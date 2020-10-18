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10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию

10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию (11 фото)

Автор:
18 октября 2020 23:00
Сообщество : Факты
Метки: Занимательные   информация   кругозор   любопытные   расширит   факты   эрудиция   
2191
11

В мире полно любопытных и удивительных событий. В этом посте собраны лишь некоторые из них, но даже небольшая часть этой увлекательной информации, обязательно расширит ваш кругозор.

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Метки: Занимательные   информация   кругозор   любопытные   расширит   факты   эрудиция   
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7  комментариев
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18k
turyst 2 часа назад
10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию
10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию
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3k
TirAn 20 минут назад
"...хирургический инструмент для рассечения костей с помощью бензопилы...."
кривой перевод?, кривые руки?, или слишком прямые извилины в мозгу?
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647
Мистер Фикс Полчаса назад
А то, что кошки яаляются переносчиками токсоплазмоза, они не знали?
Токсоплазмоз поражает участки мозга, ответственные за чувство самосохранения.
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1k
Ertin Час назад
Комментарий к фото
10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию
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18k
turyst 2 часа назад
10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию
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7k
Александр 2 часа назад
Дичь
Дичь
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