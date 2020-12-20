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Когда у девушки отличное чувство юмора

Когда у девушки отличное чувство юмора (16 фото)

Автор:
20 декабря 2020 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   забавно   подборка   прикол   сайт знакомств   фото   юмор   
10262
16
Предлагаю для вас забавные анкеты девушек, которые рассмешили соцсети своими шутками.
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Метки: девушки   забавно   подборка   прикол   сайт знакомств   фото   юмор   
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26  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Когда у девушки отличное чувство юмора
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361k
Алексей Час назад
шансы 1/4
шансы 1/4
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3k
livaneth Алексей 2 минуты назад
Та, которая в очках. Шанс 100%
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14k
Ego sum qui sum Час назад
чувство юмора для девушки это +100500 к притягательности
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18k
сёмик патрик 2 часа назад
Когда у девушки отличное чувство юмора
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26k
Teodor 2 часа назад
Вот за это и люблю Фишки - за минуту глянул все самое прикольное с Тиндера и хорош...
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2k
cascha68 2 часа назад
ля...а я думал ей специально черепушку под горизонт стесали...мол смотрите, как ровно, а ей хоть бы хны

ля...а я думал ей специально черепушку под горизонт стесали...мол смотрите, как ровно, а ей хоть бы хны
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10k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Это для любителей очень экстремальных развлечений.
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3k
lexa 3 часа назад
где петух то , на фото 2 курицы!
где петух то , на фото 2 курицы!
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937
Олег Шишкин 3 часа назад
30% анкет на сайтах знакомств это обычные просттки, клиентов ищут. Хотя остальные 70% тоже за себя сами не платят при встречи.
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937
Олег Шишкин 3 часа назад
Девушки? А они точно девушки? Или у каждой уже писька порванная?
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26k
Aleks 3 часа назад
2 вопроса:
Нахрена она фоткается в кресле своего начальника?
Что, бл.ять у нее с ногтями?
2 вопроса: Нахрена она фоткается в кресле своего начальника? Что, бл.ять у нее с ногтями?
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26k
Teodor fau36 2 часа назад
На кресле китель подполковника, присмотрись - два просвета...
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50k
Андрей Маламут Уральский 2 часа назад
Это ладно, а как она жопу вытирает?!
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17k
kamanch Hornet 2 часа назад
глазами
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1k
fau36 Teodor 2 часа назад
да,
ты прав,
посередине полоса широкая,
но звездочки маленькие меня смутили...

а ,все же ,что с ногтями?
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26k
Teodor fau36 2 часа назад
А черт ее знает... Может конкретно перед съемкой какие-нить накладки приклеила? Типа, тигренку пишет и сама... тигрица.
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8k
Алексей 3 часа назад
Когда у девушки отличное чувство юмора
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166
Я тебя вижу!!! 4 часа назад
Это сборник маразмов?
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2k
Kons Я тебя вижу!!! 3 часа назад
Это реклама тиндера, в который раз уже
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2k
Михалыч Я тебя вижу!!! 3 часа назад
Это реклама, большая половина этих девок выдумана администрацией этого говнотиндера для продвижения этого ресурса в соцсетях под видом прикола. Здесь маразм собран, но основной посыл: у нас полно голодных девок.
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babsbaberley Михалыч 3 часа назад
Такие девки для этого и знакомятся, чтоб пожрать нахаляву и срулить тут же.
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