30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях финнов

Каждая нация в мире имеет свою собственную культуру, традиции, "характер" и свои причуды, о которых интересно узнать. А что вы знаете об особенностях жителей Финляндии? В сети даже есть целое сообщество "Очень финские проблемы" (Very Finnish Problems), где публикуют мемы о повседневной жизни финнов. И это очень забавно!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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