подтянемся.
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11k
Максим 2 часа назад
водоросли или голуби насрали?
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5k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Да...раньше (в 80-хх) Кемерово был чуть ли не самым загаженным городом страны. Смог был- не то что топор, бензопилу можно было вешать. В 2005г. приехал- город не узнал, чистота и блеск. Теперь снова хрень какая то. Перестройка вернулась, или как? Горбачёв опять у власти, или в консультантах подвизался?
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9k
Дмитрий Нестерин Сергей 2 часа назад
Всё нормально тут.
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3k
Юра Гагарин 2 часа назад
кровь земли
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24k
Jackson-Motor 2 часа назад
В советские времена, тогда ещё в Ленинграде, Наша Чёрная речка тоже стала оранжевой: Лако-красочный завод что- то слил. Мы тогда прикалывались: " Хоть чуть- чуть пожить в ЮАР, на берегах Оранжевой реки."
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 2 часа назад
...а птички да, пропадают....
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−155
Алещенко Олександр 2 часа назад
Вот Трамп гад....пакостит напоследок
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−4
8k
gnyS i Князь Курбский 3 часа назад
Вы опять пропустили прием галоперидола ?
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Комментарий удален
−4
3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Это там какие то лучи приломились. Короче - оптический обман зрения. :-)
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688
max 3 часа назад
Жутковато, нас ждёт сталкер и халф лайф, и никакого вайфая.
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3k
KonstantinLeirov 3 часа назад
Там саранчу ещё не видать??
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688
max KonstantinLeirov 3 часа назад
На очереди.
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281
евгений 4 часа назад
Целая река киселя на халяву, они ещё и жалуются
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44k
Albert GER евгений 3 часа назад
борща. написано же.))
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281
евгений Albert GER 3 часа назад
2 в 1
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887
Kariya 4 часа назад
Штраф без нар что борщ без сметаны, впрок не идет)
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