Лариса Гузеева в молодости

Лариса Гузеева – известная телеведущая, которая приобрела наибольшую популярность после выхода на экраны передачи «Давай поженимся». Зрители любят ее за крутой нрав, колкие, но справедливые замечания. Лариса обожает рассказывать байки, которые часто взяты из ее жизни.
Но, Лариса Гузеева, является не только популярной ведущей и «свахой», но и знаменитой актрисой кино и театра. В 1994 году она получила достойное звание заслуженной артистки РФ.
Детство и юность
Детские годы Ларисы не отличались чем-то особенным. Она родилась в небольшом поселке Буртинское, Оренбургская область. Будучи маленькой девочкой, переехала с семьей в соседний поселок – Нежинка.
Девочка росла в обычной семье интеллигентов – мама работала учительницей в местной школе. Своего отца девочка никогда не видела, но со временем ее мама вышла замуж во второй раз. Вскоре у Ларисы появилось два братика, один из которых, к сожалению, в возрасте 3-х лет погиб из-за несчастного случая.
Сельская жизнь Ларисе не нравилась, она мечтала о лучшей судьбе - стать актрисой и уехать в большой город. Сама Гузеева вспоминает о тех временах, как о таких, когда ей очень многое запрещали и скрывали.
Отчим воспитывал юную девушку в строгости, но она была бунтаркой и постоянно старалась выделиться среди сверстников. Мини-юбки, яркая косметика и даже сигареты – это доводило маму до ужаса. Особенно стыдно ей было перед коллегами-учителями, которые обращали внимание на не очень интеллигентное поведение дочери.
Сельская жизнь Ларисе не нравилась, она мечтала о лучшей судьбе - стать актрисой и уехать в большой город. Сама Гузеева вспоминает о тех временах, как о таких, когда ей очень многое запрещали и скрывали.
Отчим воспитывал юную девушку в строгости, но она была бунтаркой и постоянно старалась выделиться среди сверстников. Мини-юбки, яркая косметика и даже сигареты – это доводило маму до ужаса. Особенно стыдно ей было перед коллегами-учителями, которые обращали внимание на не очень интеллигентное поведение дочери.
Начало актерской карьеры
Окончив 10 классов, Лариса Гузеева уехала в Ленинград. Поступить на обучение в государственный институт кинематографии, театра и музыки, для нее было легко. Она знала, что абитуриентов будет очень много и придумала способ, как выделиться среди остальных – побрилась наголо. Конечно, как и предполагалось, ее заметили.
Сокурсники Ларису не особо любили, даже недолюбливали, часто завидовали ее легкости и азартности. Просто представьте себе красивую стройную девушку с бокалом «Рислинга» и сигареткой «Беломор»! Актриса умела стильно и модно одеваться, любила хипповать и проводить свободное время в кафе «Сайгон».
Сокурсники Ларису не особо любили, даже недолюбливали, часто завидовали ее легкости и азартности. Просто представьте себе красивую стройную девушку с бокалом «Рислинга» и сигареткой «Беломор»! Актриса умела стильно и модно одеваться, любила хипповать и проводить свободное время в кафе «Сайгон».
Подрабатывала девушка моделью и это у нее получалось отлично, ведь выглядела она прекрасно, необычно и свежо. Знакома она была с знаменитым Виктором Цоем, а с Курехиным Сергеем был небольшой роман.
К сожалению, со своими однокурсниками Гузеева так и не смогла подружиться. Причиной тому было ее высокомерие, яркая внешность. Был случай, когда вся группа проголосовала против поездки Ларисы в Болгарию и ей пришлось остаться. Но, когда все праздновали возвращение с болгарскими коллегами, она пришла на банкет и сразила всех своим ослепительным видом.
К сожалению, со своими однокурсниками Гузеева так и не смогла подружиться. Причиной тому было ее высокомерие, яркая внешность. Был случай, когда вся группа проголосовала против поездки Ларисы в Болгарию и ей пришлось остаться. Но, когда все праздновали возвращение с болгарскими коллегами, она пришла на банкет и сразила всех своим ослепительным видом.
Известность начинающей актрисе принесла роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Зрителей очаровали большие чистые глаза Огудаловой, роль которой и сыграла Лариса.
Фильм вышел в 1984 году, когда Ларисе было 25 лет.
Гузеева снялась в больше 60 картинах и все ее роли были яркими, интересными и запоминающимися. Среди наиболее популярных фильмов хотелось бы отметить – «Соперницу», «Бесприданницу», «Накануне», «Граффити», «Крыша», «Палач» и многие другие.
Делала ли Лариса Гузеева пластические операции
Как и обо всех известных людях, о Ларисе говорят много и постоянно. Очень часто в сети можно встретить комментарии о том, что актриса делала многократные пластические операции. Но, Гузеева не из тех женщин, которые скрывают факт проведения таких процедур.
В интернете много информации, что актрисе пришлось убрать мешки под глазами, которые значительно омрачали внешний вид. Она очень боялась идти на операцию, ведь она могла потерять свою индивидуальность. Но, поскольку Лариса Гузеева лицо медийное и она просто обязана выглядеть сногсшибательно, то все-таки пришлось рискнуть. Результаты оказались отличными, и она очень рада, что прошла этот путь.
После столь кардинальных изменений внешности, она решила похудеть и благодаря упорной работе над собой сбросила 10 кг. Целеустремленная женщина может все! В этом можно убедиться на примере этой очаровательной телеведущей и актрисы.
Несмотря на то, что в своих телепередачах Лариса советует женщинам пользоваться косметикой, сама очень часто обходится без нее. Она без стеснения выставляет свои домашние фото без грамма декоративной косметики и ратует за здоровый образ жизни, качественный уход.
Поклонники обожают такие фото и осыпают Ларису комплиментами. Многие прямо пишут о том, что хотели бы выглядеть настолько женственно и гармонично, как главная сваха России.
Личная жизнь
В личной жизни у Гузеевой были и разочарования, и трагедии, и женское счастье. Первый муж, Илья, умер от передозировки, а второй, родом из Тбилиси, тоже не долго пробыл с ней в браке.
Желтая пресса приписыла Ларисе множество романов, даже с Дмитрием Нагиевым, причем в то время он был женат.
Она не раз рассказывала, что жалеет о своих многочисленных романах, но признает их определенным опытом. Третий и нынешний муж, Игорь, младше свой красавицы-жены на год.
Они живут счастливо, и актриса часто делится моментами из своей личной жизни в социальных сетях, чем неимоверно радует своих поклонников.
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отличный фильм...все актеры сыграли просто великолепно.
щяс не люблю ее, просто жаба
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