Орнелла Мути в юности

Впервые известную итальянскую актрису Орнеллу Мути я увидела в фильме «Укрощение строптивого» и запомнила её как яркую, обворожительную и неординарную актрису.
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