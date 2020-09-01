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Новое > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Лариса Гузеева в молодости

Лариса Гузеева в молодости (28 фото)

Автор:
01 сентября 2020 07:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в молодости   ведущая   знаменитости   красота   лариса гузеева   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
2306
28
Лариса Гузеева – известная телеведущая, которая приобрела наибольшую популярность после выхода на экраны передачи «Давай поженимся». Зрители любят ее за крутой нрав, колкие, но справедливые замечания. Лариса обожает рассказывать байки, которые часто взяты из ее жизни.

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Метки: в молодости   ведущая   знаменитости   красота   лариса гузеева   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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27k
Alex Час назад
Была красивая и утонченная женщина, а стала базарной бабкой
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28k
Юр21 Alex Час назад
Всегда она была хабалкой, просто раньше это приходилось скрывать.
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13k
kotovski 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Голос Вселенной 14 минут назад
Когда пародийная актриса играет тебя лучше, чем ты сама........
Ссылка youtu.be
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7k
Голос Вселенной 12 минут назад
...ну или здесь!
Ссылка youtu.be
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624
ПандаМэн 19 минут назад
о...только вчера пересмотрел "Жестокий романс"
отличный фильм...все актеры сыграли просто великолепно.
щяс не люблю ее, просто жаба
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27k
Ed Полчаса назад
Бездарная, неприятная, высокомерная актрисулька. Единственная роль - Огудаловой. Да и то, вся роль свелась к закатыванию глаз и крокодильим слезам. Она, быдло-передачка и все что она говорит в эфирах - тупо, неоригинально и вызывает желание скорее переключиться. жизнь под девизом "пипл хавает, бабки капают"
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1k
PLT LDR Полчаса назад
Так не достовайся ты никому!
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1k
Aleksandr Varich 42 минуты назад
Лариса Гузеева в молодости
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55
EM 47 минут назад
Беломор это папиросы!
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126
DoctorBetruger Час назад
Наряду с Гурченко - две главных хабалки СССР.
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137k
☭Cheкаво☭ DoctorBetruger 49 минут назад
Казачка видимо, тем более с Оренбуржской области.
Емельяна Пугачева дальняя родственница)
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56k
Александр Час назад
Лариса Гузеева в молодости
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30k
Олег Час назад
хабалка-сутенерка...всё, что я о ней знаю.
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5k
Вася Олег Час назад
Ссылка coub.com
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5k
Вася Час назад
кстати, в Место Встречи тоже засветилась..

Ссылка coub.com
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5k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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758
Василий Час назад
Лариса Гузеева в молодости
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
еще одна, у которой проблемы с алкоголем...
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7k
Антон Семёныч Шурум-бурум 2 часа назад
Конечно...запьешь тут. Вон какая в молодости была. Сколько членов в неё стремилось попасть и сколько попало. А теперь о былой привлекательности только воспоминания, а чёс еще сильнее с возрастом. Такое у возрастных дам бывает. Вот только одно и остаётся, заливаться алкоголем.
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Владимир 2 часа назад
Классная!Молодец!
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