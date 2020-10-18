10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию

В мире полно любопытных и удивительных событий. В этом посте собраны лишь некоторые из них, но даже небольшая часть этой увлекательной информации, обязательно расширит ваш кругозор.
В 1807 году Наполеон решил отпраздновать подписание Тильзитского мирного договора - императорской охотой. Организатор мероприятия получил заказ на покупку диких кроликов. Охота должна была стать развлечением для двора, но животные повели себя очень странно. Когда раздался рог, возвещающий о начале события, маленькие существа образовали большой серый шар и вместо того, чтобы убежать, напали на человека с ружьем. Потом произошла странная вещь: император испугался и убежал.
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В мире насчитывается около 40 000 видов пауков, которые питаются насекомыми и другими живыми существами. Но в Центральной Америке нашли пауков - вегетарианцев, разновидность которых называют Багира Киплинга. Это первый известный вид, который питается исключительно растениями.
Трискайдекафобия - боязнь числа 13, или её разновидность, параскаведекатриафобия - то же чувство , но они касаются пятницы 13. Это слово было введено доктором Дональдом Досси, основателем Центра управления стрессом и Американского института фобий. Он сказал своим пациентам, что, когда они научатся произносить это слово, они преодолеют свои страхи. Вряд ли современные специалисты одобрят этот странный метод борьбы с фобиями.
В 1830 году физиолог Бернард Хайн изобрел первый хирургический инструмент для рассечения костей с помощью бензопилы. В основном она использовалась для симфизиотомии (альтернативы кесарева сечения). Основные элементы инструмента были созданы в конце XIX века, и только в 1920 году активно использовался бензиновый двигатель.
Глазные яблоки страуса настолько велики, что в его черепе может поместиться только мозг размером с грецкий орех. Масса мозга этой птицы более чем в 2 раза меньше, чем у ее глаз.
Комиксы с самой известной уткой в мире вышли в Финляндии в 1951 году. Но в 1977 году Комитет по делам молодежи решил прекратить их распространение. После полусерьезных дебатов по этому вопросу они заявили, что этот персонаж не подходит для молодой аудитории, потому что Дональд Дак не носил штанов.
Во Франции посмертный брак является законным. Аналогичные обязательства осуществляются в Китае и Судане. С начала XX века во Франции ежегодно поступали десятки заявок на получение разрешений, и многие из них были одобрены.
Запрет заводить собак был введен в Исландии в 1924 году, после того, как были найдены собаки-носители эхинококкоза (ленточного червя). Этот тип паразитов особенно опасен, потому что он может вызвать серьезные кишечные инфекции и даже слепоту. В 1984 году запрет был снят, но 60 лет спустя кошки все еще являются любимым домашним животным в стране.
В Англии ежегодно проводится перепись лебедей Темзы. По традиции все они принадлежат монарху Великобритании. Переписчики плывут по реке на барках, и ловят лебедей. В 2009 году Елизавета II самолично наблюдала за процессом.
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