Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами

Перед вами симпатичные девушки из российских глубинок, которые каждый день мечтают о роскошной и счатливой жизни. Да, на их страничках в соцсетях нет снимков, сдланных профессиональными фотогрфами. Пока только домашние интерьеры и ковры, но они верят в свое светлое будущее.
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