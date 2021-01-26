Чтобы школьники и студенты не ходили на митинг в защиту Навального, по всей стране в выходной день для них были придуманы внеклассные занятия и даже уроки. А вслед за этим в кубанских школах провели уроки партиотического воспитания. Однако некоторые детишки решили пропустить эти мероприятия, после чего были вынуждены выслушивать нотации.
25 января в школе станицы станицы Махошевской на Кубани была проведена партиотическая линейка. Несколько учеников мероприятие прогуляли, оставшись в классе, за что и поплатились. Преподаватели устроили им разнос на повышенных тонах: учительница музыки Марина Новикова и учительница математики Татьяна Бутова обвинила детей в поддержке Навального, который "все заграницу продал".
Ученики записали аудио беседы учителей с учениками, из которой школьники должны были сделать несколько выводов:
1. Навальный плохой,
2. Путин прекратил чеченскую войну,
3. У учеников ума нет, учителя - за Путина, и еще 10 раз будут голосовать за него, если понадобится. «Вообще денег не платили. Мать получала пенсию, давала нам на хлеб. Два года зарплаты не было. Пришёл Путин — есть зарплата. Каждый месяц регулярно выплачивается зарплата, хоть невысокая, но стабильная», - рассказывает преподаватель.
Прогульщикам линейки пришлось писать объяснительные, а интернет-пользователи порассуждали о современном процессе школьного образования и воспитания.
1. Навальный плохой,
2. Путин прекратил чеченскую войну,
3. У учеников ума нет, учителя - за Путина, и еще 10 раз будут голосовать за него, если понадобится. «Вообще денег не платили. Мать получала пенсию, давала нам на хлеб. Два года зарплаты не было. Пришёл Путин — есть зарплата. Каждый месяц регулярно выплачивается зарплата, хоть невысокая, но стабильная», - рассказывает преподаватель.
Прогульщикам линейки пришлось писать объяснительные, а интернет-пользователи порассуждали о современном процессе школьного образования и воспитания.
Раньше они препопадавали предметы хорошо и мы получали знания, сейчас от них только "патриотическое" воспитание, детей учат родители с помощью репетиторов...— Мамаева Ольга (@olmamaeva2) January 26, 2021
Там ещё был один грандиозный ответ на вопрос «почему у путина и чиновников дворцы». Ответ: «Почему? А ты спроси почему!». То есть у этих дур самих нет ответа— Майя (@Masena1006) January 26, 2021
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Именно так.
И я это пережил и когда зарплату ни...уя не платили матери и продукты по купонам и километровые очереди за жрачкой.
И это мне на...уй не надо повторять.
И малолетним дурням, которые живут на шее у родителей и тяжелее х...у...я ничего в руках не держали, стоит подумать, прежде чем рожать всякие сраные революции!
Минус!!!
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не так пишется, правильно - малолетний талпаёп...
ЗА*БАЛИ вы уже со своим Навальным, я его уже просто ненавижу как Дом-2!
Афтор пидо.раст!Почему,а потому, что вся страна об этом говорит и вся Кубань!
Как обычно у навальнят-это плохо,потому что мне не нравится.
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- Ваш Моня плохо пахнет, Моню нужно мыть.
- Моню не нужно нюхать, Моню нужно учить.
Гы-гы.
Такое уже было 115 лет назад.
Кровавое воскресенье.
Поп Гапон.
Я послал
И ничего.
Школу сам бросил. Мусор это