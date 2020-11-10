"Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе

"Я всё думаю о Достоевском. Как может человек писать так плохо, так невероятно плохо, и так сильно на тебя воздействовать?" (из автобиографического романа "Праздник, который всегда с тобой").

А это уже говорит собеседник Хемингуэя в романе "Праздник, который всегда с тобой": "Достоевский был сукиным сыном, Хем. И лучше всего у него получились сукины дети и святые. Святые у него великолепны..."