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"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению

"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2020 18:14
Сообщество : Автомир
Метки: авария   автохам   видео   воронеж   воспитание   конфликт   кювет   таран   
3946
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Между водителем "Газели" и легковушки произошла словесная перепалка, после которой последний начал всячески гадить: подрезал и подставлял зад автомобиля под удар. Своего он добился - водитель "Газели" не выдержал, вдавил газ в пол и пошел на таран...

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Метки: авария   автохам   видео   воронеж   воспитание   конфликт   кювет   таран   
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3k
Ваник 2 часа назад
Браво!
Браво!
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5k
Rus77 Минуту назад
Красавчик!!!
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4k
yahaomsk Минуту назад
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
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4k
RomaXz 11 минут назад
Встретились два быдла. Было бы хорошо обоих лишить прав надолго или вообще пожизненно.
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10k
Денис Трубочкин 12 минут назад
Реально изумляют такие долбаны! Ладно Газель, в сети полно роликов где под большегрузы задницу подставляют! Под таких мамонтов! Это просто какая-то тайная секта авто3,14доров.
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−7
Николай 12 минут назад
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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8k
Атеист 13 минут назад
Красавчик!
Этот газелист исполнил мечту многих водителей!)

Блин, ну почему не разрешат таких специально таранить и размазывать об стенку. А потом заставлять их оплачивать все повреждения.
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2k
VL 22 минуты назад
Погорячился рег, но красавчик. Реальный красавЕц.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! что было? гавнюк подрезал и тормознул перед машиной. факт. бодаем гавнюка и оппа - он виноват, оплачивает ремонт и получает заяву в полицию по делу о намеренном повреждении имущества, что является уголовно наказуемым деянием. Шанс отбрехаться большой, но все же. А тут? подрезал. тормознул. боднул и ... и не остановился как требуют пдд, а начал умышленно повреждать чужое имущество, что как вы догадались уголовно наказуемо. и отбрехаться крайне трудно.
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5k
SSD sumrаknn 23 минуты назад
+10, 2 года реального срока он себе наснимал.
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3k
Bhaal SSD 20 минут назад
Да брось. Условка или штраф. Не дадут реальный срок.
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6k
sumrаknn SSD 8 минут назад
Реальный дадут только если он уже привлекался к уголовке и то под вопросом. Даже условный -и то очень спорно. Даст денег и замнут, но тогда получается не он наказал , а его.
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5k
SSD Bhaal 5 минут назад
Ну понятно, что не дадут. Судимости хватит. Покроет ущерб, умысел на лицо, молча бы таранил. потом бы можно было говорить, что педаль за коврик зацепилась, или запаниковал, т.к. с хендая угрожал. А тут - в чистом виде терпила. Будет ныть, что он несчастный и единственный доход и прошу не лишать прав, что денег нед и сам весь в говне, живет с мамой... Понять и простить. Вся эта крутость с видео уйдет в суде. Будет бегать и деньги совать хендаю, чтоб заяву забрал.
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1k
Влад sumrаknn 2 минуты назад
отбрехаться можно, сославшись на неисправности педалей газа, сцепления и замка зажигания. то что орал - это были лишь комментарии ситуации, пока боролся с неисправностями. мизерный, но шансик есть
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361
Serg Dex Полчаса назад
Оба шли к успеху, оба его добились
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1k
Andy Birkin Полчаса назад
Однозначно водитель Газели молодец. И, главное, никто не пострадал из прохожих
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2k
ili 36 минут назад
Б.. в кого россияне превращаются.... Озлобленный сброд.
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1k
Вася Васин ili 3 минуты назад
ну так уровень жизни падает.
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18k
Matrosskin 38 минут назад
Без предыстории ( почему-то газелист "скромно" об этом умолчал) - игра была равна, играли два говна. Один довыйпывался, второй был не сильно умнее. Я бы у обоих отобрал права и сжёг, нах такое быдло на дорогах не нужно
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140
Филимон Филимонов 39 минут назад
Надо ,надо поддержать водителя грузовичка.У него правильные душевные мотивы.
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19k
Мерзавец... 42 минуты назад
Здесь качество намного лучше
Ссылка vk.com
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5k
SSD 44 минуты назад
Ситуация странная. 22 года за рулем. Такого говна не видел ни разу. Последний раз на сужении, (было неделю назад), еду в левой, ремонт дороги, надо уйти на правую... Оттормаживаюсь, справа тоже тормозит, я ему руками - проезжай, а он мне машет - нет ты первый))) Аварийкой помигал ему. Ну вот и весь "конфликт". Уважать надо друг друга.
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9k
котегRUS 47 минут назад
Водитель газели все правильно сделал.. в следующий раз хендавод задумается прежде чем мудака включать
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42k
SAndre 50 минут назад
ну, "проучил". И фактически стал инициатором аварии. Если бы не стал толкать, то мог бы сказать, что не успел среагировать. А тут явно, что с намерением.
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1k
TroyDaGood 51 минуту назад
Газелист сделал то,чего мы сами бы хотели очень сделать с некоторыми альтернативно одарёнными водителями.
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4k
кот базилий 53 минуты назад
Жалко не Камаз, кабриолет сделать мона было.
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−104
Dmitry Kurtov 53 минуты назад
106 Dmitry Kurtov 3 минуты назад Талантище! Одобрям! Блин, было бы на чем выделываться. Ладно ещё БМВ, а то задрипанный H.Y.U.N.D.A.I. Понты для нищих. И это вообще прикол! Только что сайт определил вот это - H.Y.U.N.D.A.I - как ненормативную лексику! Всё, что нужно знать об этих машинах.
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