На очередном заседании Госсобрания депутат отчитал Ирину Высоких — министра предпринимательства, торговли и туризма из Якутии — за откровенный вырез. Коллеги его в этом поддержали, ведь смотреть на девушку спокойно просто нельзя. Предлагаем полюбоваться на фото министра и решить, насколько повезло её коллегам.



Но Ирина стала министром не за красивые глаза — в 2018 году глава Якутии выбрал её на пост за профессионализм