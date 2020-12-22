Летающий Санта запутался в линиях электропередач

«Рождество состоится, — заявил капитан Крис Вестал из пожарной части Сакраменто. — Рождество не отменят из-за этого инцидента».

Он также добавил: «Хотя с пилотом произошел небольшой казус, на самом деле он собирался сделать что-то действительно хорошее для общества, и, как мне кажется, это то, что в 2020 году нужно всем нам».

«Санта» не пострадал.