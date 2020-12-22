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Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал

Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал (8 фото)

Автор:
22 декабря 2020 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Клаудия Ривелли   актриса   знаменитости   интересно   красота   сестра   фото   шоу бизнес   
1993
8
Увидел вчера пост о юной Орнеллы Мути. А вы видели ее родную сестру, Клаудию Ривелли?
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Метки: Клаудия Ривелли   актриса   знаменитости   интересно   красота   сестра   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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715
bosayk 2 часа назад
естественно, что Клаудию режиссеры сочли чересчур блеклой, у младшей то мути на пару размеров побольше будут)
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3k
ваня панкин 21 минуту назад
а где-то мелькало фото ее из 90-х...
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