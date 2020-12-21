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Орнелла Мути в юности

Орнелла Мути в юности (11 фото)

Автор:
21 декабря 2020 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Орнелла Мути   актриса   знаменитости   фото   шоу бизнес   юность   
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Впервые известную итальянскую актрису Орнеллу Мути я увидела в фильме «Укрощение строптивого» и запомнила её как яркую, обворожительную и неординарную актрису.
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Метки: Орнелла Мути   актриса   знаменитости   фото   шоу бизнес   юность   
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6  комментариев
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Комментарий удален. Причина: порнография
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speaktr-st Полминуты назад
Половина фото, где ей меньше 18-ти, так что ай-ай-ай, дзюбы, ай-ай-ай!
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9k
кира 6 минут назад
И сейчас красотка.
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7k
ГородДомов 14 минут назад
я конечно Не Дзюба, но не могу на неё спокойно смотреть
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
"Пушистик" у неё знатный был при этом от мужиков отбоя не было !
"Пушистик" у неё знатный был при этом от мужиков отбоя не было !
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2k
Чиуауа 43 минуты назад
Орнелла Мути в юности
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