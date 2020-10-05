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Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами

Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами (20 фото)

Автор:
05 октября 2020 08:52
Метки: девушки   квартира   ковер   красота   модель   фон   
7171
20
Перед вами симпатичные девушки из российских глубинок, которые каждый день мечтают о роскошной и счатливой жизни. Да, на их страничках в соцсетях нет снимков, сдланных профессиональными фотогрфами. Пока только домашние интерьеры и ковры, но они верят в свое светлое будущее.

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Метки: девушки   квартира   ковер   красота   модель   фон   
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11  комментариев
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849
Чёрный Кися Час назад
Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами
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1k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Где фото Моники Белуччи на фоне ковра?
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1k
Том Сойер 42 минуты назад
Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами
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679
Kaktooz 55 минут назад
большинство девушек красивых, но 3 больше всего приглянулась :)
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324
For Login Час назад
Не понимаю смысла таких постов. В чем прикол втыкать в фотки рандомных женщин? Найди свою и можешь не только смотреть. Можно даже не одну. Увлечение какое то для тех кому знакома только рука.
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822
Афраний Час назад
Нормальные девчата..Не с пельменями вместо губ,и нарисованными бровями.
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29k
Опаньки Час назад
Автор, а чего №14 не прокомментировал ?
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1k
RaiJu 2 часа назад
18 мне особо понравилась
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ракурсы неудачные, вечно кто-то ковры загораживает, не рассмотреть толком.
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49
Мистер Фикс Snork Snorkoff 2 часа назад
И всего одна розетка на стене...
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1k
Том Сойер Snork Snorkoff 42 минуты назад
Они достойны фотографий на фоне Эйфелевой башни, но пока довольствуются коврами
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