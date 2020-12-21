Дракон и молодильные яблоки

Рыцарь сверился с картой, хмыкнул.
— Понапишут… Не все ж грамоте обучены.
Он прищурился и по слогам прочитал:
— Дра-ко-ний сад…
Огляделся.
— Сад вижу. Дракона не вижу. Ну-ка… Драко-о-он!
Неподалёку взметнулась листва.
— Что? Где? — заморгал дракон.
— Дракона вижу, — удовлетворённо отметил рыцарь. — Значит, сад тот.
— Понапишут… Не все ж грамоте обучены.
Он прищурился и по слогам прочитал:
— Дра-ко-ний сад…
Огляделся.
— Сад вижу. Дракона не вижу. Ну-ка… Драко-о-он!
Неподалёку взметнулась листва.
— Что? Где? — заморгал дракон.
— Дракона вижу, — удовлетворённо отметил рыцарь. — Значит, сад тот.
— Сад? Какой са… А-а, ещё один, — насупился дракон.
— Ну что, по-хорошему яблоки отдашь или…
— рыцарь не договорил, но показал меч в ножнах.
— Слушай, я тебе честно говорю — нет тут никаких молодильных яблок…
— Ну да, конечно, — не поверил рыцарь и снова потянулся к мечу.
— А впрочем, как знаешь, — фыркнул дракон и отошёл в сторону. — Найдёшь молодильные яблоки — забирай.
- Вот это другой разговор! — приободрился рыцарь и достал из-за плеча свёрнутый мешок. — Посмотрим. Он подошёл к ближайшей яблоне, сорвал плод, потёр о рукав. Нахмурился. — Ну ты бы хоть подсказку какую дал?
— Я? — вскинулся дракон. — Я что ли автор того трактата, из-за которого вы сюда шастаете? Откуда я знаю, что этот дурак там написал.
— Он не дурак! Он Леворий Храбрый, великий рыцарь, между прочим.
— Знаешь, в некоторых делах я бы больше доверял кому-нибудь с прозвищем не «храбрый», а «мудрый».
Рыцарь поморщился: — Ну ладно, сорву каждого по одному, пусть сама разбирается.
— Кто — сама? — полюбопытствовал дракон.
— Да принцесса. Говорит, что старая, пока не помолодеет, замуж не пойдёт.
— А сколько ей?
— Двадцать.
Дракон сочувственно вздохнул.
Рыцарь ответил тем же и продолжил собирать яблоки.
Когда яблони почти закончились, дракон вдруг встрепенулся: — Слушай, а если она помолодеет слишком сильно? Лет на десять.
— Подожду, — буркнул рыцарь.
— А тебе самому сколько тогда будет?
Рыцарь остановился и испуганно глянул на дракона.
— Точно! А ты дело говоришь. Надо и себе взять, — сказал он и пошёл с мешком по второму кругу.
Дракон следил за ним взглядом и иногда комментировал: — Вот этих побольше возьми, они вкусные… А те червивые, выбирай осторожно… Не созрели ещё… А это вообще груши!
Рыцарь кивал.
Под конец с сомнением оглядел дерево на отшибе.
— Уж не молодильные ли яблоки? Больно необычные.
— Это айва, — мрачно пояснил дракон, но по лицу рыцаря понял, что не переубедил. — Ладно, бери, на варенье сгодится.
— Вот и славно! — рыцарь похлопал по туго набитому мешку. — Ух, заживём! И тебе спасибо, что не мешал и советами помогал.
— Да где я помогал? — дракон фыркнул языком пламени. — Я же пытался сказать, что нет тут молодильных яблок, а ты…
Рыцарь отмахнулся и направился к своему скакуну. Конь даже не дрогнул, когда на него навьючили мешок яблок, и бодро порысил в обратный путь.
— Не знаю, как там насчёт помолодеть, но здоровее может и станут, на яблочках-то, — задумчиво пробормотал дракон, глядя вслед рыцарю.
— Кстати, и мне не помешает. Он зевнул и побрёл между стволами яблонь на другой конец сада — к заросшим бурьяном грядкам.
— Вот так и бывает — один, не разобравшись в вопросе, напишет, а другие подхватят, и полетела молва. И кому от этого хорошо? — покачал головой дракон и выдернул из земли молодильную редиску.
© Orixenus
— Ну что, по-хорошему яблоки отдашь или…
— рыцарь не договорил, но показал меч в ножнах.
— Слушай, я тебе честно говорю — нет тут никаких молодильных яблок…
— Ну да, конечно, — не поверил рыцарь и снова потянулся к мечу.
— А впрочем, как знаешь, — фыркнул дракон и отошёл в сторону. — Найдёшь молодильные яблоки — забирай.
- Вот это другой разговор! — приободрился рыцарь и достал из-за плеча свёрнутый мешок. — Посмотрим. Он подошёл к ближайшей яблоне, сорвал плод, потёр о рукав. Нахмурился. — Ну ты бы хоть подсказку какую дал?
— Я? — вскинулся дракон. — Я что ли автор того трактата, из-за которого вы сюда шастаете? Откуда я знаю, что этот дурак там написал.
— Он не дурак! Он Леворий Храбрый, великий рыцарь, между прочим.
— Знаешь, в некоторых делах я бы больше доверял кому-нибудь с прозвищем не «храбрый», а «мудрый».
Рыцарь поморщился: — Ну ладно, сорву каждого по одному, пусть сама разбирается.
— Кто — сама? — полюбопытствовал дракон.
— Да принцесса. Говорит, что старая, пока не помолодеет, замуж не пойдёт.
— А сколько ей?
— Двадцать.
Дракон сочувственно вздохнул.
Рыцарь ответил тем же и продолжил собирать яблоки.
Когда яблони почти закончились, дракон вдруг встрепенулся: — Слушай, а если она помолодеет слишком сильно? Лет на десять.
— Подожду, — буркнул рыцарь.
— А тебе самому сколько тогда будет?
Рыцарь остановился и испуганно глянул на дракона.
— Точно! А ты дело говоришь. Надо и себе взять, — сказал он и пошёл с мешком по второму кругу.
Дракон следил за ним взглядом и иногда комментировал: — Вот этих побольше возьми, они вкусные… А те червивые, выбирай осторожно… Не созрели ещё… А это вообще груши!
Рыцарь кивал.
Под конец с сомнением оглядел дерево на отшибе.
— Уж не молодильные ли яблоки? Больно необычные.
— Это айва, — мрачно пояснил дракон, но по лицу рыцаря понял, что не переубедил. — Ладно, бери, на варенье сгодится.
— Вот и славно! — рыцарь похлопал по туго набитому мешку. — Ух, заживём! И тебе спасибо, что не мешал и советами помогал.
— Да где я помогал? — дракон фыркнул языком пламени. — Я же пытался сказать, что нет тут молодильных яблок, а ты…
Рыцарь отмахнулся и направился к своему скакуну. Конь даже не дрогнул, когда на него навьючили мешок яблок, и бодро порысил в обратный путь.
— Не знаю, как там насчёт помолодеть, но здоровее может и станут, на яблочках-то, — задумчиво пробормотал дракон, глядя вслед рыцарю.
— Кстати, и мне не помешает. Он зевнул и побрёл между стволами яблонь на другой конец сада — к заросшим бурьяном грядкам.
— Вот так и бывает — один, не разобравшись в вопросе, напишет, а другие подхватят, и полетела молва. И кому от этого хорошо? — покачал головой дракон и выдернул из земли молодильную редиску.
© Orixenus
Авторский пост
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