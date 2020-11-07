Зловещие воды: река в центре Кемерова окрасилась в цвет то ли киселя, то ли крови

Жители столицы Кузбасса вчера активно делились снимками реки Искитимки, которая внезапно "покраснела" и приобрела багрово-красный окрас. Специалисты до сих выясняют, что это за загрязнение, и кто в нём виноват...
2020-й еще не закончился, а в центре города - такое зрелище, да еще и утки, обитающие на реке, говорят, пропали...
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А ведь только этим летом багровые реки наблюдались в Норильске
Там из-за прохудившегося резервуара для хранения нефтепродуктов в реку утекло огромное количество дизельного топлива. Вода стала багровой, и ее можно было поджечь как горючее. Ситуация признана экологической катастрофой, на устранение последствий которой может потребоваться около десяти лет...
Вчера из мэрии сообщили, что оперативная группа управления ГО и ЧС занялась обследованием реки для установления источника загрязнения. К делу подключили и управление Роспотребнадзора.
Сегодня же замглавы Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил в соцсетях, что источник загрязнения Искитимки властями обнаружен. Река окрасилась в багрово-красный цвет из-за попадания сточных вод в правый приток реки — ручей Суховский. Городской коллектор засорился, и воды красного оттенка с рельефа местности попали в ручей. После устранения засора всё вроде бы пришло в норму.
Теперь МВД по Кемеровской области устанавливает ответственных за это безобразие, им грозит крупный штраф.
Теперь МВД по Кемеровской области устанавливает ответственных за это безобразие, им грозит крупный штраф.
В Кемерово жизнь людей уже настолько похорошела, что по реке Искитимка теперь вместо воды течёт борщ— Alver ❌ (@Alla91748059) November 6, 2020
Президент США ещё не выбран, а в реку уже кто-то нагадил pic.twitter.com/oX1N0caZRt
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