FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 403 поста • 185 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Аномальная жара оставляет жителей Калифорнии без электричества

Аномальная жара оставляет жителей Калифорнии без электричества (13 фото)

Автор:
20 августа 2020 09:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   жара   калифорния   мир   новости   погода   стихия   сша   
374
13
Из-за аномальной многодневной жары в американском штате Калифорния объявлено чрезвычайное положение третьего этапа. В минувшие выходные в Долине Смерти зарегистрировали рекордную температуру в +54ºC. В связи с нагрузкой электросетей, коммунальные службы проводят веерные отключения электричества в миллионах домах по всему штату.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: в мире   жара   калифорния   мир   новости   погода   стихия   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Феникс 2 минуты назад
Каждый долбаный год у них там что то горит, я понимаю как каждый год может гореть тайга - она от океана до океана, она растет быстрей чем горит. Но что там горит в этой Калифорнии 10 годок подряд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
PLT LDR 6 минут назад
Всё бы ничего, но тропическая гроза в воскресенье навела шороху. Изначально её никто не ждал и синоптики конкретно прошляпили. Молнии били по всей территории района залива Сан Франциско. Несмотря на ливни, почва была сухая и этого было достаточно, что бы полыхнуло в пяти местах сразу. Сейчас горит озеро Берйеза (возле Напы) и города Фэирфилд и Вакавиль попал в зону эвакуации. Так же горят леса к северу от Санта Круза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дядя Саша Час назад
Писец скоро планете...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Последние вести из города, который этим летом бьет все рекорды популярности Последние вести из города, который этим летом бьет все рекорды популярности Пока Европа "жарится", мексиканскую Гвадалахару завалило градом Пока Европа "жарится", мексиканскую Гвадалахару завалило градом Непогода на озере Эри в США сковала дома льдом Непогода на озере Эри в США сковала дома льдом На границе между Мексикой и США появились розовые качели На границе между Мексикой и США появились розовые качели Венеция поплыла: рекордный потоп продолжается Венеция поплыла: рекордный потоп продолжается Европу накрыла аномальная жара Европу накрыла аномальная жара
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
2
128
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
39
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему Санкт-Петербург называют городом трех революций?
0
5
Почему Санкт-Петербург называют городом трех революций?
Лучшие тренажёры для дома: спорт с комфортом
1
5
Лучшие тренажёры для дома: спорт с комфортом
Последние вести из города, который этим летом бьет все рекорды популярности
Последние вести из города, который этим летом бьет все рекорды популярности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#природа#белоруссия#дтп#смешные#на различный вкус#хищник#комментарии
#факты#прикол#россия#авария#интересное#картинки#автомир#звери#забавно#лукашенко
#интересно#история#в мире#автомобили#СССР#путешествия#прикольные#красота#кино#медицина

На что жалуетесь?

Вернуться