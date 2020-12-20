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Как освещали первый в мире электрифицированный мост

Как освещали первый в мире электрифицированный мост (2 фото)

Автор:
20 декабря 2020 20:51
Метки: история   мост   электричество   
238
2
Мало кто знает, что самая первая электростанция России появилась в Петербурге и предназначалась для освещения Литейного моста.

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Метки: история   мост   электричество   
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8  комментариев
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7k
ГородДомов 3 часа назад
интересный пост . я и не знал .

а минут 30 назад по этому мосту проехал
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44k
Albert GER 2 часа назад
Мне немного обидно стало :
Вообще-то этот проект от Вернера Сименса. Да-да тот самый. Великий учёный и изобретатель. Основатель фирмы Сименс. Они с компаньоном нехило поднялись на русских заказах.
Поставили тоже Телеграф в России.
Русским отделом руководил его брат Карл(вроде).
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32k
parallax 3 часа назад
Спасибо Николе Тесле, который вопреки желанию и стараниям Эдиссона пробил дорогу переменному току. А то пришлось бы строить электростанции в подвале каждого дома.
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7k
costa parallax Час назад
Ага - представляете себе кошмар. У вас газовая сеть, с нее работает кот... тьфу электростанция, производит электричество и с минимальными потерями передает тепло в дома. На улицах практически полностью отсутствуют провода. Электрокары прямого тока внедрены практически повсеместно с зарядками напрямую от этой распределенной сети станций.
Вот же ужас.
Не то что сейчас красота - бензин отдельно, газ для отопления отдельно, электричество отдельно. Провода по тысяче км, и каждый раз на каждом этапе - потери 40-70%.
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72k
Броненосец Потелкам costa Полчаса назад
бред кошачий
поставьте бензо\газогенератор во дворе дома - офигеете от шума, необходимости обслуживания и контроля его работы.
Эдисон пытался поставить генераторы "через квартал" - от шума и копоти американцы просто офигели.
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7k
costa Броненосец Потелкам 22 минуты назад
Бред собачий - паровая турбина - когда закрыта вообще практически не производит шума. А чтоб копоти не было нужно топить правильным топливом (газом).
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72k
Броненосец Потелкам costa 13 минут назад
Я работал на Краснодарской ТЭЦ с 1993 по 1998 год
Вы мне хотите рассказать, как тихо и комфортно в Котло-Турбинном цеху, когда агрегат в работе ?
Вы в своем уме ?
Вы рядом с приличным генератором когда-нить стояли ?
Дрожь фундаментов через пятки ощущали ?
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7k
costa Броненосец Потелкам Минуту назад
Какова мощность Краснодарской ТЭЦ?
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