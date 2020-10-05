Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами

Перед вами симпатичные девушки из российских глубинок, которые каждый день мечтают о роскошной и счатливой жизни. Да, на их страничках в соцсетях нет снимков, сдланных профессиональными фотогрфами. Пока только домашние интерьеры и ковры, но они верят в свое светлое будущее.

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1. Минимум гламура и максимум естевтенности. Такие они - девушки заМКАДья 0 Источник:

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3. Ковер - это классика старых интерьеров, поэтому он присутствует на 99,9% фото 0 Источник:

4. Эфекктно одеваться они тоже умеют 0 Источник:

5. Что-то подказывает, по позировать они учились по модным глянцевым журналам 0 Источник:

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8. Они обожают мини-юбки, а как они сочетаются с коврами... 0 Источник:

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10. Леопардовые образы - это отдельная тема 0 Источник:

11. Продолжают подборку фотографии "горизонтальные позы" 0 Источник:

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13. Фотографии с праздников, или где мои 18 лет 0 Источник:

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15. Они уверены, что выглядят эффектно, поэтому достойны многого 0 Источник:

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