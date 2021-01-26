Ученики записали аудио беседы учителей с учениками, из которой школьники должны были сделать несколько выводов:

1. Навальный плохой,

2. Путин прекратил чеченскую войну,

3. У учеников ума нет, учителя - за Путина, и еще 10 раз будут голосовать за него, если понадобится. «Вообще денег не платили. Мать получала пенсию, давала нам на хлеб. Два года зарплаты не было. Пришёл Путин — есть зарплата. Каждый месяц регулярно выплачивается зарплата, хоть невысокая, но стабильная», - рассказывает преподаватель.

Прогульщикам линейки пришлось писать объяснительные, а интернет-пользователи порассуждали о современном процессе школьного образования и воспитания.