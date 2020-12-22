Летающий Санта запутался в линиях электропередач

Незадачливый Санта так спешил раздать детям конфеты, что врезался на своих «санях» в линии электропередач, запутался в них и провисел в таком положении целый час.
В это воскресенье неопознанный «мистер Клаус» одетый в классический костюм Санты и защитный шлем летел над городом Рио Линда в Калифорнии на своих красных «санях» к детям, которым должен был раздать конфеты, но запутался в линиях электропередач. Сверхлегкий мотопараплан застрял на высоте 12 метров, и пилот провисел целый час в ожидании спасателей.
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Пожарным и патрульным поступил ряд звонков от встревоженных очевидцев. Прибыв на место происшествия, спасатели сняли «Санту» с помощью специального оборудования, включая выдвижные лестницы. Для этого им пришлось временно отключить электричество примерно в 200 домах.
«Рождество состоится, — заявил капитан Крис Вестал из пожарной части Сакраменто. — Рождество не отменят из-за этого инцидента».
Он также добавил: «Хотя с пилотом произошел небольшой казус, на самом деле он собирался сделать что-то действительно хорошее для общества, и, как мне кажется, это то, что в 2020 году нужно всем нам».
«Санта» не пострадал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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