Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире

Как удалось выяснить журналистам, здание на многочисленных фото — охотничий домик, построенный в 1950-х годах местной охотничьей ассоциацией. Члены организации используют его, когда приезжают на необитаемый остров для охоты на тупиков и других морских птиц. Им приходится несколько дней жить в спартанских условиях, потому что на острове отсутствуют современные коммуникации.