Оригинальный способ красть, не выходя из тюрьмы, обошёлся бюджету США в миллиард долларов

"Мошенничество лиц находящихся под стражей действительно ошеломляет", - заявила Шуберт. В прокуратуре штата отметили, что это, возможно, самая крупная мошенническая схема в истории штата.

По сообщению Шуберт, лишь с марта по август в каждой из тюрем штата Калифорния было подано примерно по 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор уточнила, что пособия выплачивались напрямую заключённым, либо по их желанию отправлялись друзьям или родственникам преступников, находившихся в это время на свободе.