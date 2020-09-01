Лариса Гузеева в молодости

Девочка росла в обычной семье интеллигентов – мама работала учительницей в местной школе. Своего отца девочка никогда не видела, но со временем ее мама вышла замуж во второй раз. Вскоре у Ларисы появилось два братика, один из которых, к сожалению, в возрасте 3-х лет погиб из-за несчастного случая.



Сельская жизнь Ларисе не нравилась, она мечтала о лучшей судьбе - стать актрисой и уехать в большой город. Сама Гузеева вспоминает о тех временах, как о таких, когда ей очень многое запрещали и скрывали.



Отчим воспитывал юную девушку в строгости, но она была бунтаркой и постоянно старалась выделиться среди сверстников. Мини-юбки, яркая косметика и даже сигареты – это доводило маму до ужаса. Особенно стыдно ей было перед коллегами-учителями, которые обращали внимание на не очень интеллигентное поведение дочери.