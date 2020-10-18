10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию

Запрет заводить собак был введен в Исландии в 1924 году, после того, как были найдены собаки-носители эхинококкоза (ленточного червя). Этот тип паразитов особенно опасен, потому что он может вызвать серьезные кишечные инфекции и даже слепоту. В 1984 году запрет был снят, но 60 лет спустя кошки все еще являются любимым домашним животным в стране.