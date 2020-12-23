6 немецких подводных лодок влезли бы в наш "Дмитрий Донской"

и 2 еще сверху на палубе
Нарисовал сначала наших, потом немца...
Характеристики ниже тоже специально сделал... для оценки "масштаба трагедии" в цифрах )))
Всё рисовал в Blender 2.8. Текстуры в фотошопе.
Всё рисовал в Blender 2.8. Текстуры в фотошопе.
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Авторский пост
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Им не надо воевать с другими подводными лодками или кораблями.
Их задача в случае часа Х принести тепло и свет на расстояние до 9000 км в количестве 20 раз по 200 килотонн.
месяцами
подо льдом обнаружить ее практически НЕВОЗМОЖНО
ну, только случайно в нее воткнувшись
самое мощное средство обнаружения АПЛ - это спутники
прекрасно "просвечивают" воду на несколько сотен метров
но подо льдом лодке никакой спутник не страшен
и судов нет
и вертолетов
белое безмолвие
"Пилот просто помещался в рубку, люк в неё задраивался. Поиск цели пилотом осуществлялся с помощью перископа на небольшой глубине. После выхода на цель и прицеливания пилот переключал торпеду в режим атаки: перископ убирался, глубина увеличивалась и включался полный ход. Покинуть торпеду в случае промаха пилот не мог и погибал от недостатка кислорода, впоследствии в конструкцию был добавлен механизм самоликвидации."(Вики)
Так же, у них были подводные лодки авианосцы.
Японцы......