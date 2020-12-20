"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором

Перед вами подборка самой настоящей жести. Высмеивание смерти, болезней и прочих запретных для многих тем - все это относится к черному юмору. Пристегнитесь и уберите от экранов особо впечатлительных - мы начинаем!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Ребята, вы чего так жестко шутите?
- Жестче поста о черном юморе на Фишках еще не было
- Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
- Минутка специфического юмора. Не для всех
- Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...