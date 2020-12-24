Ещё несколько ярких нарядов девушки-министра из Якутии, от декольте которой депутаты не смогли оторвать глаз
На очередном заседании Госсобрания депутат отчитал Ирину Высоких — министра предпринимательства, торговли и туризма из Якутии — за откровенный вырез. Коллеги его в этом поддержали, ведь смотреть на девушку спокойно просто нельзя. Предлагаем полюбоваться на фото министра и решить, насколько повезло её коллегам.
Но Ирина стала министром не за красивые глаза — в 2018 году глава Якутии выбрал её на пост за профессионализм
Но Ирина стала министром не за красивые глаза — в 2018 году глава Якутии выбрал её на пост за профессионализм
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34-летняя министр с детства привыкла решать проблемы и зарабатывать на жизнь — ей даже пришлось устроиться официанткой
В Москве она окончила Современную гуманитарную академию по специальности "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" и поступила в магистратуру РАНХиГС по российско-немецкой программе "Евроменеджмент"
Ирина всегда позиционировала себя как близкий к народу человек, который спокойно может ответить на любой вопрос в комментариях к своим публикациям
ПС: Видео, где она принимает закон - нету. )
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и не может быть - министры законы не принимают )
Тихо-молча позавидуем.
Красивая женщина.
Надеюсь, профессионал своего дела.
Ждем всплеска туризма в Якутию.
Край богатый и интересный.
читайте пост
А... Ну, я не знал, что в Якутии все туристы проходят через кабинет министра по туризму.
ничего страшного
главное - не размножайся.
Ну тогда @бало завали, кретин. Пшол нах, дефективный.
Но и глубокого выреза нет. а это второй год или три пересдачи с последующим отчислением.
Во время онлайн-совещания депутат Петр Амосов заметил, что министр предпринимательства Ирина Высоких надела откровенную одежду. Женщина попыталась отстоять своё право, но её перебил другой...