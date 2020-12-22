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Летающий Санта запутался в линиях электропередач

Летающий Санта запутался в линиях электропередач (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: калифорния   мотопараплан   рождество   санта клаус   смешные новости   сша   
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Незадачливый Санта так спешил раздать детям конфеты, что врезался на своих «санях» в линии электропередач, запутался в них и провисел в таком положении целый час.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: калифорния   мотопараплан   рождество   санта клаус   смешные новости   сша   
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39k
Raush Час назад
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2k
zloikrot 2 минуты назад
ну хоть днем дело было. а ночью...
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18k
SerGProS Час назад
Везучий..Там проводочки под 10 - 20кВ свободно так вдоль улиц проходят.
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