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Голлум с глазами печального котика спел в музыкальном клипе

Голлум с глазами печального котика спел в музыкальном клипе (5 фото + 2 видео)

Автор:
20 декабря 2020 14:42
Сообщество : Юмор
Метки: Шинед О Коннор   видеоклип   властелин колец   голлум   моя прелесть   музыка   пародия   юмор   
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Ян Джеймс Уолтерс, школьный учитель истории и естествознания из Окленда, США, уже много лет развлекается сочинением музыкальных пародий. Перепевает он их всегда голосом Голлума, персонажа из "Властелина колец", ну и смысл текста немного меняет, соответственно. На этот раз Уолтерс превзошел сам себя: он опубликовал анимационную пародию на известный клип Шинейд О'Коннор, в которой в очередной раз признался в любви к "своей прелести".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шинед О Коннор   видеоклип   властелин колец   голлум   моя прелесть   музыка   пародия   юмор   
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Головасыр коричнештанник Час назад
"легендарный Принс"

в чём его легендарность то?
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3.6o6pa Головасыр коричнештанник Час назад
Юрий Лоза, перелогиньтесь.
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