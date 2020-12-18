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30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях финнов

30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях финнов (31 фото)

Автор:
18 декабря 2020 17:16
Сообщество : Юмор
Метки: мемы   мир   подборка   разные страны   страны   финляндия   финны   юмор   
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Каждая нация в мире имеет свою собственную культуру, традиции, "характер" и свои причуды, о которых интересно узнать. А что вы знаете об особенностях жителей Финляндии? В сети даже есть целое сообщество "Очень финские проблемы" (Very Finnish Problems), где публикуют мемы о повседневной жизни финнов. И это очень забавно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мемы   мир   подборка   разные страны   страны   финляндия   финны   юмор   
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2k
Hallo FreeSpace 41 минуту назад
клевая страна
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5k
Дельфин Красивый 17 минут назад
Финляндия классная!
Финляндия классная!
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25k
Fat Lynx 21 минуту назад
Я учился с финнами... вся эта грусть и сдержанность до первой стопки, а потом финны превращаются в обычных русских.
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