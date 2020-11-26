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Сообщество Жизнь в США 506 постов • 195 подписчиков подписаться
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Оригинальный способ красть, не выходя из тюрьмы, обошёлся бюджету США в миллиард долларов

Оригинальный способ красть, не выходя из тюрьмы, обошёлся бюджету США в миллиард долларов (3 фото)

Автор:
26 ноября 2020 03:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: заключённые   калифорния   незаконно   получение   посоия   прокурор   сша   тюрьмы   
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Десятки тысяч сидельцев в американском штате Калифорния, воспользовавшись пандемией COVID-19, облапошили социальные службы, незаконно получив средства, общая сумма которых может достигать 1 миллиарда долларов, сообщила прокурор округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.

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Метки: заключённые   калифорния   незаконно   получение   посоия   прокурор   сша   тюрьмы   
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4  комментария
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1k
Vic Twin Час назад
Ну понятно тогда и какие в Калифорнии выборы. Грузите бюллетени бочками. Братья Карамазовы.
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19k
pssst Час назад
можно подумать, те кто на свободе гуляет не порезвились на халяве.
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7k
Михаил Час назад
В статье идет речь про штат Калифорния. Почему же на заглавной фотографии мэр города Нью-Йорк Ди Блазио?
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95k
Редька с хреном Автор поста Михаил Час назад (изменен)
Прошу прощения. Однако мне казалось, что как для пиндосов и буряты и украинцы являются русскими, так и для большинства россиян - все штатовские мэры и губернаторы от демократической партии на одно лицо:
Прошу прощения. Однако мне казалось, что как для пиндосов и буряты и украинцы являются русскими, так и для большинства россиян - все штатовские мэры и губернаторы от демократической партии на одно лицо:
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