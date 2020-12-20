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Принцессы Персии, или домашние фотомодели на фоне ковров

Принцессы Персии, или домашние фотомодели на фоне ковров (18 фото)

Автор:
20 декабря 2020 13:39
Метки: девушка   дом   ирония   квартира   ковер   красота   хрущевка   
1894
18
Героини этого поста точно знают, как создать на фото атмосферу тепла и уюта. Любители ковров, а также девушек на их фоне, данная подборка специально для вас!

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Метки: девушка   дом   ирония   квартира   ковер   красота   хрущевка   
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7  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин Полчаса назад
Да хрен с ними, с коврами!
Девчули, очень даже овер-секси.
Спасибо автору. Передзюбнул))
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Эта фотомодель не на фоне ковра,но все равно милашка
Эта фотомодель не на фоне ковра,но все равно милашка
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5k
Нестерин Сергей 8 минут назад
Милашки.
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29k
Korolev 24 минуты назад
Было совсем не сложно...
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26k
Teodor Полчаса назад
Господи, ну когда уже авторы таких подборок поймут, что им бы лучше помолчать со своими комментами..?
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8k
krivsan 49 минут назад
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