Аномальная жара оставляет жителей Калифорнии без электричества

Из-за аномальной многодневной жары в американском штате Калифорния объявлено чрезвычайное положение третьего этапа. В минувшие выходные в Долине Смерти зарегистрировали рекордную температуру в +54ºC. В связи с нагрузкой электросетей, коммунальные службы проводят веерные отключения электричества в миллионах домах по всему штату.
Многодневная жара, охватившая штат Калифорния, вызвала критическую нагрузку на местные электросети - из-за повсеместного использования жителями кондиционеров. Коммунальным службам пришлось прибегнуть к крайним мерам - веерным контролируемым отключениям электричества, чтобы снизить нагрузку на оборудование.
Веерные отключения электроэнергии, ряд которых уже провели на этой неделе, запустили после того, как в понедельник в штате вспыхнули десятки пожаров. За время отключений без света остались более 350 тыс. домов и предприятий, и как предупреждают власти, в ближайшие дни эта цифра достигнет миллиона. Подобные отключения произошли впервые с 2001 года.
Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом признал, что государство не смогло спрогнозировать и спланировать дефицит энергии. Он был возмущен тем, что отключения произошли без какого-либо предупреждения. В понедельник он подписал заявление, разрешающее некоторым потребителям и коммунальным службам использовать резервные источники энергии.
"Эти отключения, которые произошли без предварительного предупреждения или достаточного времени для подготовки, являются неприемлемыми и неподобающими, - заявил губернатор на пресс-конференции. - Жители Калифорнии и владельцы предприятий заслуживают лучшего от своего правительства".
"Эти отключения, которые произошли без предварительного предупреждения или достаточного времени для подготовки, являются неприемлемыми и неподобающими, - заявил губернатор на пресс-конференции. - Жители Калифорнии и владельцы предприятий заслуживают лучшего от своего правительства".
В конце прошлой недели в нескольких штатах и городах США были побиты рекорды температуры - например, показатели самых высоких температур обновили в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Палм-Спрингс и Лонг-Бич. В национальном парке Долина Смерти зарегистрировали температуру в +54,4 °С, которая стала рекордной с 1913 года.
Из-за аномальной жары и молний Калифорнию также охватила волна лесных пожаров, в связи с чем там объявлен режим ЧС. Пламя распространилось на 39 участках, а самый крупный из пожаров в области залива Сан-Франциско охватил площадь 14 тыс. га. В ряде районов объявлена обязательная эвакуация.
"Многочисленные пожары, вызванные молниями, бушуют в области залива Сан-Франциско, в том числе в округе Контра Коста, где пожар уничтожил по меньшей мере 400 акров (160 гектаров) территории, и привел к эвакуации в Брентвуде," - пишет издание NBC Bay
Multiple lightning-related brush fires are burning around the Bay Area, including in Contra Costa County, where the Deer Zone Fire has scorched at least 400 acres and caused evacuations in Brentwood. https://t.co/G8xT7T3C5j pic.twitter.com/UDaGop7KG5— NBC Bay Area (@nbcbayarea) August 17, 2020
Источник: — переведено специально для fishki.net
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