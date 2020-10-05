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LongFishki Как американец город купил

Как американец город купил (9 фото)

Автор:
05 октября 2020 22:27
Метки: longfishki   город-призрак   калифорния   серебро   сша   цинк   шахта   
1262
9
В городе нет электричеств и канализации, но зато множество исторических артефактов, привидения, уникальная природа и никаких соседей.
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Метки: longfishki   город-призрак   калифорния   серебро   сша   цинк   шахта   
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44k
Albert GER Час назад
для тех, кто не знает(пиндосов).
российские фермеры только не ржать!!!
участок 154 гектара, это участок размером в 1км * 1,5км.
кусок пустыни с заброшенной деревней за гордые 1,4 ляма.
там ржот полиспании над этим...
ну... лишь бы чувак был доволен.
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7k
Кыся 41 минуту назад
Чувака нехило так напарили... Он небось рассчитывал в шахтах серебро найти, а там голяк полный. За полтора ляма получил старый чемодан и пару сараев.
Теперь сидит там, ибо деваться некуда, а денег что-то сделать тоже нет. Даже скважину на воду не может пробурить. Скоро ему еще и электричество вырубят небось, за неуплату.
А тем временем налог на землю все копится и копится...
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2k
Schumacher Час назад
Крутотень!!!!
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