15 занимательных фактов, над которыми можно поразмыслить на досуге

Есть "запрещенные" цвета, которые наш мозг не может себе представить. Они состоят из оттенков, которые компенсируют друг друга в человеческих глазах, например, красно-зеленый или желто-синий. Если кто-то попросит вас представить себе желто-синий цвет, вы будете думать о зеленом, в то время как на самом деле есть цвет, который существует как желтый, так и синий одновременно.