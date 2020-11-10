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"Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе

"Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе (10 фото)

Автор:
10 ноября 2020 17:41
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Горький   Мураками   Толстой   Чехов   книги   литература   писатели   пушкин   
1199
10
Какой русский роман Харуки Мураками считает идеальным, какой рассказ Толстого Джойс называл вершиной литературы, в каком классике литературы Фолкнер черпал силу, в существование какого русского писателя не мог поверить Чарльз Буковски.
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Метки: Горький   Мураками   Толстой   Чехов   книги   литература   писатели   пушкин   
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6k
dikijjim 50 минут назад
гвоздем русской поэзии было:я достаю из широких штанин...этот барабан с рупором все возможные фантазии задушил.
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2k
SSD Полчаса назад
У нас очень депрессивная литература, как по мне. У нас кто то обязательно умирает или страдает.
ПС: - Где то было... у нас даже Колобок в конце погиб)))
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26k
bgv SSD Минуту назад
все настоящие народные (любого народа) сказки заканчиваются плохо.
если сказка со счастливым концом в ней порылся какой то автор.
Очень наглядно у Бажова в "Хозяйке..." там сразу чувствуется, какая история им придумана, какая со слов записана.
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