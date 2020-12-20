Как освещали первый в мире электрифицированный мост

Мало кто знает, что самая первая электростанция России появилась в Петербурге и предназначалась для освещения Литейного моста.
Литейный мост стал первым в мире мостом, освещенным с помощью электричества.
Миф о том, что Российская империя чудовищно отставала от других стран в техническом развитии, и её спасла исключительно «лампочка Ильича» в корне не верен.
На самом деле, в конце 19 века Россия была одной из лидирующих в сфере электроэнергетики держав.
Первые электростанции - тепловые электростанции постоянного тока. Из-за сложности передачи постоянного тока на большие расстояния первые небольшие электростанции обычно предназначались для обслуживания близлежащих объектов.
Многие ошибочно считают, что в самом начале электрифицировали Невский проспект. На самом деле, первым освещенным объектом был Литейный мост (в 1879 году), и вот с чем это связано.
Улицы в то время освещались газовыми и масляными фонарями. Городская управа Петербурга продала монополию по освещению нескольким частным компаниям. Образ фонарщика с лестницей, который зажигает фонари – именно из эпохи масляного и газового уличного освещения.
Литейный мост строили позже, чем заключались эти соглашения, и он не попадал под действие документов. Подрядчики, строившие мост, сразу заложили в проект дуговые лампы Яблочкова (встроенные в фонари работы архитектора Кавоса).
Освещение моста стало большим событием: горожане собирались понаблюдать, как одновременно и без чьей-либо помощи загораются сразу несколько десятков ламп.
Миф о том, что Российская империя чудовищно отставала от других стран в техническом развитии, и её спасла исключительно «лампочка Ильича» в корне не верен.
На самом деле, в конце 19 века Россия была одной из лидирующих в сфере электроэнергетики держав.
Первые электростанции - тепловые электростанции постоянного тока. Из-за сложности передачи постоянного тока на большие расстояния первые небольшие электростанции обычно предназначались для обслуживания близлежащих объектов.
Многие ошибочно считают, что в самом начале электрифицировали Невский проспект. На самом деле, первым освещенным объектом был Литейный мост (в 1879 году), и вот с чем это связано.
Улицы в то время освещались газовыми и масляными фонарями. Городская управа Петербурга продала монополию по освещению нескольким частным компаниям. Образ фонарщика с лестницей, который зажигает фонари – именно из эпохи масляного и газового уличного освещения.
Литейный мост строили позже, чем заключались эти соглашения, и он не попадал под действие документов. Подрядчики, строившие мост, сразу заложили в проект дуговые лампы Яблочкова (встроенные в фонари работы архитектора Кавоса).
Освещение моста стало большим событием: горожане собирались понаблюдать, как одновременно и без чьей-либо помощи загораются сразу несколько десятков ламп.
Авторский пост
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Метки: история мост электричество
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а минут 30 назад по этому мосту проехал
Вообще-то этот проект от Вернера Сименса. Да-да тот самый. Великий учёный и изобретатель. Основатель фирмы Сименс. Они с компаньоном нехило поднялись на русских заказах.
Поставили тоже Телеграф в России.
Русским отделом руководил его брат Карл(вроде).
Вот же ужас.
Не то что сейчас красота - бензин отдельно, газ для отопления отдельно, электричество отдельно. Провода по тысяче км, и каждый раз на каждом этапе - потери 40-70%.
поставьте бензо\газогенератор во дворе дома - офигеете от шума, необходимости обслуживания и контроля его работы.
Эдисон пытался поставить генераторы "через квартал" - от шума и копоти американцы просто офигели.
Вы мне хотите рассказать, как тихо и комфортно в Котло-Турбинном цеху, когда агрегат в работе ?
Вы в своем уме ?
Вы рядом с приличным генератором когда-нить стояли ?
Дрожь фундаментов через пятки ощущали ?