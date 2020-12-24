Чиновник из Якутии сделал замечание министру предпринимательства из-за декольте

Во время онлайн-совещания депутат Петр Амосов заметил, что министр предпринимательства Ирина Высоких надела откровенную одежду. Женщина попыталась отстоять своё право, но её перебил другой...