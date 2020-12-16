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Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире

Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире (6 фото)

Автор:
16 декабря 2020 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   история   красота   одинокий домик   природа   тайна   фото   
8157
6
Уже несколько лет в Сети периодически появляются фотографии «самого одинокого» дома в мире.
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Метки: в мире   история   красота   одинокий домик   природа   тайна   фото   
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56k
Александр Час назад
Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире
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82k
Феофан Минуту назад
Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире
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6k
Сгусток позитива 2 минуты назад
Красота
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3k
Горожанин 2 минуты назад
Охота на тупиков... - это Спарта!
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11k
Yasen_Perec 22 минуты назад
Я так понимаю воды там нет? Только привезённая.
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724
Дамир Саражаков Yasen_Perec 18 минут назад
Ну если домик поставили, то и опреснитель простенький можно сделать.
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9
Михаил Мишин 22 минуты назад
Браво!!! Большое Спасибо!!! Искренне рад!!!
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4k
Leo Sun Полчаса назад
источник мейловского перевода укажите: там побольше информации
https://www.odditycentral.com/travel/the-loneliest-house-in-the-world.htmlhttps://www.odditycentral.com/travel/the-loneliest-house-in-the-world.html
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4k
Leo Sun Полчаса назад
Сами придумали себе тайну - сами себе её раскрыли.
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455
Ярослав Гущин 40 минут назад
О,ужас! "Спартанские условия..." В тайге "охотничий домик", когда его откопать из под снега надо,медведя выгнать, а поссав отломить струю... вот спартанские условия, а тут обычный домик в почти любом садоводстве.
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17k
kamanch Ярослав Гущин 7 минут назад
забыл медведю лапу пососать
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547
neo 46 минут назад
"Им приходится несколько дней жить в спартанских условиях, потому что на острове отсутствуют современные коммуникации"
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12k
speaktr-st neo 21 минуту назад
Некоторые, приезжая ко мне в гости, удивляются, что до бани с душевой приходится через двор 20 метров идти. При том, что у меня в доме и система отопления на двух котлах (газ/пеллеты), и два толчка (септик), и газовая плита с духовкой, и вайфай и спутниковое телевидение и 5 комнат. Но вот нет у бедненького душевой в доме, и стиральная машина тоже в бане, как же я так живу, ужас просто...
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943
Горец U 56 минут назад
Эти охотники и рыболовы... По всей Земле скрадков и избушек настроили.
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10k
Денис Час назад
Ппц... помнится ещё в Фидо про этот домик обсуждения были :) А оказывается это была какая-то страшная тайна и никто не знал, что же это за домик такой :)
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221
Митхун Ч. Час назад
Непонятно, зачем клозет так далеко от дома сделали..
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63
Вот такой хреновый год Митхун Ч. 56 минут назад
Видимо, что бы по прямой отходы жизнедеятельности уходили в море, ведь яму копать в камне довольно затруднительно...
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3k
Александр Зотов Час назад
единственное здание на одном из пустынных островков архипелага Вестманнаэйяр у южного побережья Исландии
------
О_о глядя на эту фотку, когда она попадалась в Сети, всегда удмал, что это Фарэры..
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1k
valns Час назад
Ну, да, а после охоты - "кто плывет в магаз за водкой?"
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194
Сергей 2 часа назад
Тайна раскрыта на Фишках еще до рождения автора поста.
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8k
Kostick 2 часа назад
низачот. в сети больше инфы, и уж тем более картинок.
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9k
ss 2 часа назад
"Журналистам удалось выяснить"!...
Ох уж эти блохеры!
Автор! Удаваться - это посчастливиться, счастливо устраиваться, спориться. Дело удалось, выгорело, вытанцевалось, кончилось хорошо, пошло на лад. Это значит им никак не удавалось, но вот они преодолели все трудности и им, нисмотря ни на что повезло, им посчастливилось узнать, удача повернулась к ним лицом.
А в данном случае какой-то очередной блохер подошёл к аборигену и спросил типа: "А чо это там за дом?" Всё. Там в окрестностях каждая жаба в пруду знает про этот дом. Так что корреспонденты просто узнали.
...Совсем вы русскую речь поисковеркали. Даже нюансов не ощущаете.
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9k
ss Час назад
"нисмотря" - это опечатка, естественно.
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204
lowB ss 14 минут назад
"Россиянам рассказали...", "Учёные сообщают..." - пошла мода на перенос акцента с непосредственно новости на того кто что-то там сделал. Нет чтобы "Найдено лекарство...", "Новый налог..." и так далее
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556
Mazabest 2 часа назад
А что за строение слева от домика?
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11k
gavrosh Mazabest 2 часа назад
Этого пока выяснить не удалось)
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2k
DyadyaSasha Mazabest Час назад
Туалет типа "сортир" для любителей острых ощущений.
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1k
ых Mazabest 56 минут назад
Сортир.
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1k
Фрэнд DyadyaSasha 47 минут назад
А на краю сделали, чтобы там не засиживаться.
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556
Mazabest ых 10 минут назад
Далековато как-то. Если приспичит внезапно, можно не успеть)
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2k
Чиуауа 2 часа назад
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