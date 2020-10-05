- А призраки в городе-призраке водятся?



БА: "До покупки дома я не верил в привидений. Так что легенды о призраках, которые шли в комплекте с городом, меня нисколько не пугали. Теперь я хоть и скептически отношусь к паранормальному, но уже не отрицаю возможность существования призраков.



Как-то я шёл к общаге для шахтёров, построенной в 1900 году. Там рядом есть место, откуда получаются классные фото заката. Я проходил мимо и заметил, что свет на кухне горит, кто-то открыл ставни, выглянул и захлопнул их. Я не испугался, потому что тогда на территории работало ещё несколько человек кроме меня. На следующее утро я спросил у сторожа (тогда там ещё был сторож, который теперь из-за пандемии уехал к семье), сколько ещё эти работники пробудут в том доме. Он медленно ко мне повернулся и сказал, что они уехали два дня назад. Я немного струхнул, но человек я рациональный, поэтому сходил в тот дом, выключил свет, всё проверил и закрыл на ключ единственную дверь, от которой у меня были ключи.



Вечером я снова пошёл смотреть на закат, и свет опять был включён. Тумблер был в положении "вкл.", но я точно помню, как выключал его. Ключ был только у меня, входная дверь была закрыта. Тут я ещё вспомнил, как то-то вчера высовывался из окна, и здорово перепугался.



А ещё вещи кто-то постоянно передвигает вещи..."



- Может, какой-то бродяга заночевал в доме или дети шалят?



БА: "Тут больше никого нет. Сюда ведёт одна крутая грунтовая дорога длиной 11 км. Я бы заметил, если бы кто-то сюда пришёл".



- Мужик, ты так с ума сойдёшь, как Джек в "Сиянии".