Десятки тысяч сидельцев в американском штате Калифорния, воспользовавшись пандемией COVID-19, облапошили социальные службы, незаконно получив средства, общая сумма которых может достигать 1 миллиарда долларов, сообщила прокурор округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.
"Мошенничество лиц находящихся под стражей действительно ошеломляет", - заявила Шуберт. В прокуратуре штата отметили, что это, возможно, самая крупная мошенническая схема в истории штата.
По сообщению Шуберт, лишь с марта по август в каждой из тюрем штата Калифорния было подано примерно по 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор уточнила, что пособия выплачивались напрямую заключённым, либо по их желанию отправлялись друзьям или родственникам преступников, находившихся в это время на свободе.
Обращения за получением пособий имели поддельные номера социального страхования, подписывались именами Джон Доу или Джон Адамс, которыми в США обозначаются неизвестные лица. Один из "соискателей" финансовой помощи от властей оформил бланк под именем - "Вонючие Штанишки".
Хотя в ряде случаев на таких заявках стояли настоящие имена заключённых, среди реальных получателей насчитали 133 человека, осуждённых на смертную казнь. Приговорённые к отправке "в Землянский уезд Могилёвской губернии" арестанты успели получить в общей сложности 420 тысяч долларов США.
По сообщению Euronews Шуберт сообщила, что провернуть подобную мошенническую схему стало возможным потому, что в штате Калифорния отсутствует система, сопоставляющая данные о заключённых в тюрьмах и реальных безработных, подавших заявки на пособия.
"Честно говоря, заключённые смеются над нами", - добавила прокурор.
Источник:
- Аномальная жара оставляет жителей Калифорнии без электричества
- Огненный смерч над Калифорнией
- Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини
- Калифорния горит
- "Бегущий по лезвию" - 2020: из-за пожаров небо над Сан-Франциско стало напоминать кадры из фильма
Понравилось12