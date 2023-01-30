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Выжить на 100 рублей: рецепты бюджетных блюд, когда до зарплаты ещё далеко

Выжить на 100 рублей: рецепты бюджетных блюд, когда до зарплаты ещё далеко

Автор:
30 января 2023 14:02
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Прикол   бюджетно   выжить до зарплаты   выжить на 100 рублей   рецепты   фото   
1077
16

У всех в жизни бывают периоды, когда в кармане остались последние деньги, а до зарплаты еще далеко. Вконтакте есть сообщество "Выжить на сотку", где люди делятся реальными рецептами очень бюджетных блюд. Особенно актуально после январских праздников.

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А у вас были подобные случаи, когда еду готовили буквально из того, что осталось?

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Метки: Еда   Прикол   бюджетно   выжить до зарплаты   выжить на 100 рублей   рецепты   фото   
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8  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 15 минут назад
В студенческие времена готовили вкуснейший суп из замороженных пельменей. Во всяком случае тогда он казался очень вкусным.
Большая кастрюля, литра 4-5 воды, кипятим с 2-3 бульонными кубиками (у нас были куриные Магги, как сейчас помню), кидаем туда 5-6 штук порезанных картофелин. Пока картофель варится, делаем зажарку из лука и морковки и режем замороженные пельмени на пластинки (пачка 0,5 кг). Когда картофель почти готов, засыпаем в кастрюлю зажарку и порезанные пельмени, кладем лавровый листик, сушеную зелень, если есть чеснок. Через 10 минут суп с лапшой готов. Это порезанные на ломтики пельмени превращаются в лапшу и небольшие кусочки мяса.
Себестоимость тогда не считали, сколько что стоило более 30 лет назад, я уже не помню, на нам троим хватало этой кастрюли супа на 3 дня.
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233
Николай Пауков Минуту назад
Ну вот прям на сотку чтобы...
Не получается если не использовать то, что есть. Масло стоит минимум рублей 90. А если учитывать что оно есть и есть соль с перцем, то много чего могу напридумывать.
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2k
Алекс Чебурашкин 4 минуты назад
по чеку вроде 27.01.23 но где такие цены на творог и тд. Что за город такой хороший) правильно я прочитал город Мурино? в Москве батон белого 40руб)
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10k
Shtoppi 7 минут назад
А где "Доширак" с майонезом? По моему бюджетнее некуда ))))))
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10k
Б.Касторский 37 минут назад
Основной рецепт: купите что-то на сто рублей, остальное возьмите в холодильнике?
Конечно кроме безумия как в письме, так и в рецепте с кубиком Магги, хлебом и водой. Там можно долго питаться на сто рублей.
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233
Николай Пауков Жирный бот 6 минут назад
Фарш "по акции" или какойнить "Первым делом", "Магнит" или продукт любой торговой сети - рублей 139. У нее ушло 100 грамм. Это 37,7 рублей.
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