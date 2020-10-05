Американец Брент Андревуд купил в 2018 году целый город. Называется он Серро-Гордо-Майнс. Серро-Гордо в переводе с испанского означает "жирный холм", а Майнс - значит, что там находились шахты (mines) сначала по добыче серебра, а затем по добыче цинка. Когда-то город был крупнейшим поставщиком серебра во всей Калифорнии. В самые жирные годы в Серро-Гордо-Майнс проживало около 5 тыс. жителей, насчитывалось до 500 зданий. Последняя шахта в городе закрылась в 1930 году, последний житель (им был владелец шахты) скончался в 1957-м. В конце XX века в городе поселились наследники владельца шахты, в 2018 году они продали город-призрак бизнесмену Бренту Андервуду. Андервуд написал на сайте Reddit, что приехал в город в марте этого года, чтобы осмотреть оставшиеся 22 дома. Он не планировал оставаться там дольше пары недель, но прошло уже полгода, а Брент не спешит возвращаться к людям. В пандемию с призраками ему комфортнее. За эти полгода Серро-Гордо-Майнс выстоял под натиском двух пыльных бурь, спалившего два здания пожара, нескольких землетрясений и потопа.
Чтобы скрасить одиночество и отдохнуть от работы по восстановлению исторических зданий, Брент решил ответить на вопросы пользователей Reddit.
БА: "$1,4 млн. Я вложил все свои сбережения, убедил кое-кого вложиться в покупку и взял краткосрочный кредит в банке".
- А как ты убедил других людей вложиться?
БА: "Ребят, это будет круто!" - примерно так"
- А те твои друзья, что вложились в город, почему они тоже там не живут?
БА: "У них семья, работа, они привязаны к другим городам".
- Как ты сидишь в интернете?
БА: "Тут на соседней горе есть вышка компании AT&T.
- Что именно ты купил за эти деньги?
БА: "Земля, здания, права на полезные ископаемые под городом. Я владею 153 га земли, а вокруг моей земли земля бюро по управлению государственными и общественными землями, так что никаких соседей на многие километры.
БА: "У меня есть электричество. А вот с водой тут давно проблемы. Город пользовался водой из озера Оуэнс. Озеро давно высушили, когда строили Лос-Анджелесский акведук, и город лишился воды. Именно из-за отсутствия водопровода Серро-Гордо-Майнс был никому не нужен.
В главной шахте на глубине чуть больше 200 м есть вода. Когда-то жители качали воду оттуда. Насос сдох лет 15-20 назад. Его никто не менял, потому что это очень опасно. Спускаться придётся при помощи механизма и клетки образца 1865 года.
Но нам это удалось. Несколько месяцев назад мне удалось собрать подходящую команду для спуска на глубину в 200 м. Мы также заменили 150 м труб. Так что впервые за много лет в Серро-Гордо-Майнс есть вода, но наш водопровод очень далёк от совершенства, к тому же у нас нет канализации".
Вот та самая шахта глубиной в 213 м (700 футов)
БА: "Карты есть. В последнее время я каждый день провожу в шахтах по 2-4 часа. Я теперь очень ответственно подхожу к спуску под землю, беру с собой всю необходимую экипировку. Поначалу я так не делал, и теперь мне даже подумать страшно о том, как сильно я рисковал жизнью".
- Бросьте клич, вам готовы помочь диггеры со всего мира.
БА: "Как-то мне вызвалась помочь группа якобы профессионалов. Я разрешил им исследовать шахту в обмен на фотографии насоса и воды в самом низу. Они оказались простыми любителями, так что по счастливой случайности они не погибли в шахте (ещё трупа в городе мне не хватало). Фото я от них не получил. Зато они оставили в шахтах надписи типа "мы здесь были" и тупые граффити на исторических зданиях. Так что теперь я опасаюсь приглашать любителей слазить под землю".
БА: "Я разбирал магазин, впервые открывшийся в 1891 году, и под кучей мебели нашёл старый чемодан. Его завернули в одеяло и запихнули под прилавок. Внутри я нашёл документы, рассказывающие о жизни трёх шахтёров: любовные письма и письма друзьям, запросы на разработку шахт, отчёты о продаже серебра, неоплаченные счета, свидетельства о браке и о разводе и т.д. Я как будто бы увидел перед собой прошлое. А ещё там была карта чьего-то участка с пометками. Настоящая карта сокровищ! Я уже несколько месяцев пытаюсь выяснить, что на участок на ней изображён.
Под городом примерно 50 км шахт. Я их постепенно исследую. В шахтах мне попадется множество предметов из прошлого. Я их храню в своём мини-музее. Куски одежды, коробки из-под динамита, карманные часы и пр.
Я очень хочу найти джинсы Levi's. Ливай Страусс изготовил первые синие джинсы для шахтёров Калифорнии в 1873 году. Это настоящий Грааль среди коллекционеров денима. Компания Levi's выкупит у меня такие джинсы не меньше, чем за $100 тыс.
Я знаю, что ранее здесь уже находили такие джинсы. Значит должны быть ещё, осталось только их найти. Этом квест".
- Тебе надо найти 14 штук и ты сможешь расплатиться по кредитам.
БА: "А ещё недавно я нашёл при помощи металлоискателя две китайские старинные монеты. Здесь, должно быть, работали китайские мигранты",
Некоторые находки Брента
БА: "До покупки дома я не верил в привидений. Так что легенды о призраках, которые шли в комплекте с городом, меня нисколько не пугали. Теперь я хоть и скептически отношусь к паранормальному, но уже не отрицаю возможность существования призраков.
Как-то я шёл к общаге для шахтёров, построенной в 1900 году. Там рядом есть место, откуда получаются классные фото заката. Я проходил мимо и заметил, что свет на кухне горит, кто-то открыл ставни, выглянул и захлопнул их. Я не испугался, потому что тогда на территории работало ещё несколько человек кроме меня. На следующее утро я спросил у сторожа (тогда там ещё был сторож, который теперь из-за пандемии уехал к семье), сколько ещё эти работники пробудут в том доме. Он медленно ко мне повернулся и сказал, что они уехали два дня назад. Я немного струхнул, но человек я рациональный, поэтому сходил в тот дом, выключил свет, всё проверил и закрыл на ключ единственную дверь, от которой у меня были ключи.
Вечером я снова пошёл смотреть на закат, и свет опять был включён. Тумблер был в положении "вкл.", но я точно помню, как выключал его. Ключ был только у меня, входная дверь была закрыта. Тут я ещё вспомнил, как то-то вчера высовывался из окна, и здорово перепугался.
А ещё вещи кто-то постоянно передвигает вещи..."
- Может, какой-то бродяга заночевал в доме или дети шалят?
БА: "Тут больше никого нет. Сюда ведёт одна крутая грунтовая дорога длиной 11 км. Я бы заметил, если бы кто-то сюда пришёл".
- Мужик, ты так с ума сойдёшь, как Джек в "Сиянии".
БА: "Если вы напишите мне заранее на почту, то милости прошу".
- Как устроен твой день?
БА: "Я просыпаюсь, кормлю животных (козы и кошки). Готовлю завтрак. Проверяю почту, на это уходит часа два. Потом работаю на территории (сейчас я расчищаю площадку под ещё одну сторожку). Затем обедаю и снова проверяю почту. Ближе к вечеру я иду гулять, осматривать шахты и искать всякие интересности. Ищу сокровища. Возвращаюсь вечером и готовлю ужин. Перед сном смотрю на звёзды. Раз в две недели отправляюсь в "город" за припасами".
- Ты будешь продавать или сдавать жильё в городе, когда отремонтируешь дома?
БА: "Планируют сдавать на короткий срок. Главная фишка этого города в тишине и просторе, так что много людей, мне кажется, сюда пускать не стоит. Я думаю, будет круто дать людям возможность остановиться в исторических зданиях, например, в домике владельца шахты. Это возможность прикоснуться к истории. К следующему лету планирую организовать ночлег в городе".
- Что тебя мотивирует заниматься восстановлением Серро-Гордо-Майнс?
- Странное чувство долга. Я считаю, что должен сохранить этот город для будущих поколений. Я думаю, что история этого города и сам город важны. Когда то, над чем ты трудишься, ты считаешь важным, работается легче.
Источник:
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российские фермеры только не ржать!!!
участок 154 гектара, это участок размером в 1км * 1,5км.
кусок пустыни с заброшенной деревней за гордые 1,4 ляма.
там ржот полиспании над этим...
ну... лишь бы чувак был доволен.
Теперь сидит там, ибо деваться некуда, а денег что-то сделать тоже нет. Даже скважину на воду не может пробурить. Скоро ему еще и электричество вырубят небось, за неуплату.
А тем временем налог на землю все копится и копится...