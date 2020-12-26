Онегин заговорит на бамбара: обнаружен не читавший Пушкина народ

"Я просто влюбилась в строки Пушкина "Я вас любил, любовь еще, быть может..." - рассказывает девушка. Она захотела познакомить с этим стихотворением свою маму и отправила ей видеозапись того, как читает шедевр вслух. Но мама, конечно же, ничего не поняла. Амината перевела для нее пушкинские строки на родной язык - бамбара. Мама сказала, что это невероятно красивое стихотворение...

Тогда Амината задумалась о том, чтобы познакомить с творчеством русских писателей всё население своей страны Мали, где и проживает большая часть африканского народа бамбара. На его языке говорят еще в Гамбии, Гвинее, Кот-д`Ивуаре и Мавритании.