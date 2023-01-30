Выжить на 100 рублей: рецепты бюджетных блюд, когда до зарплаты ещё далеко

У всех в жизни бывают периоды, когда в кармане остались последние деньги, а до зарплаты еще далеко. Вконтакте есть сообщество "Выжить на сотку", где люди делятся реальными рецептами очень бюджетных блюд. Особенно актуально после январских праздников.