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Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус

Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус (19 фото)

Автор:
27 августа 2020 12:38
Метки: быт   девушки   ковер   красота   кровать   фотосессия   хрущевка   
998
19
Героини этой подборки не испорчены деньгами, а в фотографиях на фоне ковров и "бабушкиной" мебели они не видят ничего стремного. Да, мужики, так осталось мало!

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Метки: быт   девушки   ковер   красота   кровать   фотосессия   хрущевка   
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4  комментария
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7k
Cornho 24 минуты назад
Больше всех эта понравилась.

Больше всех эта понравилась.
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11k
робт 2 минуты назад
бабулитта затесалась

бабулитта затесалась
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−68
............ 14 минут назад
девушки хрущевки
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2k
Andy 24 минуты назад
Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус
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