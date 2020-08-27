Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус

Героини этой подборки не испорчены деньгами, а в фотографиях на фоне ковров и "бабушкиной" мебели они не видят ничего стремного. Да, мужики, так осталось мало!
1. Минимум косметики и максимум естественности
2. Они частенько хвалятся своими кулинарными победами
3. Ковер в их жизни - это не экзотика
4. Они знают, что подобный интерьер - это плюс 100 к шумоизоляции
5. Фотосессии на кровати? Что такого?
6. Они уже 100500 раз доказали, что фон - это не главное
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8. Даже газовая труба им не помеха
9. Они молоды, красивы и счастливы
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11. Им тоже хочется гламура, но в их исполнении он получается максимально домашним
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14. Вот они - королевы домашних фотосессий
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