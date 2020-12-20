Как освещали первый в мире электрифицированный мост

Литейный мост стал первым в мире мостом, освещенным с помощью электричества.



Миф о том, что Российская империя чудовищно отставала от других стран в техническом развитии, и её спасла исключительно «лампочка Ильича» в корне не верен.



На самом деле, в конце 19 века Россия была одной из лидирующих в сфере электроэнергетики держав.



Первые электростанции - тепловые электростанции постоянного тока. Из-за сложности передачи постоянного тока на большие расстояния первые небольшие электростанции обычно предназначались для обслуживания близлежащих объектов.



Многие ошибочно считают, что в самом начале электрифицировали Невский проспект. На самом деле, первым освещенным объектом был Литейный мост (в 1879 году), и вот с чем это связано.



Улицы в то время освещались газовыми и масляными фонарями. Городская управа Петербурга продала монополию по освещению нескольким частным компаниям. Образ фонарщика с лестницей, который зажигает фонари – именно из эпохи масляного и газового уличного освещения.



Литейный мост строили позже, чем заключались эти соглашения, и он не попадал под действие документов. Подрядчики, строившие мост, сразу заложили в проект дуговые лампы Яблочкова (встроенные в фонари работы архитектора Кавоса).



Освещение моста стало большим событием: горожане собирались понаблюдать, как одновременно и без чьей-либо помощи загораются сразу несколько десятков ламп.