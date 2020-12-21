15 занимательных фактов, над которыми можно поразмыслить на досуге

Когда наша голова касается подушки, и мы пытаемся заснуть, именно в этот момент наш мозг начинает задумываться о таких вещах, о которых обычно бы и не вспомнил. Например, сколько весит облако? Может ли человек чувствовать запахи, когда он спит? В этом посте вы узнаете факты, которые возможно ответят на некоторые ваши вопросы.
Каждый раз, когда игрок тасует колоду карт, он единственный человек в истории, у которого карты в таком определённом порядке.
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Вы можете измерить градус угла, используя только собственную руку. Разведите пальцы как можно шире и положите ладонь на поверхность того угла, который вы хотите измерить. Мизинец должен лежать на нижней стороне и представляет собой 0 градусов. Угол между большим пальцем и мизинцем будет равен 90 градусов, углы между мизинцем и другими пальцами - 30, 45 и 60 градусов соответственно.
Человеческая слюна содержит естественное обезболивающее средство под названием опиорфин, которое действует в шесть раз сильнее морфина. Кроме того, опиорфин может оказывать, как успокаивающее, так и антидепрессивное действие.
Есть "запрещенные" цвета, которые наш мозг не может себе представить. Они состоят из оттенков, которые компенсируют друг друга в человеческих глазах, например, красно-зеленый или желто-синий. Если кто-то попросит вас представить себе желто-синий цвет, вы будете думать о зеленом, в то время как на самом деле есть цвет, который существует как желтый, так и синий одновременно.
К шестидесяти годам, человек перестаёт воспринимать вкус половиной своих рецепторов. Поэтому различать: солёное, кислое, сладкое и горькое, с возрастом становиться гораздо труднее.
Если у беременной женщины повреждается какой-то внутренний орган, то ребёнок посылает свои стволовые клетки в поражённое место, чтобы ускорить процесс заживления.
Каждый год девяносто восемь процентов атомов нашего организма обновляется, то есть почти на сто процентов мы становимся новыми людьми. Но к сожалению, это не даёт нам вечной молодости, так как со временем появляются ошибки в ДНК, клетки их копируют и передают по всему организму.
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Срочно в школу! Что ни предложение, то ошибка!
@Administrator Почему можно пожаловаться и заблокировать комментарий, но нельзя пожаловаться и заблокировать пост? Вы публикуете посты для широкой аудитории! Вы позиционируете себя как СМИ! Так почему вы занимаетесь распространением безграмотности? Неужели нельзя один раз нанять корректора или делать какой-то более тщательный отбор среди писак, претендующих на право называться авторами? Или бабло рулит, а на всё остальное наплевать?..
Зато кошки очень даже чувствуют. Часто будил кота кусочком колбасы у носа.
Да вот хер... практически 180, мизинец-указательный или большой-средний - 90.
"Одна сорока трех сантиметровая пицца больше, чем две пиццы по тридцать сантиметров."
Не особо намного. 1452.2 см2 против 1413,7 см2.
"Оказывается, когда мы спим, мы не чувствуем никаких запахов."
Не раз просыпался от запаха.
Либо мы с вами уникумы
2. *не в заклятии