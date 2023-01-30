Выжить на 100 рублей: рецепты бюджетных блюд, когда до зарплаты ещё далеко

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У всех в жизни бывают периоды, когда в кармане остались последние деньги, а до зарплаты еще далеко. Вконтакте есть сообщество "Выжить на сотку", где люди делятся реальными рецептами очень бюджетных блюд. Особенно актуально после январских праздников.
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А у вас были подобные случаи, когда еду готовили буквально из того, что осталось?
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Большая кастрюля, литра 4-5 воды, кипятим с 2-3 бульонными кубиками (у нас были куриные Магги, как сейчас помню), кидаем туда 5-6 штук порезанных картофелин. Пока картофель варится, делаем зажарку из лука и морковки и режем замороженные пельмени на пластинки (пачка 0,5 кг). Когда картофель почти готов, засыпаем в кастрюлю зажарку и порезанные пельмени, кладем лавровый листик, сушеную зелень, если есть чеснок. Через 10 минут суп с лапшой готов. Это порезанные на ломтики пельмени превращаются в лапшу и небольшие кусочки мяса.
Себестоимость тогда не считали, сколько что стоило более 30 лет назад, я уже не помню, на нам троим хватало этой кастрюли супа на 3 дня.
Не получается если не использовать то, что есть. Масло стоит минимум рублей 90. А если учитывать что оно есть и есть соль с перцем, то много чего могу напридумывать.
Конечно кроме безумия как в письме, так и в рецепте с кубиком Магги, хлебом и водой. Там можно долго питаться на сто рублей.
Ведь и кефир по 100 гр, или мука по 150 гр. не продается. Просто посчитана себестоимость блюда, а не то, как вы со 100 рублями в кармане пошли в супермаркет за покупками.
По большому счету, практически всегда и у всех (за редким исключением) есть какие-то запасы круп, макарон, муки, специй, овощей, каких-то домашних заготовок. У подавляющего большинства найдется в холодильнике или кухонном шкафчике банка прошлогоднего варенья или меда.
Так, что, не всё так прямолинейно и буквально.