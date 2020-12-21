Дракон и молодильные яблоки

— Сад? Какой са… А-а, ещё один, — насупился дракон.

— Ну что, по-хорошему яблоки отдашь или…

— рыцарь не договорил, но показал меч в ножнах.

— Слушай, я тебе честно говорю — нет тут никаких молодильных яблок…

— Ну да, конечно, — не поверил рыцарь и снова потянулся к мечу.

— А впрочем, как знаешь, — фыркнул дракон и отошёл в сторону. — Найдёшь молодильные яблоки — забирай.

- Вот это другой разговор! — приободрился рыцарь и достал из-за плеча свёрнутый мешок. — Посмотрим. Он подошёл к ближайшей яблоне, сорвал плод, потёр о рукав. Нахмурился. — Ну ты бы хоть подсказку какую дал?

— Я? — вскинулся дракон. — Я что ли автор того трактата, из-за которого вы сюда шастаете? Откуда я знаю, что этот дурак там написал.

— Он не дурак! Он Леворий Храбрый, великий рыцарь, между прочим.

— Знаешь, в некоторых делах я бы больше доверял кому-нибудь с прозвищем не «храбрый», а «мудрый».

Рыцарь поморщился: — Ну ладно, сорву каждого по одному, пусть сама разбирается.

— Кто — сама? — полюбопытствовал дракон.

— Да принцесса. Говорит, что старая, пока не помолодеет, замуж не пойдёт.

— А сколько ей?

— Двадцать.

Дракон сочувственно вздохнул.

Рыцарь ответил тем же и продолжил собирать яблоки.

Когда яблони почти закончились, дракон вдруг встрепенулся: — Слушай, а если она помолодеет слишком сильно? Лет на десять.

— Подожду, — буркнул рыцарь.

— А тебе самому сколько тогда будет?

Рыцарь остановился и испуганно глянул на дракона.

— Точно! А ты дело говоришь. Надо и себе взять, — сказал он и пошёл с мешком по второму кругу.

Дракон следил за ним взглядом и иногда комментировал: — Вот этих побольше возьми, они вкусные… А те червивые, выбирай осторожно… Не созрели ещё… А это вообще груши!

Рыцарь кивал.

Под конец с сомнением оглядел дерево на отшибе.

— Уж не молодильные ли яблоки? Больно необычные.

— Это айва, — мрачно пояснил дракон, но по лицу рыцаря понял, что не переубедил. — Ладно, бери, на варенье сгодится.

— Вот и славно! — рыцарь похлопал по туго набитому мешку. — Ух, заживём! И тебе спасибо, что не мешал и советами помогал.

— Да где я помогал? — дракон фыркнул языком пламени. — Я же пытался сказать, что нет тут молодильных яблок, а ты…

Рыцарь отмахнулся и направился к своему скакуну. Конь даже не дрогнул, когда на него навьючили мешок яблок, и бодро порысил в обратный путь.

— Не знаю, как там насчёт помолодеть, но здоровее может и станут, на яблочках-то, — задумчиво пробормотал дракон, глядя вслед рыцарю.

— Кстати, и мне не помешает. Он зевнул и побрёл между стволами яблонь на другой конец сада — к заросшим бурьяном грядкам.

— Вот так и бывает — один, не разобравшись в вопросе, напишет, а другие подхватят, и полетела молва. И кому от этого хорошо? — покачал головой дракон и выдернул из земли молодильную редиску.

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