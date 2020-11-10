"Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе

Эрнест Хэмингуэй о Достоевском
"Я всё думаю о Достоевском. Как может человек писать так плохо, так невероятно плохо, и так сильно на тебя воздействовать?" (из автобиографического романа "Праздник, который всегда с тобой").
А это уже говорит собеседник Хемингуэя в романе "Праздник, который всегда с тобой": "Достоевский был сукиным сыном, Хем. И лучше всего у него получились сукины дети и святые. Святые у него великолепны..."
Харуки Мураками о Достоевском
Герман Гессе о Пушкине
Джеймс Джойс о Пушкине
"«Капитанская дочка» — душещипательная история, которая смогла бы понравиться третьекласснику. Я считаю, что в этой вещи нет ни грана интеллекта, и не понимаю, как вы можете предпочитать Пушкина другим русским писателям, например, Толстому, который сделал почти то же самое, однако в гораздо более широком масштабе, или тому же Чехову" (из книги Артура Пауэра "Беседы с Джеймсом Джойсом").
Артур Пауэр в беседе с Джойсом заметил, что считает Пушкина лучшим русским писателем, которого надо ставить в пример всем европейским писателям и поэтам. Автор "Улисса" и "Дублинцев", покритиковав "Капитанскую дочку", отметил, что Пушкина в основном любят за стихи, а поэзию А.А. он оценивать не берётся, потому что не знает русского.
Джеймс Джойс о Толстом
Брату Станисласу в 1923 году Джойс писал: "Толстой — изумительный, великолепный писатель. Он никогда не скучен, не глуп, не утомителен, не педантичен, не театрален. Он выше других на две головы".
Томас Манн о Пушкине, Толстом, Гоголе, Достоевском, Тургеневе и Лескове
Чарльз Буковски о том, какими ему представляются Достоевский, Горький и Толстой
Цитаты из книги "Капитан ушел обедать, верховодит матросня (Дневник последних лет жизни)":
"Мой Достоевский — бородатый, тучный чувак с темно-зелеными таинственными глазами. Сперва он был слишком толст, потом не в меру тощ, потом опять поправился. Нонсенс, конечно, но мне нравится. Даже представляю Достоевского страждущим маленьких девочек. Мой Горький — пройдошливый пьянчуга. По мне, Толстой — человек, приходивший в ярость из-за пустяка".
"Знаете, сегодня я чувствую себя каким-то бестолковым. Не устаю думать о Максиме Горьком. Почему? Не знаю. Почему-то кажется, что Горький никогда не существовал. В некоторых писателей поверить еще можно. Например, в Тургенева или Д. Лоуренса. Хемингуэй для меня реален 50/50. Он и впрямь был, но на самом деле не был. Но Горький? Он же написал-таки несколько сильных вещей. До Революции. После нее его писанина потускнела".
Габриэль Гарсиа Маркес о русских писателях
Уильям Фолкнер о рассказах Чехова"Расс
Вуди Аллен о Чехове
Источник:
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ПС: - Где то было... у нас даже Колобок в конце погиб)))
если сказка со счастливым концом в ней порылся какой то автор.
Очень наглядно у Бажова в "Хозяйке..." там сразу чувствуется, какая история им придумана, какая со слов записана.