Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал

Франческа Романа Ривелли -это настоящее имя актрисы. Когда она только стала набирать популярность в Италии, взяла псевдоним, так как в кинематографе страны в то время уже была звезда с похожей фамилией.



После появления в интернете материалов о том, что у Мути есть сестра-близняшка по имени Клаудиа, многие ее поклонники удивились. В течение стольких лет ее почему-то никто не видел, хотя, согласитесь, сложно бы было не заметить точную копию Орнеллы.



Однако если хорошо порыться в архивах, можно обнаружить достаточно фотографий юной Клаудии Ривелли. Раньше она тоже грезила о карьере известной актрисы и, как и сестра, делала шаги в модельном бизнесе.