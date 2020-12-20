Голлум с глазами печального котика спел в музыкальном клипе

Ян Джеймс Уолтерс, школьный учитель истории и естествознания из Окленда, США, уже много лет развлекается сочинением музыкальных пародий. Перепевает он их всегда голосом Голлума, персонажа из "Властелина колец", ну и смысл текста немного меняет, соответственно. На этот раз Уолтерс превзошел сам себя: он опубликовал анимационную пародию на известный клип Шинейд О'Коннор, в которой в очередной раз признался в любви к "своей прелести".
Композиция "Nothing Compares 2 U" (сочинил ее, кстати, легендарный Принс), визитная карточка Шинейд О'Коннор, подошла как нельзя лучше. Ведь в тексте говорится о расставании с самой большой любовью и о страстных мечтах ее вернуть. Все как у Голлума с кольцом Всевластия!
В его изложении песня звучит примерно так:
Не можем перестать плакать
Скажи мне, прелесть, где мы ошиблись
Мы можем душить каждого хоббита, которого встретим
Но они только напоминают нам о тебе
Не можем перестать плакать
Скажи мне, прелесть, где мы ошиблись
Мы можем душить каждого хоббита, которого встретим
Но они только напоминают нам о тебе
Нас пытал темный властелин
Но угадай, что мы ему сказали
Угадай, что мы сказали ему, прелесть,
Мы кричали "Шир" и "Бэггинс"
Но угадай, что мы ему сказали
Угадай, что мы сказали ему, прелесть,
Мы кричали "Шир" и "Бэггинс"
Затем мы плакали, ругались и булькали
Как мы умеем, но он дурак
Потому что ничто не сравнится, ничто не сравнится
С тобой, моя прелесть
Как мы умеем, но он дурак
Потому что ничто не сравнится, ничто не сравнится
С тобой, моя прелесть
В отличие от своих предыдущих музыкальных видео, на этот раз Ян Уолтерс выпустил клип в соавторстве с аниматором Крисом Уме.
Тот использовал технологию дипфейка, чтобы Голлум фактически имитировал оригинальный музыкальный клип Шинейд О’Коннор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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в чём его легендарность то?