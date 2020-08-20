Аномальная жара оставляет жителей Калифорнии без электричества

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом признал, что государство не смогло спрогнозировать и спланировать дефицит энергии. Он был возмущен тем, что отключения произошли без какого-либо предупреждения. В понедельник он подписал заявление, разрешающее некоторым потребителям и коммунальным службам использовать резервные источники энергии.



"Эти отключения, которые произошли без предварительного предупреждения или достаточного времени для подготовки, являются неприемлемыми и неподобающими, - заявил губернатор на пресс-конференции. - Жители Калифорнии и владельцы предприятий заслуживают лучшего от своего правительства".