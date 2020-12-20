"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором

Перед вами подборка самой настоящей жести. Высмеивание смерти, болезней и прочих запретных для многих тем - все это относится к черному юмору. Пристегнитесь и уберите от экранов особо впечатлительных - мы начинаем!

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1. Такая она - шутка-минутка 0 Источник:

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2. На этом фото прекрасно все 0 Источник:

3. Без темы коронавируса не обошлось и в этом посте 0 Источник:

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5. Когда у тебя положительный тест на COVID-19 и ты просто ненавидишь своих соседей 0 Источник:

6. Да, этот год хочется поскорее закончить 0 Источник:

7. Немного тюремной романтики 0 Источник:

8. В ваших глазах тоже на мгновение почернело? 0 Источник:

9. Автомобилисты, вопрос к вам 0 Источник:

10. И смех и грех 0 Источник:

11. В погоне за трафиком, современные журналисты часто переходят все границы 0 Источник:

12. Несколько шуток за 300 0 Источник:

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15. Этот предмет преследует нас просто везде 0 Источник:

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17. Сильные и независимые, жиза? 0 Источник:

18. Немного кладбищенского юмора 0 Источник: