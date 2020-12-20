Когда у девушки отличное чувство юмора

Предлагаю для вас забавные анкеты девушек, которые рассмешили соцсети своими шутками.
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Нахрена она фоткается в кресле своего начальника?
Что, бл.ять у нее с ногтями?
ты прав,
посередине полоса широкая,
но звездочки маленькие меня смутили...
а ,все же ,что с ногтями?