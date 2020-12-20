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"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором

"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором (20 фото)

Автор:
20 декабря 2020 14:39
Сообщество : Юмор
Метки: болезнь   насилие   прикол   смерть   смех   черный юмор   юмор   
3676
20
Перед вами подборка самой настоящей жести. Высмеивание смерти, болезней и прочих запретных для многих тем - все это относится к черному юмору. Пристегнитесь и уберите от экранов особо впечатлительных - мы начинаем!
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Метки: болезнь   насилие   прикол   смерть   смех   черный юмор   юмор   
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8  комментариев
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4k
Diesel Час назад
Попытался придумать продолжение истории - не смог! История вполне себе законченная. Точнее конченная какая-то история...
Попытался придумать продолжение истории - не смог! История вполне себе законченная. Точнее конченная какая-то история...
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12k
Роберт Шекли Diesel Час назад
Но есть и хорошая новость: я стал чувствовать запахи
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1k
Аркадий 4 минуты назад
Про трусики сестры бомба!
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25k
Антон 36 минут назад
Давай исчо!
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7k
Uron 44 минуты назад
Так, а если их и щаз нет?

Так, а если их и щаз нет?
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30k
Опаньки Uron Полчаса назад
для данной ситуации и есть игрушки из Магнита
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3k
Дарвин и аморальная премия 44 минуты назад
"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором
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