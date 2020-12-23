6 немецких подводных лодок влезли бы в наш "Дмитрий Донской"

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного... Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел... Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели 35 необычных находок обычных людей 35 необычных находок обычных людей На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки... Шаурма за пятерки Шаурма за пятерки Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала... Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил то, что хотел Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил... Под металл даже обычный конфликт в такси становится эпичнее Под металл даже обычный конфликт в такси становится эпичнее Улыбните улыбатор: весёлые комментарии из социальных сетей Улыбните улыбатор: весёлые комментарии из социальных сетей Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на... Сколько должен зарабатывать мужчина? Сколько должен зарабатывать мужчина? Кейт Бекинсейл пошутила над своим новым "бизнесом" в Магнитогорске Кейт Бекинсейл пошутила над своим новым "бизнесом" в Магнитогорске В Свердловской области бродячая собака напала на школьника, на помощь подоспел проезжавший мимо автомобилист В Свердловской области бродячая собака напала на школьника, на... О чём говорят плоскоземельщики О чём говорят плоскоземельщики Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером Убойные снимки из серии "Показалось", или как наш мозг снова облапошили Убойные снимки из серии "Показалось", или как наш мозг снова... «Я плохо езжу задом», — автомобилистка не пропустила скорую помощь в Ленинградской области «Я плохо езжу задом», — автомобилистка не пропустила скорую помощь... Жизненные цитаты из фильма «О чем говорят мужчины» Жизненные цитаты из фильма «О чем говорят мужчины»
6 немецких подводных лодок влезли бы в наш "Дмитрий Донской"

6 немецких подводных лодок влезли бы в наш "Дмитрий Донской" (7 фото)

Автор:
23 декабря 2020 22:54
Метки: Дмитрий Донской   история   подводная лодка   флот   
604
7
и 2 еще сверху на палубе
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Дмитрий Донской   история   подводная лодка   флот   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 3 часа назад
А в попугаях сколько?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3
Alexander Klauser 21 минуту назад
Шесть твоих зарплат влезет в одну немецкую. И еще две в пособие по безработице! XD
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Alexander Klauser 10 минут назад
а у нас горячий душ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Час назад
это ж можно немецкими подлодками как торпедами стрелять, со злыми немцами внутри!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra 2 часа назад
И еще, проект 941 - это стратегические подводные ракетоносцы.
Им не надо воевать с другими подводными лодками или кораблями.
Их задача в случае часа Х принести тепло и свет на расстояние до 9000 км в количестве 20 раз по 200 килотонн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мороз 2 часа назад
Картинки красивые..Но возникают вопросы.Кого легче обнаружить,кого легче уничтожить и кто нанесет больший урон противнику?? 6 Донских или 703 немца ??!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
72k
Броненосец Потелкам Мороз 57 минут назад
Такая лодка несет боевое дежурство подо льдом Северного Ледовитого Океана
месяцами
подо льдом обнаружить ее практически НЕВОЗМОЖНО
ну, только случайно в нее воткнувшись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Subterrina Автор поста Броненосец Потелкам 49 минут назад
потому что льды скрипят и шум винтов заглушается, а корабли и авиация ПЛО во льды не заходят и не залетают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Броненосец Потелкам Subterrina 38 минут назад
нет
самое мощное средство обнаружения АПЛ - это спутники
прекрасно "просвечивают" воду на несколько сотен метров
но подо льдом лодке никакой спутник не страшен
и судов нет
и вертолетов
белое безмолвие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Subterrina Автор поста Броненосец Потелкам 37 минут назад
я капитан-лейтенант запаса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Броненосец Потелкам Subterrina Полчаса назад
ну тогда вам видней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
А че? Подводоподводколодконосец! Звучит! ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
uutb Свирепый Бамбр 2 часа назад
Вы, зря иронизируете. Во время Второй Мировой японцы использовали "кайтэн". Это такие торпеды(мини лодки?), которые крепились к лодке носителю и управлялись пилотом.
"Пилот просто помещался в рубку, люк в неё задраивался. Поиск цели пилотом осуществлялся с помощью перископа на небольшой глубине. После выхода на цель и прицеливания пилот переключал торпеду в режим атаки: перископ убирался, глубина увеличивалась и включался полный ход. Покинуть торпеду в случае промаха пилот не мог и погибал от недостатка кислорода, впоследствии в конструкцию был добавлен механизм самоликвидации."(Вики)
Так же, у них были подводные лодки авианосцы.
Японцы......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
jug 3 часа назад
Занимательно и нарисовано хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
и?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Ego sum qui sum 2 часа назад
"и" это 10 буква русского алфавита! ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Ego sum qui sum Час назад
易?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Экскурсионная подводная лодка "Нептун" Экскурсионная подводная лодка "Нептун" История ледокола российского флота "Байкал" История ледокола российского флота "Байкал" 7 забавных исторических фактов 7 забавных исторических фактов Колумбийские военные поймали нарколодку Колумбийские военные поймали нарколодку Когда усталая подлодка… Когда усталая подлодка…
Subterrina

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2228



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Орнелла Мути в юности
6
140
Орнелла Мути в юности
Шаурма за пятерки
1
142
Шаурма за пятерки
﻿
Набирающие популярность
Симптомы коронавируса
1
14
Симптомы коронавируса
Фаворит новогоднего стола, салат с курицей и грибами в новой подаче!
5
27
Фаворит новогоднего стола, салат с курицей и грибами в новой подаче!
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#в мире#авария#подборка#люди#забавно#прикольные#авария дня#искусство
#приколы#россии#история#интересно#шоу бизнес#новости#знаменитости#сша#дети#комментарии
#фото#интересное#факты#дтп#авто авария#автомобили#новый год#автомир#женщина#кот

На что жалуетесь?

Вернуться