Зловещие воды: река в центре Кемерова окрасилась в цвет то ли киселя, то ли крови

Сегодня же замглавы Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил в соцсетях, что источник загрязнения Искитимки властями обнаружен. Река окрасилась в багрово-красный цвет из-за попадания сточных вод в правый приток реки — ручей Суховский. Городской коллектор засорился, и воды красного оттенка с рельефа местности попали в ручей. После устранения засора всё вроде бы пришло в норму.

Теперь МВД по Кемеровской области устанавливает ответственных за это безобразие, им грозит крупный штраф.