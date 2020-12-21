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Дракон и молодильные яблоки

Дракон и молодильные яблоки (2 фото)

Автор:
21 декабря 2020 17:59
Метки: молодильные яблоки   рыцарь и дракон   сказка   юмор   
595
2
Рыцарь сверился с картой, хмыкнул.
— Понапишут… Не все ж грамоте обучены.
Он прищурился и по слогам прочитал:
— Дра-ко-ний сад…
Огляделся.
— Сад вижу. Дракона не вижу. Ну-ка… Драко-о-он!
Неподалёку взметнулась листва.
— Что? Где? — заморгал дракон.
— Дракона вижу, — удовлетворённо отметил рыцарь. — Значит, сад тот.

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Метки: молодильные яблоки   рыцарь и дракон   сказка   юмор   
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6  комментариев
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CHYCMYMPUK 3 часа назад
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Dwarf61 2 часа назад
Баян. Митхун уже постил, но давно.
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Борис 2 часа назад
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sumrаknn 3 часа назад
Пестня "Молодильные яблоки"
Ссылка youtu.be
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Агасфер 3 часа назад
Слегка напомнило Красную Пашечку покойного Сан Саныча
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Мефодий 3 часа назад
про пионеров,добывающих кумыс... вечная тема))))
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Николай Николаенко

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