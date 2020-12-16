Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире

Уже несколько лет в Сети периодически появляются фотографии «самого одинокого» дома в мире.
Небольшой белый домик под темной крышей — единственное здание на одном из пустынных островков архипелага Вестманнаэйяр у южного побережья Исландии.
О загадочном доме появилось множество теорий. Говорили, что это убежище эксцентричного бизнесмена на случай апокалипсиса, собственность религиозного фанатика или даже загородный домик певицы Бьорк. Но правда оказалась куда менее интересной.
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Как удалось выяснить журналистам, здание на многочисленных фото — охотничий домик, построенный в 1950-х годах местной охотничьей ассоциацией. Члены организации используют его, когда приезжают на необитаемый остров для охоты на тупиков и других морских птиц. Им приходится несколько дней жить в спартанских условиях, потому что на острове отсутствуют современные коммуникации.
Хотя конспирологи остались ни с чем, остров и домик на нем по-прежнему привлекают фотографов и любителей романтики.
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О_о глядя на эту фотку, когда она попадалась в Сети, всегда удмал, что это Фарэры..
Автор! Удаваться - это посчастливиться, счастливо устраиваться, спориться. Дело удалось, выгорело, вытанцевалось, кончилось хорошо, пошло на лад. Это значит им никак не удавалось, но вот они преодолели все трудности и им, нисмотря ни на что повезло, им посчастливилось узнать, удача повернулась к ним лицом.
А в данном случае какой-то очередной блохер подошёл к аборигену и спросил типа: "А чо это там за дом?" Всё. Там в окрестностях каждая жаба в пруду знает про этот дом. Так что корреспонденты просто узнали.
...Совсем вы русскую речь поисковеркали. Даже нюансов не ощущаете.