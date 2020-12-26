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Онегин заговорит на бамбара: обнаружен не читавший Пушкина народ

Онегин заговорит на бамбара: обнаружен не читавший Пушкина народ (9 фото)

Автор:
26 декабря 2020 18:35
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: мали   онегин   переводы   пушкин   студентки   языки   
362
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Студентка из далекого африканского государства, приехавшая учиться в Пензу, влюбилась в русскую классику. И задумала познакомить свой народ с Пушкинской "нетленкой" - перевести на язык соотечественников роман "Евгений Онегин".
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Метки: мали   онегин   переводы   пушкин   студентки   языки   
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4  комментария
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9k
ss 19 минут назад
Интересно... Поймут ли что-нибудь африканцы в строках:
"Мороз и солнце,
День чудесный..."

Или

"Вечор. Ты помнишь, вьюга злилась?
На мутном небе мгла носилась..."

Просто интересно узнать, есть ли в их языке слова "зима", "мороз", "снег", "вьюга". Не получится ли что-то типа:
"Когда, во время сезона дождей, за баобаб садилось солнце,
Со стороны пампасов пришёл злой самум и всё небо заволокло жёлтой пылью!..."
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247
Александр Поликарпов Полчаса назад
Со всеми этими раскрытиями "образа главного героя", " что хотел сказать автор" и прочими разборами "снов Веры Павловны", было привито столь яростное отвращение к классике включенной в школьную программу, что и словами не передать. После Бианки и Пришвина, разве что "Война и мир" прочитал. И то только в надежде таки найти там поручика Ржевского, кто же знал то в те годы...Хотя нет, " Му-му" еще читал.
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12k
Corvus Corax Полчаса назад
«Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо, фурабо, лорики, ёрики… Великий волшебник Гудвин вернёт домой маленькую девочку, занесённую в его страну ураганом, если она поможет трём существам добиться исполнения их самых заветных желаний, пикапу, трикапу, ботало, мотало…»
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