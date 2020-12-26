Онегин заговорит на бамбара: обнаружен не читавший Пушкина народ

Студентка из далекого африканского государства, приехавшая учиться в Пензу, влюбилась в русскую классику. И задумала познакомить свой народ с Пушкинской "нетленкой" - перевести на язык соотечественников роман "Евгений Онегин".
Амината Сиссоко приехала на учебу в России из Мали. Студентка филфака Пензенского госуниверситета так увлеклась нашим языком и культурой, что недавно взяла "серебро" на международной олимпиаде по русскому языку вреди иностранных студентов.
О его звучании она отзывается так: "Когда русские говорят - они будто песню поют. Знаете, на что это похоже? Как будто что-то очень вкусное кушают и одновременно поют".
О его звучании она отзывается так: "Когда русские говорят - они будто песню поют. Знаете, на что это похоже? Как будто что-то очень вкусное кушают и одновременно поют".
"Я просто влюбилась в строки Пушкина "Я вас любил, любовь еще, быть может..." - рассказывает девушка. Она захотела познакомить с этим стихотворением свою маму и отправила ей видеозапись того, как читает шедевр вслух. Но мама, конечно же, ничего не поняла. Амината перевела для нее пушкинские строки на родной язык - бамбара. Мама сказала, что это невероятно красивое стихотворение...
Тогда Амината задумалась о том, чтобы познакомить с творчеством русских писателей всё население своей страны Мали, где и проживает большая часть африканского народа бамбара. На его языке говорят еще в Гамбии, Гвинее, Кот-д`Ивуаре и Мавритании.
Тогда Амината задумалась о том, чтобы познакомить с творчеством русских писателей всё население своей страны Мали, где и проживает большая часть африканского народа бамбара. На его языке говорят еще в Гамбии, Гвинее, Кот-д`Ивуаре и Мавритании.
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За время учебы на филфаке Амината полюбила русскую литературу, а особенно творчество Александра Сергеевича - может, его африканские корни так сказываются? В первую очередь девушка решила взяться за перевод "Евгения Онегина".
Среди других любимых писателей Аминаты - Лермонтов и Толстой. Так что, вероятно, африканцев ждет еще долгое знакомство с нашими классиками.
Мали находится в западной части Африки, между Сенегалом, Мавританией и Нигером. Хотя страна и занимает третье место на Черном континенте по добыче золота, она остается одной из беднейших в мире. А еще Мали известна своим древним городом Тимбукту с его необычными храмами и мавзолеями, почитающимися в суфийской ветви ислама. Но это уже другая, и очень грустная история...
Как вы, конечно, помните, прадед Солнца русской поэзии родился в Африке. По национальности он был эфиопом, по некоторым преданиям - местной царской крови, и еще ребенком попал в рабство в Константинополь. Мальчика выкупили в подарок Петру I, и он вырос под покровительством императора, войдя в русскую историю как генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал.
Памятник Александру Сергеевичу в столице Эритреи Асмэре
А произведения его гениального правнука начали переводить на разные языки еще при жизни: в 1823 году - на немецкий, и понеслось... Сегодня стихи Александра Сергеевича Пушкина звучат на 200 с лишним языках мира, включая эсперанто. А "Евгения Онегина" пока можно прочесть на 35 иностранных языках.
И во многих странах стоят памятники Пушкину - причем, порой очень даже неожиданные.
И во многих странах стоят памятники Пушкину - причем, порой очень даже неожиданные.
В Эфиопии его называют "самым знаменитым черным поэтом в истории страны" и "национальной гордостью". И за право называться родиной пушкинского прадеда ведут нешуточные споры с соседней Эритреей. Абрам Ганнибал был выходцем из тогдашней Абиссинии, причем из местности, за которую с 1998 по 2000 год воевали эти государства...
В конце ХХ века в Эфиопии строили социализм, и в местных школах дети изучали Пушкина, а в стране были популярны переводы "Капитанской дочки", "Руслана и Людмилы" и "Медного всадника" на местный язык - амхарский. Но с тех пор и сам СССР уже канул в Лету, и молодое поколение уже интересуется чем угодно, только не творчеством поэта начала XIX века.
Тем не менее, эфиопские власти обещают открыть в центре Аддис-Абебы второй уже в городе памятник русскому поэту - пятиметровой высоты! Возможно, чтобы все-таки показать эритрейцам, кто больше любит "черного поэта" Пушкина...
Тем не менее, эфиопские власти обещают открыть в центре Аддис-Абебы второй уже в городе памятник русскому поэту - пятиметровой высоты! Возможно, чтобы все-таки показать эритрейцам, кто больше любит "черного поэта" Пушкина...
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