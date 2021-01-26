"Вам проще мозги Навальным зас***ь": учителя отчитали школьников за пропуск патриотической линейкиЧтобы школьники и студенты не ходили на митинг в защиту Навального, по всей стране в выходной день для них были придуманы внеклассные занятия и даже уроки. А вслед за этим в кубанских школах...