Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал

Увидел вчера пост о юной Орнеллы Мути. А вы видели ее родную сестру, Клаудию Ривелли?
Франческа Романа Ривелли -это настоящее имя актрисы. Когда она только стала набирать популярность в Италии, взяла псевдоним, так как в кинематографе страны в то время уже была звезда с похожей фамилией.
После появления в интернете материалов о том, что у Мути есть сестра-близняшка по имени Клаудиа, многие ее поклонники удивились. В течение стольких лет ее почему-то никто не видел, хотя, согласитесь, сложно бы было не заметить точную копию Орнеллы.
Однако если хорошо порыться в архивах, можно обнаружить достаточно фотографий юной Клаудии Ривелли. Раньше она тоже грезила о карьере известной актрисы и, как и сестра, делала шаги в модельном бизнесе.
После появления в интернете материалов о том, что у Мути есть сестра-близняшка по имени Клаудиа, многие ее поклонники удивились. В течение стольких лет ее почему-то никто не видел, хотя, согласитесь, сложно бы было не заметить точную копию Орнеллы.
Однако если хорошо порыться в архивах, можно обнаружить достаточно фотографий юной Клаудии Ривелли. Раньше она тоже грезила о карьере известной актрисы и, как и сестра, делала шаги в модельном бизнесе.
Увидев снимки Клаудии, многие говорили, что это сама Орнелла Мути. Но имеются и совместные фото сестер, доказывающие, что Клаудия все-таки существует. Правда женщины - не близнецы. Орнелла появилась на свет в 1955 году, когда Клаудии уже было 5 лет. Несмотря на это, на некоторых снимках их практически невозможно различить.
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Старшая из сестер Ривелли с детства хотела стать актрисой. На кастинг картины «Самая красивая жена» она взяла с собой для поддержки младшую сестру. На фоне раскрепощенной Орнеллы Клаудию режиссеры сочли чересчур блеклой. Так роль досталась Мути.
Клаудии Ривелли за всю жизнь посчастливилось сняться только в одном фильме, который назывался «Два Иуды». В дальнейшем женщине пришлось забыть о карьере актрисы, поскольку конкурировать с сестрой, ставшей настоящей кинодивой и прославившейся на весь мир, она не могла. С тех пор о Клаудии ничего не известно. Она давным-давно не пробуется на новые роли, не участвует в съемках для рекламы и журналов, не ходит на светские мероприятия.
Возможно, старшая сестра Орнеллы Мути со временем отказалась от желания стать знаменитостью и выбрала простую размеренную жизнь. Сейчас найти ее свежие фото почти невозможно. Женщины нет в социальных сетях, и она не попадается прессе на глаза. Даже трудно предположить, общаются ли сестры между собой и какие у них отношения друг с другом. В любом случае Клаудия Ривелли - очень красивая женщина, ничуть не уступающая по внешним данным своей звездной сестре.
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