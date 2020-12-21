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15 занимательных фактов, над которыми можно поразмыслить на досуге

15 занимательных фактов, над которыми можно поразмыслить на досуге (13 фото)

Автор:
21 декабря 2020 20:50
Сообщество : Факты
Метки: Задумываться   Занимательные   Перед сном   Поразмыслить   на досуге   ответы   факты   
2863
13

Когда наша голова касается подушки, и мы пытаемся заснуть, именно в этот момент наш мозг начинает задумываться о таких вещах, о которых обычно бы и не вспомнил. Например, сколько весит облако? Может ли человек чувствовать запахи, когда он спит? В этом посте вы узнаете факты, которые возможно ответят на некоторые ваши вопросы.

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Метки: Задумываться   Занимательные   Перед сном   Поразмыслить   на досуге   ответы   факты   
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17  комментариев
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4k
Leo Sun Час назад
Какая сорока, блин? Неуч! "Одна сорокатрёхсантиметровая" или "одна 43-сантиметровая"!



Срочно в школу! Что ни предложение, то ошибка!

@Administrator Почему можно пожаловаться и заблокировать комментарий, но нельзя пожаловаться и заблокировать пост? Вы публикуете посты для широкой аудитории! Вы позиционируете себя как СМИ! Так почему вы занимаетесь распространением безграмотности? Неужели нельзя один раз нанять корректора или делать какой-то более тщательный отбор среди писак, претендующих на право называться авторами? Или бабло рулит, а на всё остальное наплевать?..
Какая сорока, блин? Неуч! "Одна сорокатрёхсантиметровая" или "одна 43-сантиметровая"! Срочно в школу! Что ни предложение, то ошибка! @397139 Почему можно пожаловаться и заблокировать комментарий, но нельзя пожаловаться и заблокировать пост? Вы публикуете посты для широкой аудитории! Вы позиционируете себя как СМИ! Так почему вы занимаетесь распространением безграмотности? Неужели нельзя один раз нанять корректора или делать какой-то более тщательный отбор среди писак, претендующих на право называться авторами? Или бабло рулит, а на всё остальное наплевать?..
Какая сорока, блин? Неуч! "Одна сорокатрёхсантиметровая" или "одна 43-сантиметровая"! Срочно в школу! Что ни предложение, то ошибка! @397139 Почему можно пожаловаться и заблокировать комментарий, но нельзя пожаловаться и заблокировать пост? Вы публикуете посты для широкой аудитории! Вы позиционируете себя как СМИ! Так почему вы занимаетесь распространением безграмотности? Неужели нельзя один раз нанять корректора или делать какой-то более тщательный отбор среди писак, претендующих на право называться авторами? Или бабло рулит, а на всё остальное наплевать?..
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6k
Сгусток позитива 2 минуты назад
лови минус автор
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10k
alexis 8 минут назад
Каждый раз, когда игрок тасует колоду карт, он единственный человек в истории, у которого карты в таком определённом порядке. (С) Это в теории, расклад может повториться и не раз.
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32k
parallax 12 минут назад
"Оказывается, когда мы спим, мы не чувствуем никаких запахов."

Зато кошки очень даже чувствуют. Часто будил кота кусочком колбасы у носа.
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2k
CHYCMYMPUK 17 минут назад
Господи, какая же бредятина! Ребёнок! Посылает, Карл! Часть своих стволовых клеток! Это просто пи...
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7k
costa CHYCMYMPUK Минуту назад
Поколение ЕГЭ
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12k
Corvus Corax 48 минут назад
"Мизинец должен лежать на нижней стороне и представляет собой 0 градусов. Угол между большим пальцем и мизинцем будет равен 90 градусов, углы между мизинцем и другими пальцами - 30, 45 и 60 градусов соответственно."
Да вот хер... практически 180, мизинец-указательный или большой-средний - 90.

"Одна сорока трех сантиметровая пицца больше, чем две пиццы по тридцать сантиметров."
Не особо намного. 1452.2 см2 против 1413,7 см2.

"Оказывается, когда мы спим, мы не чувствуем никаких запахов."
Не раз просыпался от запаха.
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736
Сергей Час назад
[мат] полный!
<span style='color:gray'>[мат]</span> полный!
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8k
владимир Сергей Час назад
Поддерживаю ,Явный пистëшь!
Либо мы с вами уникумы
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182
Денис Сергей Час назад
Да весь пост 3.14издец полный.
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20k
Russo Turisto Сергей 52 минуты назад
Вот так и сртроят...
Вот так и сртроят...
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1k
Олег 2 часа назад
К шестидесяти годам, человек перестаёт воспринимать вкус половиной своих рецепторов.
К шестидесяти годам, человек перестаёт воспринимать вкус половиной своих рецепторов.
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1k
Олег 2 часа назад
Значит дело не в заклятие.
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7k
Andrei Олег 18 минут назад
1. А потом говорят, что раньше мороженое, "Байкал", колбаса и т.д. были вкуснее.
2. *не в заклятии
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